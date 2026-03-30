Zacha řídil obrat z 0:3, Boston slavil po nájezdech

Pavel Zacha v duelu s Columbusem dvěma góly a asistencí řídil obrat Bostonu z 0:3 na 4:3 po nájezdech. David Pastrňák v NHL po 12 zápasech nebodoval.
Dařilo se také brankáři Jakubu Dobešovi, který 34 zákroky pomohl Montrealu k výhře 3:1 na ledě Caroliny.
Boston do zápasu v Columbusu nevstoupil ideálně a po dvou třetinách prohrával o tři branky. Ve třetím dějství ale začal úřadovat Zacha a dovedl Bruins k velkému obratu.
Ve 46. minutě český centr připravil branku pro Charlieho McAvoye, další dva góly pak vstřelil sám. Dvě minuty po McAvoyově trefě snížil v početní výhodě na 2:3 a v čase 59:49 znovu udeřil v přesilovce a poslal zápas do prodloužení.
V tom branka nepadla, v nájezdech ale Boston korunoval obrat a Zacha byl za svůj výkon vyhlášen druhou hvězdou zápasu.
Dokonce první hvězdou byl v duelu Carolina - Montreal český brankář Dobeš. Rodák z Ostravy se na ledě Hurricanes blýskl 97% úspěšností zákroků a potvrdil skvělou formu. Z posledních pěti startů pomohl Montrealu ke čtvrté výhře a táhne rozjeté Canadiens do play off.
Výsledky NHL:
NY Rangers - Florida 3:1, Tampa Bay - Nashville 3:2, Columbus - Boston 3:4 v prodl., Carolina - Montreal 1:3, New Jersey - Chicago 5:3, Philadelphia - Dallas 2:1 v prodl.
Rafťáci jsou generačním hitem. Film trhal divácké rekordy a chystá se pokračování
Letní teenagerovská komedie Rafťáci je pro mnohé generační záležitostí. Navazuje na úspěch zimních Snowboarďáků a vypráví o bezstarostné prázdninové jízdě teenagerů, kteří udělají všechno pro to, aby se konečně dočkali prvních erotických zážitků. Od premiéry filmu letos v březnu uplynulo 20 let a režisér Janák mluví o volném pokračování.
Když kočky začaly tančit na smrt. Rtuťová apokalypsa v rybářském městě Minamata
V okolí japonského Minamatského zálivu se v 50. letech začaly odehrávat znepokojivé události. Kočky náhle ztrácely kontrolu nad svými pohyby, zmítaly se v křečích a působily, jako by tančily. Místní proto začali mluvit o „horečce tančících koček“. Brzy se však podobné příznaky začaly objevovat i u lidí a záhada se rychle proměnila v jednu z nejzávažnějších environmentálních katastrof v dějinách.
Vzal puk a poslal ho do soupeřovy branky. Slovenský gólman zvedl fanoušky ze sedadel
Slovenský brankář Samuel Hrenák předvedl o víkendu v nejvyšší americké juniorské lize USHL akci, která obletěla hokejový svět.