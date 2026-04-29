Boston žije díky Pastrňákovi! Česká hvězda nádherně rozhodla v prodloužení

Český hokejový útočník David Pastrňák odvrátil vyřazení Bostonu v 1. kolem play off NHL. V prodloužení nádherným blafákem po úniku rozhodl o vítězství Bruins 2:1 na ledě Buffala a snížení stavu série na 2:3 na zápasy.
Boston přitom už od 4. minuty prohrával, ve druhé třetině ale zásluhou Eliase Lindholma srovnal a zápas za stavu 1:1 dovedl do prodloužení.
V tom po necelých deseti minutách rozhodl nejproduktivnější hráč týmu Pastrňák, který v samostatném úniku vymíchal brankáře Alexe Lyona, byl vyhlášen největší hvězdou utkání a svým šestým bodem v play off vrátil sérii zpět do Bostonu.
Vyhrála také Minnesota, která v pátém duelu série porazila Dallas 4:2. Třetí zápas série rozhodla na přelomu druhé a třetí třetiny, kdy vstřelila dvě branky a odskočila do trháku, který už Dallas nedokázal dotáhnout.
Stars před domácími fanoušky zásluhou Jasona Robertsona snížili, Kirill Kaprizov však gólem do prázdné branky pečetil důležité vítězství Wild.
1. kolo play off NHL:
Východní konference:
Buffalo - Boston 1:2 v prodl. (stav série 3:2).
Západní konference:
Dallas - Minnesota 2:4 (stav série 2:3).