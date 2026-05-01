Přeskočit na obsah
Benative
1. 5.
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Dostál vychytal Anaheimu senzační postup, dál jde i Minnesota

ČTK

Brankář Anaheimu Lukáš Dostál 25 zákroky pomohl k výhře 5:2 nad Edmontonem a byl jedním ze strůjců postupu Ducks do druhého kola play off NHL. Postupuje také Minnesota , která doma zdolala Dallas s Radkem Faksou.

Lukáš Dostál a Zach Hyman v zápase play off NHL Anaheim - EdmontonFoto: CTK
Reklama

Dostál poprvé v sérii vytáhl svou úspěšnost nad 90 procent. Skvěle tak odpověděl na předchozí zápas, ve kterém po deseti minutách a třech inkasovaných gólech přenechal místo náhradníkovi Villemu Hussovi.

Anaheim se do play off probojoval po sedmi neúspěšných letech a hned na úvod vyřadil jednoho z širšího okruhu favoritů na zisk Stanley Cupu a finalistu minulých dvou ročníků.

Velký podíl na postupu má Jason LaCombe, který je s devíti body nejproduktivnějším obráncem vyřazovacích bojů.

K postupové výhře pomohl asistencí u vítězné trefy Cuttera Gauthiera ze závěru první třetiny. Třemi body za gól a dvě asistence se pod vítězství podepsali útočníci Troy Terry, Chris Kreider a Leo Carlsson.

Reklama
Reklama

Minnesota do šestého zápasu vstoupila lépe a po gólu obránce Quinna Hughese vedla po první třetině 1:0, Dallas ale dokázal průběh zápasu otočit. Klíčem k postupu nakonec byla rychlá odpověď na gól hostů na 2:1.

Necelou minutu po trefě Marvika Bourquea srovnal stav utkání Vladimir Tarasenko a v polovině třetí třetiny obstaral vítězný zásah obránce Hughes, který se pod postup podepsal bilancí 2+1.

Při závěrečném risku bez brankáře dvakrát udeřil Matthew Boldy a uzavřel tak na konečných 5:2 pro domácí. Wild postoupili přes první kolo play off poprvé od sezony 2014/2015, naopak Dallas končí hned na úvod play off po třech účastech v konferenčním finále.

1. kolo play off NHL:

Reklama
Reklama

Západní konference - 6. zápasy:

Minnesota - Dallas 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Branky: 7. a 51. Q. Hughes, 59. a 60. Boldy, 38. Tarasenko - 28. W. Johnston, 37. Bourque. Střely na branku: 21:24. Diváci: 19.273. Hvězdy zápasu: 1. Q. Hughes, 2. Faber, 3. Wallstedt (všichni Minnesota). Konečný stav série 4:2.

Anaheim - Edmonton 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)

Reklama
Reklama

Branky: 10. Poehling, 14. Kreider, 17. C. Gauthier, 40. Terry, 58. Leo Carlsson - 16. Murphy, 42. Podkolzin. Střely na branku: 31:27. Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval dva góly z 27 střel a úspěšnost zákroků měl 92,6 procenta. Diváci: 16.820. Hvězdy zápasu: 1. Terry, 2. LaCombe, 3. Kreider (všichni Anaheim). Konečný stav série 4:2.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nejnovější
Woman,Wearing,An,Apron,Tasting,A,Glass,Of,Freshly,Brewed
Woman,Wearing,An,Apron,Tasting,A,Glass,Of,Freshly,Brewed
Woman,Wearing,An,Apron,Tasting,A,Glass,Of,Freshly,Brewed

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama