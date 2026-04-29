Voráček o sporu s Crosbym i krachu v podnikání. Obdivuje jednu z českých tenistek

O své komentátorské roli, krachu v podnikání, lásce k tenisu, své nadaci, která pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou, i dalších tématech promluvil v pořadu KANÁR+ Jakub Voráček. Česká hokejová legenda přidala také řadu perliček z bohaté kariéry v zámořské NHL.
„Jsem obrovský tenisový fanda. Miluju tenis,“ prohlásil šestatřicetiletý bývalý hokejista v rozhovoru s někdejší hráčkou a nyní moderátorkou Andreou Sestini Hlaváčkovou a novinářem Karlem Knapem.
Na tenisu ho fascinuje celá řada věcí. Detailně sledoval výkony takzvané „velké trojky“, tedy Novaka Djokoviče, Rafaela Nadala a Rogera Federera.
Stejně tak ale obdivuje současné hegemony světového tenisu Jannika Sinnera a Carlose Alcaraze.
Bývalý kapitán české reprezentace a opora Philadelphie Flyers se rozhodně nevyhýbá ani ženskému tenisu. Hlavní oblíbenkyni má mezi českými hráčkami.
„Skvěle se mi kouká na Karolínu Muchovou. Je radost se na ni dívat. Kdykoli má zápas a já mám čas, tak ji sleduju. Už útočí na první desítku, moc jí budu držet palce,“ prozradil Voráček v relaci, která bude mít na stanici Canal+ Sport premiéru ve středu od 20:30.
