8. 5.
Vladař je na hraně vyřazení, Philadelphia s Carolinou opět prohrála

Hokejisté Philadelphie podlehli ve 2. kole play off NHL doma Carolině 1:4 a v sérii prohrávají 0:3. Daniel Vladař inkasoval čtyřikrát z z 30 střel. Hurricanes vyhráli v letošní vyřazovací soutěži všech sedm utkání a dělí je jediné vítězství od postupu do finále Východní konference.

Hurricanes Flyers Hockey
Philadelphia Flyers' Dan Vladar skates off the ice during the third period of Game 3 in the second round of the NHL hockey Stanley Cup playoffs against the Carolina Hurricanes Thursday, May 7, 2026, in Philadelphia. (AP Photo/Matt Slocum)Foto: CTK
Zápas rozhodly speciální formace. Philadelphie nevyužila žádnou z pěti přesilových her, navíc během jedné inkasovala rozdílový gól. Carolina se v početní převaze prosadila dvakrát.

Skóre otevřel v 18. minutě Jordan Staal. Kapitán Caroliny se prosadil v přesilové hře z pohotové bekhendové dorážky. V úvodu prostřední třetiny vyrovnal Trevor Zegras, jenž doklepl sražený puk z úhlu do odkryté branky.

Rozhodující akce se zrodila ve 36. minutě, kdy udeřil v oslabení z přečíslení Jalen Chatfield. Náskok zvýšil na začátku třetí třetiny v přesilové hře Andrej Svečnikov střelou bez přípravy z pravého kruhu. Konečnou podobu výsledku stanovil z úniku Nikolaj Ehlers.

2. kolo play off NHL:

Východní konference - 3. zápas:

Philadelphia - Carolina 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Branky: 23. Zegras - 18. J. Staal, 36. Chatfield, 44. A. Svečnikov, 48. Ehlers. Střely na branku: 19:30. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii celé utkání, inkasoval čtyři góly z 30 střel a úspěšnost zásahů měl 86,7 procenta. Diváci: 19.970. Hvězdy zápasu: 1. A. Svečnikov, 2. Martinook (oba Carolina), 3. Martone (Philadelphia). Stav série: 0:3.

Vessels in the Strait of Hormuz
Young,Redhead,Woman,In,Wireless,Headphones,Drinking,Takeaway,Coffee,While
