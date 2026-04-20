Reklama
Reklama
Pastrňák třikrát bodoval, ale Boston přesto prohrál, Dobeš slavil proti Tampě

ČTK

Gól a dvě asistence Davida Pastrňáka nestačily Bostonu na vítězství v úvodním utkání 1. kola play off NHL. Bruins prohráli na ledě Buffala 3:4. Brankář Jakub Dobeš dvaceti zákroky přispěl k vítězství Montrealu 4:3 v prodloužení nad Tampou Bay. Hattrickem rozhodl za Canadiens Juraj Slafkovský. Colorado s Martinem Nečasem přetlačilo Los Angeles 2:1.

NHL: Stanley Cup Playoffs-Boston Bruins at Buffalo Sabres
David Pastrňák v akciFoto: REUTERS
Reklama

Boston zažil ideální vstup do utkání, když ho na konci 11. minuty po Pastrňákově přihrávce poslal do vedení nejlepší kanonýr Bruins v základní části Morgan Geekie. Podruhé do statistik se havířovský rodák Pastrňák jako asistent zapsal osmašedesát sekund po zahájení třetí třetiny u gólu na 2:0 z hole Eliase Lindholma.

Domácí Buffalo, které postoupilo do vyřazovacích bojů NHL poprvé od roku 2011, dokázalo otočit vývoj zápasu čtyřmi góly mezi 53. a 59. minutou, když první tři klíčové branky dělily čtyři minuty a čtyřiatřicet sekund. V předposlední minutě pak Sabres navýšili na 4:2, když odkrytou klec trefil Alex Tuch.

Pastrňák skóroval v čase 59:52 při hře v šesti bez brankáře a zároveň v přesilovce prudkým bekhendem z vrcholu levého kruhu, čímž už jen mírnil porážku Bruins s Buffalem v prvním duelu na 3:4.

Čtyřiadvacetiletý Dobeš nastoupil za Montreal v rámci play off počtvrté v kariéře a připsal si svou druhou výhru. V úvodním zápase série proti Tampě inkasoval až ve 33. minutě, ale hned dvakrát, když hokejisté Lightning otočili během devětadvaceti sekund skóre na 2:1 poté, co v první třetině skóroval jen forvard Canadiens Josh Anderson.

Reklama
Reklama

Show slovenské jedničky draftu z roku 2022 Slafkovského započala v čase 39:36, když si první gólový zářez v utkání připsal při početní převaze. V 46. minutě poslal Habs do vedení 3:2 rovněž v přesilovce. Krátce před polovinou třetí třetiny se ale podruhé za Tampu prosadil Brandon Hagel a vynutil si prodloužení.

To trvalo pouhých dvaaosmdesát sekund, než se dvaadvacetiletý Slafkovský trefil do třetice a potřetí při početní převaze, čímž zkompletoval svůj premiérový hattrick v play off a první Montrealu od roku 2014.

1. kolo play off NHL:

Tampa Bay - Montreal 3:4 v prodl. (0:1, 2:1, 1:1 - 0:1)

Reklama
Reklama

Branky: 33. a 49. Hagel, 33. D. Raddysh - 40., 46. a 62. Slafkovský, 14. Josh Anderson. Střely na branku: 23:19. Jakub Dobeš odchytal za Montreal 61:13 minut, inkasoval tři branky z 23 střel a úspěšnost zákroků měl 87 procent. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Slafkovský (Montreal), 2. Hagel (Tampa Bay), 3. Suzuki (Montreal).


Buffalo - Boston 4:3 (0:1, 0:0, 4:2)

Branky: 53. a 56. T. Thompson, 57. Samuelsson, 59. Tuch - 11. M. Geekie (Pastrňák), 42. E. Lindholm (Pastrňák), 60. Pastrňák (Zacha). Střely na branku: 38:20. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. T. Thompson, 2. Samuelsson, 3. Tuch (všichni Buffalo).


Západní konference - 1. zápasy:

Reklama
Reklama

Colorado - Los Angeles 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Branky: 36. Lehkonen, 46. L. O'Connor - 58. Panarin. Střely na branku: 30:25. Diváci: 18.101. Hvězdy zápasu: 1. Wedgewood, 2. L. O'Connor, 3. Lehkonen (všichni Colorado).

Vegas - Utah 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Branky: 24. Sissons, 46. Stone (Hertl), 48. Dowd, 59. Barbašov - 20. L. Cooley, 26. Stenlund. Střely na branku: 31:34. Karel Vejmelka odchytal za Utah 58:39 minut, inkasoval čtyři branky z 31 střel a úspěšnost zákroků měl 87,1 procenta. Diváci: 17.979. Hvězdy zápasu: 1. Dowd, 2. Sissons, 3. Hart (všichni Vegas).

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Jaromír Zůna.

Známe se od školy, říkám mu Péťo. Ministr Zůna o prezidentovi a "cenzurovaném" videu

Nevěděl jsem, že existuje nějaké video (rozhovor s prezidentem), tvrdí ministr obrany ke sporu o (ne)publikování rozhovoru s prezidentem Pavlem. Armáda ho podle něj mohla kdykoliv publikovat na společném YouTube kanálu s ministerstvem obrany. S prezidentem problém nemá, znají se od střední školy. S o generaci mladším Karlem Řehkou spolupracuje „technicky“. Jsem loajální ke svým studentům, říká.

Ranní teploty se na začátku týdne udrží slabě nad bodem mrazu, ve středu v místech s vyjasněním a uklidněním větru klesnou na minus čtyři stupně. (Ilustrační foto)

Začátek týdne bude chladnější a deštivější. Ve čtvrtek se oteplí, ale ne na dlouho

Na začátku tohoto týdne bude v Česku místy pršet, nejvyšší odpolední teploty zejména na severu nepřekročí ani deset stupňů Celsia, jinde se dostanou maximálně k 15 stupňům. Od čtvrtka se oteplí až na 18 stupňů, srážky budou už jen výjimečné. V neděli se znovu výrazněji ochladí a má víc pršet. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Iran War

ŽIVĚ Porušili jste příměří, zuří Teherán. Slíbil Američanům odvetu. Ropa prudce zdražuje

Velení íránských ozbrojených sil obvinilo Spojené státy z porušení příměří střelbou na jednu z íránských obchodních lodí v Ománském zálivu a slíbilo odvetu. Americké námořnictvo v neděli zaútočilo v Ománském zálivu na obchodní loď plující pod íránskou vlajkou a převzalo nad ní kontrolu. Osud pondělního jednání obou znepřátelených stran v Islámábádu je nejistý.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama