Na Nečase prší chvála. Jeho gól měl bleskovou odezvu, kouč vyzdvihl nečekaný přínos

Český útočník Martin Nečas pomohl ve 2. kole play off NHL gólem a přihrávkou k domácí výhře hokejistů Colorada 5:2 nad Minnesotou. Avalanche vedou v sérii 2:0 a ještě v letošní vyřazovací části neprohráli.
Minnesota po předchozí porážce 6:9 vyměnila gólmany a poprvé do letošního play off zasáhl Filip Gustavsson.
Inkasoval už ve 3. minutě, když jej z rychlého protiútoku překonal bekhendem z mezikruží Nečas.
Český forvard skóroval ve vyřazovací části letos poprvé, ale kouč Colorada Jared Bednar podotkl, že má i jiné úkoly.
„Marty hodně zapracoval na obranné hře,“ vyzdvihl Nečasův poněkud nečekaný přínos.
„Bylo to téma jednoho z našich prvních rozhovorů, když k nám přišel, a řešili jsme to ještě i později několikrát,“ prozradil Bednar.
„Pokud má hrát s Natem (MacKinnonem), tak bude nastupovat každý zápas proti nejlepším hráčům soupeře a je potřeba i dobře bránit,“ pokračoval trenér.
„Chápe to. Jeho styl je pro hráče, se kterými nastupuje, velmi důležitý a pomáhá jim hodně. Jeho hra se zlepšila,“ ocenil Nečase.
Trefa českého útočníka měla bleskovou odezvu. Už za šest vteřin vyrovnal z úniku Kirill Kaprizov, Coloradu však vrátil vedení v 9. minutě Gabriel Landeskog, který v přesilové hře zakončil před brankou rychlou kombinaci. Její součástí byl i Nečas.
Český útočník nasbíral v sérii už pět bodů za gól a čtyři asistence. Ve statistice +/- má v play off sedm kladných bodů.
Domácím vyšel i úvod prostřední třetiny, ve které zvýšil střelou z mezikruží Nicolas Roy. Další gól padl až v 54. minutě, ve které využil MacKinnon střelou bez přípravy druhou přesilovou hru týmu v zápase.
Marcus Johansson ještě utkání zdramatizoval, ale vítězství Avalanche zpečetil Valerij Ničuškin při hře Minnesoty bez brankáře.
Trenéři obou týmů se shodli, že utkání rozhodly speciální formace. Minnesota soupeře přestřílela 31:23, ovšem nevyužila ani jednu ze dvou přesilových her a neubránila tři z pěti oslabení.
„Ve hře pět na pět jsme hráli dobře, ale byli lepší. Rozdíl udělaly speciální formace,“ uznal Bednar.
„Gus (Gustavsson) nám dal šanci vyhrát. Ve hře pět na pět jsme měli hodně dobrých věcí. Rozhodly speciální formace, v těch se musíme zlepšit,“ zhodnotil duel kouč Minnesoty John Hynes.
Colorado nasázelo v úvodních dvou zápasech série 14 gólů, což je nejvíc od roku 1988, ve kterém Calgary dalo Los Angeles ještě o jednu branku více.
Jeden rekord NHL však Avalanche přece vytvořili: poprvé se stalo, že v prvních dvou utkáních série skórovalo 12 různých střelců.
„Je to skvělé. Potřebujete, aby každý nějak přispíval, a nám se to daří,“ radoval se obránce Colorada Cale Makar.
2. kolo play off NHL:
Západní konference - 2. zápas:
Colorado - Minnesota 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
Branky: 3. Nečas, 9. Landeskog (Nečas), 22. Roy, 54. MacKinnon, 60. Ničuškin - 3. Kaprizov, 55. Johansson. Střely na branku: 23:31. Diváci: 18.154. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Wedgewood, 3. Landeskog (všichni Colorado). Stav série: 2:0.