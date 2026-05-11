Dobeš opět sklidil bouřlivý aplaus. Při vysoké výhře Montrealu byl hvězdou zápasu

Český brankář Jakub Dobeš dovedl Montreal k vysoké výhře nad Buffalem 6:2 a Canadiens poprvé v sérii 2. kola play off NHL vedou 2:1 na zápasy. Rodák z Ostravy Dobeš, který si připsal 26 úspěšných zákroků, byl vyhlášen třetí hvězdou nedělního utkání a vyslechl si bouřlivý potlesk diváků.

Jakub Dobeš při utkání play off NHL mezi Montrealem a BuffalemFoto: Reuters
Hokejisté Canadiens, hrající v sérii poprvé mezi domácími mantinely, ale úvod zapasu nezachytili.

Čtyřiadvacetiletý Dobeš inkasoval od Sabres už po třiapadesáti sekundách, když ho překonal Tage Thompson. Za Montreal pak v 16. minutě srovnal Alex Newhook.

Rozhodující pro osud zápasu bylo rozmezí 27. až 33. minuty, kdy domácí tým udeřil třikrát a odskočil do vedení 4:1. Nejprve se při početní převaze trefil druhý nejlepší kanonýr základní části Cole Caufield. Na něj navázali Zachary Bolduc a opět v přesilové hře Juraj Slafkovský.

Výhodu jednoho muže na ledě využilo také Buffalo. V 35. minutě snížil na rozdíl dvou gólů kapitán hostů Rasmus Dahlin, když Dobeše pokořil skrytou střelou z vrcholku pravého kruhu.

Víc toho Sabres nedokázali, naopak Montreal se radoval ještě dvakrát.

V čase 48:46 skóroval Kirby Dach a necelých pět minut před koncem zápasu už počtvrté v sérii úspěšný Newhook, který při úniku na prázdnou klec sice trefil tyč, byl ale hákován Dahlinem, a rozhodčí mu přiznali technicky gól.

Canadiens tak zvítězili podruhé v řadě a sérii druhého kola vyřazovacích bojů po třech utkáních otočili na svou stranu.

2. kolo play off NHL:

Východní konference - 3. zápas:

Montreal - Buffalo 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)

Branky: 16. a 56. Newhook, 27. Caufield, 31. Z. Bolduc, 33. Slafkovský, 49. K. Dach - 1. T. Thompson, 35. Dahlin. Střely na branku: 36:28. Dobeš odchytal za Montreal 59:53 minut, z 28 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 92,9 procenta. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. L. Hutson, 2. Newhook, 3. Dobeš (všichni Montreal). Stav série: 2:1.

Západní konference - 4. zápas:

Anaheim - Vegas 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Branky: 9. Sennecke, 16. Granlund, 38. Killorn, 44. I. Moore - 11. Dorofejev, 25. Howden, 59. Hertl. Střely na branku: 23:21. Dostál odchytal za Anaheim 59:53 minut, z 21 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 85,7 procenta. Diváci: 16.800. Hvězdy zápasu: 1. Killorn, 2. Gauthier, 3. I. Moore (všichni Anaheim). Stav série: 2:2.

Dostojí ledoví muži své pověsti? Předpověď ukazuje, kde po teplém víkendu přijde ochlazení

V Česku v pondělí na většině území zaprší, místy se vyskytnou i bouřky, které mohou doprovázet přívalové srážky. V úterý se s příchodem takzvaných ledových mužů citelně ochladí a denní teploty se budou držet jen kolem deseti stupňů. V noci na středu mohou teploty klesnout pod nulu. Poté se začne opět oteplovat. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Americký prezident Donald Trump.

Trump přijede za Siem do Číny, do Pekingu dorazí ve středu

Čínské ministerstvo zahraničí v pondělí potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne tento týden ve středu a potrvá do pátku, uvedly agentury. Půjde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017.

