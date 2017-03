Novou éru formule 1 začal vítězně Vettel. Závod ovládl díky skvělé strategii

před 31 minutami

První závod sezony formule 1 ovládlo Ferrari v rukou Sebastiana Vettela, který vyhrál poprvé od GP Singapuru 2015. V čele světového šampionátu se poprvé v nové éře hybridních turbomotorů ocitl někdo jiný než pilot s autem poháněným motorem Mercedes.

Melbourne - Sebastian Vettel ve Ferrari zvítězil v dramatické Velké ceně Austrálie formule 1, když díky výborné strategii italského týmu porazil Lewise Hamiltona v Mercedesu. Třetí skončil další pilot Stříbrných šípů Valtteri Bottas.

Závod začal v režii držitele pole position Hamiltona, který nejlépe odstartoval a držel si vedení až do zastávek v boxech. Ale zatímco Mercedes povolal svého pilota do depa už v 18. kole, Vettel vydržel na trati o šest kol déle. A to se ukázalo jako klíčové.

Britský pilot se totiž zasekl za Maxem Verstappenem a Vettel se tak vrátil na trať před ním a vedení si udržel s přehledem až do cíle. Německý jezdec vyhrál poprvé od GP Singapuru 2015.

V čele světového šampionátu se poprvé v nové éře hybridních turbomotorů ocitl někdo jiný než pilot s autem poháněným motorem Mercedes. Ferrari vedlo světový šampionát naposledy před GP Koreje 2012.

Výsledky závodu včetně použitých směsí:

autor: Radek Vičík