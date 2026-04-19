Přeskočit na obsah
Benative
19. 4. Rostislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Sport

Vladař zářil v Pittsburghu, dovedl Philadelphii k první výhře

Sport,ČTK

Daniel Vladař pomohl hokejistům Philadelphie v úvodním utkání 1. kola play off NHL patnácti zákroky k výhře 3:2 v Pittsburghu.

Daniel Vladař, brankář Philadelphia FlyersFoto: CTK
Český gólman si připsal v soutěži své první vítězství v kariéře ve vyřazovací části. Ve zbývajících dvou zápasech podlehl Dallas s Radkem Faksou v sestavě doma Minnesotě 1:6, Carolina udolala Ottawu 2:0.

Vladař chytal v play off NHL poprvé od úvodní minuty, ve svých předchozích dvou startech naskočil do hry až v průběhu zápasu. Český brankář inkasoval poprvé ve 36. minutě, když jej překonal Jevgenij Malkin střelou z pravého kruhu mezi betony a vyrovnal na 1:1.

Ve druhém případě byl 61 sekund před koncem krátký na dorážku Bryana Rusta, který dal výsledku konečnou podobu.

Philadelphia se mohla opřít o gólové příspěvky obránců. Skóre otevřel Jamie Drysdale a nerozhodný stav zlomil v 50. minutě Travis Sanheim. Z útočníků Flyers se prosadil až Porter Martone v čase 57:23 a připsal si vítěznou trefu.

Minnesota si vypracovala klíčový náskok v úvodu prostřední třetiny, kdy odskočila z 1:0 na 4:0. Po dvou gólech Wild vstřelili Joel Eriksson Ek a Matt Boldy, oba přidali navrch jednu přihrávku.

Výhru podpořili třemi body také Kirill Kaprizov (1+2) a Mats Zuccarello (0+3). Nejlepším hráčem zápasu byl ale vyhlášen gólman Jesper Wallstedt, který zastavil 27 z 28 střel.

Související

Faksa odehrál jedenáct minut, během kterých si připsal tři srážky a jeden záporný bod za účast na ledě při inkasované brance na 0:3.

Skóre v Carolině otevřel na začátku druhé třetiny Logan Stankoven a pojistku přidal ve 48. minutě Taylor Hall. Frederik Andersen, který byl zvolen první hvězdou zápasu, zneškodnil všech 22 střel.

Klíčový zákrok večera vytáhl v úvodu třetí třetiny, kdy ukryl dorážku Drakea Bathersona z hranice brankoviště do lapačky. Rozhodčí původně uznali gól, ale opakované záběry prokázaly, že dánský brankář chytil puk ještě před čárou.

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 1. zápasy:

Carolina - Ottawa 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky: 23. Stankoven, 48. Hall. Střely na branku: 29:22. Diváci: 18.588. Hvězdy zápasu: 1. Andersen, 2. Stankoven, 3. Hall (všichni Carolina).

Pittsburgh - Philadelphia 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Branky: 36. Malkin, 59. Rust - 30. Drysdale, 50. Sanheim, 58. Martone. Střely na branku: 17:20. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval dvě branky ze 17 střel a úspěšnost zásahů měl 88,2 procenta. Diváci: 18.346. Hvězdy zápasu: 1. Sanheim, 2. Martone (oba Philadelphia), 3. Malkin (Pittsburgh).

Západní konference - 1. zápas:

Dallas - Minnesota 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Branky: 36. J. Robertson - 6. a 49. Eriksson Ek, 27. a 57. Boldy, 21. Kaprizov, 24. Hartman. Střely na branku: 28:29. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Wallstedt, 2. Kaprizov, 3. Zuccarello (všichni Minnesota).

Mohlo by vás zajímat
Nejnovější
