Pastrňákův gól nestačil, Bruins v play off končí. Montreal bude bojovat v sedmém zápase

Ani gól Davida Pastrňáka po přihrávce Pavla Zachy neodvrátil prohru hokejistů Bostonu 1:4 s Buffalem a vyřazení z play off NHL. Sabres vyhráli sérii 4:2.
Rozhodující sedmý zápas si vynutila Tampa Bay, která zvítězila v Montrealu 1:0 v prodloužení. Domácím nestačilo 32 zákroků Jakuba Dobeše, jenž byl vyhlášen druhou hvězdou utkání.
Vegas s Tomášem Hertlem v sestavě vyhráli v Utahu 5:1 a postoupili do 2. kola play off NHL. Karel Vejmelka inkasoval čtyřikrát z 25 střel.
Buffalo vedlo už ve třinácté minutě 2:0. Skóre otevřel na hranici brankoviště nepokrytý Alex Tuch a střelou zpoza levého kruhu zvýšil Mattias Samuelsson.
Boston snížil v úvodu druhé třetiny. V přečíslení dva na jednoho přihrál Zacha Pastrňákovi, který se prosadil z levého kruhu střelou bez přípravy.
Hosté odpověděli ve 46. minutě trefou Zacha Bensona z mezikruží. První postup Sabres v play off NHL od roku 2007 zpečetil při risku domácích bez gólmana Josh Norris.
Boston nevyhrál proti Buffalu ani jeden ze tří domácích zápasů, v každém vstřelil jen jeden gól. Pastrňák nasbíral v sérii sedm bodů (3+4), Zacha si připsal gól a dvě přihrávky.
Všech šest zápasů Montrealu s Tampou Bay skončilo o gól, z toho se čtyřikrát prodlužovalo. Poslední duel rozhodl v čase 69:03 z dorážky Gage Goncalves.
Hlavním hrdinou zápasu se stal Andrej Vasilevskij, který pochytal všech třicet střel. Dvakrát jej zachránila tyč, kterou trefili Cole Caufield a Alexandre Texier.
Namále měl několikrát i Dobeš. Už ve třetí minutě nepotrestal jeho chybnou rozehrávku Yanni Gourde.
Ve druhé třetině jej zastoupil Philip Danault, který zabránil jistému gólu a puk směřující do branky odpálil do bezpečí. Tyčku Dobešovy branky ještě trefili Jake Guentzel a Nikita Kučerov.
Vejmelku překonal v 16. minutě z dorážky Brett Howden a v závěru druhé třetiny zvýšil nekompromisní ranou Mitch Marner.
Kailer Yamamoto ještě ve 48. minutě zdramatizoval zápas, ale brzy kontovali Colton Sissons z dorážky a Marner, který využil přesilovou hru. Výhru a postup zpečetil trefou do prázdné branky Cole Smith.
1. kolo play off NHL:
Východní konference - 6. zápasy:
Montreal - Tampa Bay 0:1 v prodl.
Branka: 70. Goncalves. Střely na branku: 30:33. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval jeden gól z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 97 procent. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij (Tampa Bay), 2. Dobeš (Montreal), 3. Goncalves (Tampa Bay). Stav série: 3:3.
Boston - Buffalo 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Branky: 22. Pastrňák (Zacha) - 4. Tuch, 13. Samuelsson, 46. Benson, 57. Norris. Střely na branku: 26:26. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Lyon, 2. T. Thompson (oba Buffalo), 3. Swayman (Boston). Konečný stav série: 2:4.
Západní konference - 6. zápas:
Utah - Vegas 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)
Branky: 48. Yamamoto - 40. a 53. Marner, 16. Howden, 50. Sissons, 57. C. Smith. Střely na branku: 23:26. Karel Vejmelka odchytal za Utah 59.21 minuty, inkasoval čtyři góly z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 84 procent. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Marner, 2. Howden, 3. Hart (všichni Vegas). Konečný stav série: 2:4.
