Vladař zářil v Pittsburghu, dovedl Philadelphii k první výhře

Daniel Vladař pomohl hokejistům Philadelphie v úvodním utkání 1. kola play off NHL patnácti zákroky k výhře 3:2 v Pittsburghu.
Český gólman si připsal v soutěži své první vítězství v kariéře ve vyřazovací části. Ve zbývajících dvou zápasech podlehl Dallas s Radkem Faksou v sestavě doma Minnesotě 1:6, Carolina udolala Ottawu 2:0.
Vladař chytal v play off NHL poprvé od úvodní minuty, ve svých předchozích dvou startech naskočil do hry až v průběhu zápasu. Český brankář inkasoval poprvé ve 36. minutě, když jej překonal Jevgenij Malkin střelou z pravého kruhu mezi betony a vyrovnal na 1:1.
Ve druhém případě byl 61 sekund před koncem krátký na dorážku Bryana Rusta, který dal výsledku konečnou podobu.
Philadelphia se mohla opřít o gólové příspěvky obránců. Skóre otevřel Jamie Drysdale a nerozhodný stav zlomil v 50. minutě Travis Sanheim. Z útočníků Flyers se prosadil až Porter Martone v čase 57:23 a připsal si vítěznou trefu.
Minnesota si vypracovala klíčový náskok v úvodu prostřední třetiny, kdy odskočila z 1:0 na 4:0. Po dvou gólech Wild vstřelili Joel Eriksson Ek a Matt Boldy, oba přidali navrch jednu přihrávku.
Výhru podpořili třemi body také Kirill Kaprizov (1+2) a Mats Zuccarello (0+3). Nejlepším hráčem zápasu byl ale vyhlášen gólman Jesper Wallstedt, který zastavil 27 z 28 střel.
Faksa odehrál jedenáct minut, během kterých si připsal tři srážky a jeden záporný bod za účast na ledě při inkasované brance na 0:3.
Skóre v Carolině otevřel na začátku druhé třetiny Logan Stankoven a pojistku přidal ve 48. minutě Taylor Hall. Frederik Andersen, který byl zvolen první hvězdou zápasu, zneškodnil všech 22 střel.
Klíčový zákrok večera vytáhl v úvodu třetí třetiny, kdy ukryl dorážku Drakea Bathersona z hranice brankoviště do lapačky. Rozhodčí původně uznali gól, ale opakované záběry prokázaly, že dánský brankář chytil puk ještě před čárou.
1. kolo play off NHL:
Východní konference - 1. zápasy:
Carolina - Ottawa 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Branky: 23. Stankoven, 48. Hall. Střely na branku: 29:22. Diváci: 18.588. Hvězdy zápasu: 1. Andersen, 2. Stankoven, 3. Hall (všichni Carolina).
Pittsburgh - Philadelphia 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Branky: 36. Malkin, 59. Rust - 30. Drysdale, 50. Sanheim, 58. Martone. Střely na branku: 17:20. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval dvě branky ze 17 střel a úspěšnost zásahů měl 88,2 procenta. Diváci: 18.346. Hvězdy zápasu: 1. Sanheim, 2. Martone (oba Philadelphia), 3. Malkin (Pittsburgh).
Západní konference - 1. zápas:
Dallas - Minnesota 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)
Branky: 36. J. Robertson - 6. a 49. Eriksson Ek, 27. a 57. Boldy, 21. Kaprizov, 24. Hartman. Střely na branku: 28:29. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Wallstedt, 2. Kaprizov, 3. Zuccarello (všichni Minnesota).
Vláda neposkytne předsedovi Senátu letoun k cestě na Tchaj-wan, potvrdil Babiš
Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) odmítla poskytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) letoun pro druhou cestu na Tchaj-wan. Babiš to uvedl v narozeninové debatě XTV, informoval v sobotu server Blesk.
To si nevydělala dost? Slováci spílají hvězdné Cibulkové kvůli reklamě na vodku
Mediální tažení proti kontroverzní reklamní aktivitě slovenské tenisové legendy odstartovala ostře kritická reakce další bývalé hráčky a někdejší poslankyně Romany Tabákové.
ŽIVĚ Jednání s USA pokročila, ale dohoda je ještě daleko, sdělil Teherán
V jednáních se Spojenými státy nastal pokrok, uvedl v sobotu v noci předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Od dosažení závěrečné dohody jsou však obě země podle jeho vyjádření daleko. Informovala o tom agentura AFP.
Před válkou uprchl stařík se slepicemi v žigulíku. Po virálním videu dostal nové auto
Příběh, který obletěl internet díky videu z centra Kyjeva, má nečekaně dobré pokračování. Sedmdesátiletý Mykola Mihajlovič, který ve starém žigulíku převážel celý svůj život, nakonec získal pomoc od místního podnikatele.