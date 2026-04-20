Pastrňák třikrát bodoval, ale Boston přesto prohrál, Dobeš slavil proti Tampě

Gól a dvě asistence Davida Pastrňáka nestačily Bostonu na vítězství v úvodním utkání 1. kola play off NHL. Bruins prohráli na ledě Buffala 3:4. Brankář Jakub Dobeš dvaceti zákroky přispěl k vítězství Montrealu 4:3 v prodloužení nad Tampou Bay. Hattrickem rozhodl za Canadiens Juraj Slafkovský. Colorado s Martinem Nečasem přetlačilo Los Angeles 2:1.
Boston zažil ideální vstup do utkání, když ho na konci 11. minuty po Pastrňákově přihrávce poslal do vedení nejlepší kanonýr Bruins v základní části Morgan Geekie. Podruhé do statistik se havířovský rodák Pastrňák jako asistent zapsal osmašedesát sekund po zahájení třetí třetiny u gólu na 2:0 z hole Eliase Lindholma.
Domácí Buffalo, které postoupilo do vyřazovacích bojů NHL poprvé od roku 2011, dokázalo otočit vývoj zápasu čtyřmi góly mezi 53. a 59. minutou, když první tři klíčové branky dělily čtyři minuty a čtyřiatřicet sekund. V předposlední minutě pak Sabres navýšili na 4:2, když odkrytou klec trefil Alex Tuch.
Pastrňák skóroval v čase 59:52 při hře v šesti bez brankáře a zároveň v přesilovce prudkým bekhendem z vrcholu levého kruhu, čímž už jen mírnil porážku Bruins s Buffalem v prvním duelu na 3:4.
Čtyřiadvacetiletý Dobeš nastoupil za Montreal v rámci play off počtvrté v kariéře a připsal si svou druhou výhru. V úvodním zápase série proti Tampě inkasoval až ve 33. minutě, ale hned dvakrát, když hokejisté Lightning otočili během devětadvaceti sekund skóre na 2:1 poté, co v první třetině skóroval jen forvard Canadiens Josh Anderson.
Show slovenské jedničky draftu z roku 2022 Slafkovského započala v čase 39:36, když si první gólový zářez v utkání připsal při početní převaze. V 46. minutě poslal Habs do vedení 3:2 rovněž v přesilovce. Krátce před polovinou třetí třetiny se ale podruhé za Tampu prosadil Brandon Hagel a vynutil si prodloužení.
To trvalo pouhých dvaaosmdesát sekund, než se dvaadvacetiletý Slafkovský trefil do třetice a potřetí při početní převaze, čímž zkompletoval svůj premiérový hattrick v play off a první Montrealu od roku 2014.
1. kolo play off NHL:
Tampa Bay - Montreal 3:4 v prodl. (0:1, 2:1, 1:1 - 0:1)
Branky: 33. a 49. Hagel, 33. D. Raddysh - 40., 46. a 62. Slafkovský, 14. Josh Anderson. Střely na branku: 23:19. Jakub Dobeš odchytal za Montreal 61:13 minut, inkasoval tři branky z 23 střel a úspěšnost zákroků měl 87 procent. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Slafkovský (Montreal), 2. Hagel (Tampa Bay), 3. Suzuki (Montreal).
Buffalo - Boston 4:3 (0:1, 0:0, 4:2)
Branky: 53. a 56. T. Thompson, 57. Samuelsson, 59. Tuch - 11. M. Geekie (Pastrňák), 42. E. Lindholm (Pastrňák), 60. Pastrňák (Zacha). Střely na branku: 38:20. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. T. Thompson, 2. Samuelsson, 3. Tuch (všichni Buffalo).
Západní konference - 1. zápasy:
Colorado - Los Angeles 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Branky: 36. Lehkonen, 46. L. O'Connor - 58. Panarin. Střely na branku: 30:25. Diváci: 18.101. Hvězdy zápasu: 1. Wedgewood, 2. L. O'Connor, 3. Lehkonen (všichni Colorado).
Vegas - Utah 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Branky: 24. Sissons, 46. Stone (Hertl), 48. Dowd, 59. Barbašov - 20. L. Cooley, 26. Stenlund. Střely na branku: 31:34. Karel Vejmelka odchytal za Utah 58:39 minut, inkasoval čtyři branky z 31 střel a úspěšnost zákroků měl 87,1 procenta. Diváci: 17.979. Hvězdy zápasu: 1. Dowd, 2. Sissons, 3. Hart (všichni Vegas).
