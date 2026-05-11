Dobeš opět sklidil bouřlivý aplaus. Při vysoké výhře Montrealu byl hvězdou zápasu

Český brankář Jakub Dobeš dovedl Montreal k vysoké výhře nad Buffalem 6:2 a Canadiens poprvé v sérii 2. kola play off NHL vedou 2:1 na zápasy. Rodák z Ostravy Dobeš, který si připsal 26 úspěšných zákroků, byl vyhlášen třetí hvězdou nedělního utkání a vyslechl si bouřlivý potlesk diváků.
Hokejisté Canadiens, hrající v sérii poprvé mezi domácími mantinely, ale úvod zapasu nezachytili.
Čtyřiadvacetiletý Dobeš inkasoval od Sabres už po třiapadesáti sekundách, když ho překonal Tage Thompson. Za Montreal pak v 16. minutě srovnal Alex Newhook.
Rozhodující pro osud zápasu bylo rozmezí 27. až 33. minuty, kdy domácí tým udeřil třikrát a odskočil do vedení 4:1. Nejprve se při početní převaze trefil druhý nejlepší kanonýr základní části Cole Caufield. Na něj navázali Zachary Bolduc a opět v přesilové hře Juraj Slafkovský.
Výhodu jednoho muže na ledě využilo také Buffalo. V 35. minutě snížil na rozdíl dvou gólů kapitán hostů Rasmus Dahlin, když Dobeše pokořil skrytou střelou z vrcholku pravého kruhu.
Víc toho Sabres nedokázali, naopak Montreal se radoval ještě dvakrát.
V čase 48:46 skóroval Kirby Dach a necelých pět minut před koncem zápasu už počtvrté v sérii úspěšný Newhook, který při úniku na prázdnou klec sice trefil tyč, byl ale hákován Dahlinem, a rozhodčí mu přiznali technicky gól.
Canadiens tak zvítězili podruhé v řadě a sérii druhého kola vyřazovacích bojů po třech utkáních otočili na svou stranu.
2. kolo play off NHL:
Východní konference - 3. zápas:
Montreal - Buffalo 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)
Branky: 16. a 56. Newhook, 27. Caufield, 31. Z. Bolduc, 33. Slafkovský, 49. K. Dach - 1. T. Thompson, 35. Dahlin. Střely na branku: 36:28. Dobeš odchytal za Montreal 59:53 minut, z 28 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 92,9 procenta. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. L. Hutson, 2. Newhook, 3. Dobeš (všichni Montreal). Stav série: 2:1.
Západní konference - 4. zápas:
Anaheim - Vegas 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Branky: 9. Sennecke, 16. Granlund, 38. Killorn, 44. I. Moore - 11. Dorofejev, 25. Howden, 59. Hertl. Střely na branku: 23:21. Dostál odchytal za Anaheim 59:53 minut, z 21 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 85,7 procenta. Diváci: 16.800. Hvězdy zápasu: 1. Killorn, 2. Gauthier, 3. I. Moore (všichni Anaheim). Stav série: 2:2.
