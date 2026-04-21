Gudasův černý moment. Jeho pád připravil Anaheim o senzaci

Hokejisté Anaheimu s Lukášem Dostálem v brance sahali v úvodním utkání play off NHL po senzační výhře v Edmontonu, jenže osudný pád českého kapitána Radko Gudase stál za obratem v poslední třetině.
Anaheim se do play off dostal po osmi letech, z účastníků letošních vyřazovacích bojů byl v základní části druhý nejhorší.
Edmonton také nejprve potvrzoval roli favorita a na konci první třetiny trefami v rozmezí šedesáti vteřin odskočil do dvoubrankového náskoku.
Jenže Ducks v prostřední části třemi zásahy otočili skóre a přes místy drtivý tlak drželi vedení ještě v 52. minutě.
Pak však přišel nešťastný okamžik kapitána Gudase, Při bránění protiútoku soupeře upadl, Ekholm tak měl rázem prostor ke střele. Dostál, chytající první utkání play off v soutěži v kariéře, ji ještě vyrazil, ovšem volný Dickinson snadno dopravil puk do odkryté klece. Gudas potom jen s nevěřícným výrazem kroutil na střídačce hlavou…
Dvě minuty před koncem dovršil další obrat v zápase Kapanen, a Oilers tak přece jen první duel urvali pro sebe.
Český brankář Daniel Vladař měl 27 zákroky klíčový podíl na výhře Philadelphie 3:0 v Pittsburghu, vychytal svou první nulu v play off NHL, připsal si ocenění pro největší hvězdu střetnutí a jeho tým si veze k domácím odvetám druhé vítězství v sérii.
Philadelphia na ledě Penguins potvrdila výbornou formu z posledních týdnů a v součtu se závěrem základní části vyhrála osmý z devíti zápasů.
"Vyhrát tu dvě utkání v play off nebylo jednoduché, ale nesmí nás to uspokojit,“ apeloval trenér Flyers Rick Tocchet.
„Kdybychom si mysleli, že soupeř už nebude klást odpor, byl by to náš konec. Musíme na tyto výkony navázat i doma,” burcoval kouč po páté výhře v řadě.
U čtyř z těchto vítězství byl na ledě i Vladař, který poprvé v kariéře vstoupil do play off jako týmová jednička.
Po prvních dvou zápasech vyřazovacích bojů má český brankář fantastickou úspěšnost zákroků přesahující 95 procent.
Na Vladaře si ve druhém zápase nepřišli ani hvězdní Crosby a Malkin, z vychytaného čistého konta se v NHL radoval po téměř roce a půl. Naposledy ani jednou neinkasoval ještě v dresu Calgary na začátku prosince 2024.
Druhou výhru Flyers v sérii řídil gólem a asistencí Garnet Hathaway. Na vítěznou trefu z prvního zápasu navázal dalším gólem devatenáctiletý útočník Porter Martone, jenž ve druhém zápase otevřel skóre.
Šestka loňského draftu se stala šestým nejmladším hokejistou, kterému se podařilo skórovat v úvodních dvou startech v bojích o Stanley Cup.
"Není to jen o mě, velkou zásluhu na tom mají kluci z týmu, vedle kterých v posledních týdnech rostu po hokejové ale i lidské stránce," oceňoval Martone, jenž v NHL debutoval na začátku dubna a v úvodních 11 zápasech nasbíral 12 bodů za šest branek a stejný počet asistencí.
Stoprocentní je po dvou zápasech Carolina, která doma proti Ottawě zvládla i zatím nejdelší zápas v aktuální ligové sezoně. Bitvu ve druhém utkání rozhodl až v 94. minutě druhého prodloužení Jordan Martinook.
Po nevydařeném vstupu do play off se zvedl Dallas, který na prohru 1:6 z prvního zápasu odpověděl výhrou 4:2 a srovnal stav série s Minnesotou na 1:1. K důležitému vítězství dvěma góly přispěl Wyatt Johnston.
1. kolo play off NHL:
Západní konference:
Edmonton - Anaheim 4:3 (2:0, 0:3, 2:0)
Branky: 18. a 52. J. Dickinson, 19. a 59. K. Kapanen - 21. a 35. Terry, 25. Leo Carlsson. Střely na branku: 34:27. Dostál odchytal za Anaheim 58 minut a 17 sekund, inkasoval čtyři branky z 34 střela, úspěšnost zákroků měl 88,2 procenta. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. J. Dickinson, 2. K. Kapanen (oba Edmonton), 3. Terry (Anaheim).
Dallas - Minnesota 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Branky: 9. a 60. W. Johnston, 25. Duchene, 48. J. Robertson - 12. a 50. Faber. Střely na branku: 32:30. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger, 2. Duchene (oba Dallas), 3. Faber (Minnesota). Stav série 1:1.
Východní konference:
Pittsburgh - Philadelphia 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Branky: 34. Martone, 38. Hathaway, 58. Glendening. Střely na branku: 27:23. Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, z 27 střel neinkasoval a úspěšnost zákroků měl 100 procent. Diváci: 18.303. Hvězdy zápasu: 1. Vladař, 2. Martone, 3. Hathaway (všichni Philadelphia). Stav série 0:2.
Carolina - Ottawa 3:2 ve druhém prodl. (1:0, 1:2, 0:0 - 0:0, 1:0)
Branky: 7. Stankoven, 28. Sebastian Aho, 94. Martinook - 31. Batherson, 37. Cozens. Střely na branku: 46:39. Diváci: 18.519. Hvězdy zápasu: 1. Martinook, 2. Stankoven, 3. Andersen (všichni Carolina). Stav série 2:0.