Boston velebí českou souhru, zařídila vítězný gól. Geniální Nečas zachránil Colorado

Gól Pavla Zachy v zápase play off

Česká souhra Davida Pastrňáka s Pavlem Zachou stála za vítězným gólem Bostonu, který vyhrál 4:2 na ledě Buffala a v prvním kole play off NHL srovnal sérii na 1:1. Geniální přihrávka Martina Nečase vrátila do hry Colorado - nejlepší tým základní části nakonec porazil Los Angeles 2:1 v prodloužení a zvládl i druhý zápas.

Pastrňák je s pěti body (1+4) nejproduktivnějším hráčem play off. Po jeho přihrávkách odskočil Boston v závěru prostřední třetiny z 1:0 na 3:0.

Nejdříve zvýšil kuriózně Morgan Geekie. Hostující kanonýr poslal z oblasti červené čáry puk vysokým obloučkem na Ukko-Pekku Luukkonena, jemuž kotouč po odrazu o led přeskočil lapačku a skončil v brance.

U další gólové akce našel Pastrňák po patnácti vteřinách přesilové hry mezi kruhy Zachu, jenž českou souhru zakončil přesnou trefou.

Šlo nakonec o vítězný gól, protože Viktor Arvidsson sice zvýšil hned po druhé přestávce na 4:0 a vyhnal Luukkonena z branky, jenže Buffalo, které v úvodním zápase otočilo ve třetině během necelých sedmi minut z 0:2 na 4:2, ještě zdramatizovalo závěr. Porážku zmírnili během 74 vteřin Bowen Byram a Peyton Krebs.

Pastrňák byl vyhlášen třetí hvězdou duelu, první cenu pobral dvougólový střelec Ardvidsson.

Také Jakub Dobeš se stal třetím nejlepším hráčem utkání, přestože neodvrátil 31 zákroky prohru Montrealu 2:3 v prodloužení na ledě Tampy Bay, která vyrovnala sérii na 1:1.

Český gólman inkasoval jako první, když Brandon Hagel otevřel v 9. minutě skóre tvrdou ranou zpoza levého kruhu.

Montreal otočil trefami Lanea Hutsona a Joshe Andersona a těsný náskok držel až do 53. minuty.

O vyrovnání se postaral domácí lídr Nikita Kučerov, který získal odražený puk, obkroužil branku a rychlý manévr zakončil u levé tyčky.

Předchozí utkání se také rozhodlo v prodloužení, ve kterém završil hattrick lídr Montrealu Juraj Slafkovský. Tentokrát zlomila zápas na svou stranu Tampa Bay, když se v 73. minutě prosadil precizním švihem z pravého kruhu J. J. Moser.

Martin Nečas zachránil Colorado v utkání s Los Angeles. Dlouho bezbrankový zápas totiž gólově otevřel až v 54. minutě útočník Kings Arťom Panarin a nejlepší tým západní části měl namále.

Jenže pak český útočník vymyslel geniální pas napříč brankovištěm na Gabriela Landeskoga, kapitán snadno srovnal a tým Avalanche se udržel v zápase.

Rozhodl ho v 8. minutě prodloužení Nicolas Roy a favorit přece jen získal i druhý bod v sérii.

Nerozhodný stav 1:1 platí mezi Vegas a Utahem, který vyhrál druhý zápas série 3:2 i díky devatenácti zákrokům Karla Vejmelky.

O první branku na ledě Vegas se zasloužil i domácí Tomáš Hertl, jemuž poslal v přesilové hře puk Mark Stone. Český útočník sváděl na hranici brankoviště souboj s obráncem Michajlem Sergačovem, od jehož brusle se odrazil kotouč za Vejmelkova záda.

Utah otočil skóre po třefách MacKenzieho Weeagara a Dylana Guenthera. Domácí, kteří úvodní zápas série vyhráli 4:2, odpověděli zásluhou Ivana Barbaševa. Zápas rozhodl v 54. minutě z dorážky Logan Cooley.

1. kolo play off NHL:

Východní konference:

Buffalo - Boston 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)

Branky: 54. Byram, 56. Krebs - 25. a 41. Arvidsson, 37. Geekie (Pastrňák), 38. Zacha (Pastrňák). Střely na branku: 36:26. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Arvidsson, 2. Swayman, 3. Pastrňák (všichni Boston). Stav série: 1:1.

Tampa Bay - Montreal 3:2 v prodl. (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 9. Hagel, 53. Kučerov, 73. Moser - 17. L. Hutson, 39. J. Anderson. Střely na branku: 34:27. Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval tři branky z 34 střel a úspěšnost zásahů měl 91,2 procenta. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Moser, 2. Vasilevskij (oba Tampa Bay), 3. Dobeš (Montreal). Stav série: 1:1.

Západní konference:

Vegas - Utah 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky: 12. Stone, 36. Barbašev - 17. Weegar, 35. Guenther, 54. Cooley. Střely na branku: 21:29. Vejmelka odchytal za Utah celé utkání, inkasoval dvě branky z 21 střel a úspěšnost zásahů měl 90,5 procenta. Diváci: 17.871. Hvězdy zápasu: 1. Cooley (Utah), 2. Barbašev (Vegas), 3. Guenther (Utah). Stav série: 1:1.

Colorado - Los Angeles 2:1 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)

Branky: 57. Landeskog (Nečas), 68. N. Roy - 54. Panarin. Střely na branku: 36:25. Diváci: 18.142. Hvězdy zápasu: 1. N. Roy, 2. Wedgewood (oba Colorado), 3. A. Forsberg (Los Angeles). Stav série: 2:0.

