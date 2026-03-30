Vzal puk a poslal ho do soupeřovy branky. Slovenský gólman zvedl fanoušky ze sedadel

Slovenský brankář Samuel Hrenák předvedl o víkendu v nejvyšší americké juniorské lize USHL akci, která obletěla hokejový svět.
Slovenský brankář Samuel Hrenák zažil moment, na který se jen tak nezapomíná. V americké juniorské soutěži USHL vstřelil gól přes celé kluziště a okamžitě se stal hitem sociálních sítí i zámořských médií.
Hokej občas nabídne situace, které působí skoro neuvěřitelně. Přesně takový okamžik přišel v zápase jeho týmu Fargo Force proti Dubuque Fighting Saints.
Za stavu 4:2 pro Fargo sáhl soupeř k odvolání brankáře a zkusil v závěru zápasu vyrovnat. Jenže místo tlaku přišel moment, který definitivně rozhodl.
Hrenák se dostal k puku, zvedl hlavu a bez váhání vystřelil. Kotouč přeletěl celé hřiště a zapadl přesně do prázdné branky.
„Byl to instinkt. Viděl jsem prázdnou klec a zkusil to,“ popsal osmnáctiletý gólman po zápase.
Jeho trefa zaujala i zámořské komentátory. Ti vyzdvihli hlavně jeho přehled ve hře a rychlé rozhodování, které je v takových situacích klíčové.
Podobné góly mají v hokeji zvláštní kouzlo. Nejde jen o samotnou trefu, ale o kombinaci odvahy, přesnosti a okamžité reakce. Brankář má na rozhodnutí jen zlomek sekundy. A právě to dělá z těchto momentů něco výjimečného.
