Největší smolařka her? Musel se mi vychýlit dioptr, plakala biatlonistka Fialková

před 3 hodinami

"Chci se omluvit všem, i celému Slovensku," plakala Paulina Fialková po úterní smíšené štafetě biatlonistů na olympiádě v Pchjongčchangu.

Pchjongčchang - Jestliže je Ester Ledecká největší hrdinkou olympijských her v Pchjongčchangu, role zřejmě největší smolařky od úterka patří slovenské biatlonistce Paulíně Fialkové. Na prvním úseku smíšené štafety předvedla totální kolaps při střelbě. Jediný zásah z osmi výstřelů si nedokázala vysvětlit, snad jen tím, že se jí vychýlil dioptr.

Navíc byla pětadvacetiletá Slovenka tak vyvedena z míry, že místo čtyř trestných okruhů po ležce absolvovala jen tři a dostala navrch dvouminutovou penalizaci.

"Nevím, co se tam stalo. Snažila jsem reagovat. Nevím, jestli jsem měla něco s dioptrem. Nespadlo to, cvakala jsem, zase nic. Větrem to nebylo. Ten pocit bezradnosti, co jsem tam zažila, nepřeju nikomu," líčila v slzách pro slovenskou televizi.

Na koberci bezradně dlouho ležela, při stojce pak přidala ještě jedno trestné kolo a celkově měla hrůznou bilanci trestných kol a dobíjení 5+6. Anastasii Kuzminové předala se ztrátou téměř šesti minut na čelo a majitelka tří medailí z korejských her Kuzminová byla záhy stažena ze závodu. Matej Kazár a Martin Otčenáš se připravovali zbytečně.

Fialková přitom byla na olympiádě v Koreji před pár dny pátá ve vytrvalostním závodu. Tam se dopustila při střelbě jediné chyby. "Chci se omluvit všem, i celému Slovensku," plakala. Trenérům pak oznámila, že ženskou štafetu rozhodně nepoběží. Ti však slíbili, že šanci na reparát ve čtvrtek dostane.