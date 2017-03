Prohrál Mercedes kvůli špatné taktice? Kdepak, podle Wolffa bylo Ferrari prostě rychlejší

před 9 minutami

Mercedes měl sice Velkou cenu Austrálie formule 1 dobře rozehranou, ale v cíli se nakonec z vítězství radoval Sebastian Vettel ve Ferrari. Podle výkonného šéfa Stříbrných šípů Toto Wolffa byly monoposty se vzpínajícím s koněm ve znaku prostě rychlejší.

Melbourne - Boss týmu formule 1 Mercedes Toto Wolff nabízí překvapivý pohled na nedělní Grand Prix Austrálie. Podle něj nebyl klíčovým momentem závodu fakt, že italská stáj povolala Sebastiana Vettela do depa pro nové gumy o šest kol později než Stříbrné šípy Lewise Hamiltona. "Ferrari bylo prostě rychlejší," nechal se slyšet rakouský manažer.

Zdá se, že časy z předsezonních testů nelhaly tolik jako v minulých sezonách a výkony Ferrari a Mercedesu jsou opravdu velmi vyrovnané. Pro obhájce obou titulů z let 2014 až 2016 to rázem přináší novou výzvu.

"Způsob, jakým Seb (Vettel) za sebou držel Lewise (Hamiltona), byl překvapivý. Vždycky existuje nebezpečí, že vás soupeř vypeče nějakou strategií, proto jsme zvolili tak časný příjezd do boxů. Návrat za Verstappenem nám zkazil závod. Mohli jsme asi vydržet na trati o pár kol déle, ale nikdy to není rozhodnutí jediného člověka," nechal se slyšet Wolff v rozhovoru pro oficiální stránky F1.

Mercedes přijímá výzvu

Jenže ani bez zdržení za mladým Nizozemcem za volantem Red Bullu by Mercedes podle svého šéfa zřejmě neměl šanci na vítězství.

"Byli jsme dost dobří na to, abychom vyhráli? Netuším. Sebastian se mohl pokusit o taktický kousek v nějaké jiné fázi závodu a mohlo to dopadnout stejně. Ale proč jsme neměli na začátku závodu dostatečné tempo, to netuším," filosofoval Wolff.

Podle něj hrálo roli počasí, protože se v Melbourne od pátku do neděle oteplilo. "V pátek jsme byli v dlouhých jízdách rychlejší než Ferrari, ale dnes bylo mnohem tepleji a v těchto podmínkách jsme nebyli konkurenceschopní. Někdo prostě vyhráváte, a někdy ne. Poslední tři roky jsme měli štěstí, teď musíme přijmout to, že nás Ferrari porazilo. Ale bojovat se Scuderií je vzrušující jak pro nás, tak i pro fanoušky," dodal Wolff s lišáckým úsměvem na tváři.

Vettel si užívá lásku své čtyřkolové Giny

I když mnozí fanoušci Ferrari už po prvním z dvaceti podniků sezony začali hovořit o kýženém zisku titulu mistra světa, na který italská stáj čeká od roku 2007, sám vítěz z Melbourne Vettel optimismus krotí.

"Ano, měli jsme skvělý závod a hodně se nám všem ulevilo. Nesmíme ale polevit, tohle je teprve začátek. Rád bych s Lewisem bojoval o titul mistra světa. A jak to vypadá, tak máme skoro stejně silné auto," uvedl v rozhovoru pro německou agenturu DPA.

"Ale určitě je to začátek milostných pletek s mojí Ginou," řekl ještě smějící se Vettel v narážce na jméno, jaké pro letošní rok dal své formuli.

