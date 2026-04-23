Dostála vystrašilo nepříjemné déjà vu. Přesto oslavil premiérové vítězství

Už to vypadalo, že hokejisté Anaheimu s Lukášem Dostálem v brance přijdou nachlup stejně o další zápas série 1. kola play off NHL. Tentokrát se však osudu vzepřeli, Edmonton porazili 6:4 a vyrovnali stav na utkání na 1:1.
I v úterý hájili Ducks v poslední desetiminutovce třetí třetiny těsný náskok, v 52. minutě inkasovali po chybě českého zadáka Radko Gudase vyrovnávací gól na 3:3 a ještě před koncem třetí sirénou dostali i rozhodující gól.
Tentokrát srovnali Oilers v 54. minutě na 4:4, když zaváhal Alexander Killorn, a snad každému na ledě musela v hlavě proběhnout myšlenka, jestli zápas dopadne stejně.
Hosté se ale osudu vzepřeli a naopak sami ještě před třetí sirénou udeřili. Po šťastném odrazu puku od brusle soupeře trefil odkrytou klec Edmontonu svým druhým zásahem v duelu Cutter Gauthier a do prázdné branky pak ještě pojistil vítězství Ryan Poehling.
Dostál předvedl ve střetnutí 33 úspěšných zákroků a ve druhém startu v play off NHL v kariéře se radoval z první výhry. Gudas tentokrát do utkání kvůli zranění nezasáhl.
Vítězství slavil i další český gólman Daniel Vladař. Jeho Philadelphia navázala na dva triumfy v Pittsburghu, soupeře zdolala i doma 5:2 a už jen jedno vítězství ji dělí od postupu.
Osmadvacetiletý Vladař se poprvé ve vyřazovacích bojích představil na domácím ledě a inkasoval už v 5. minutě. Při početní převaze Penguins se střelecky prosadil Jevgenij Malkin.
Philadelphia zlomila zápas ve druhé třetině, kdy vsítila tři góly během rovných šesti minut a otočila průběžný výsledek na 3:1. Skórovali Trevor Zegras, Rasmus Ristolainen a Nick Seeler.
Kontaktní branku a jiskru naděje pro hosty z Pittsburghu přinesla další přesilová hra, kterou v 50. minutě zúročil zkušený zadák Erik Karlsson.
Vladař, jenž si v play off udržuje úspěšnost zákroků nad 94 procenty, ovšem další puk za záda nepustil, naopak jeho mužstvo se radovalo z gólu ještě dvakrát a připsalo si třetí výhru v sérii.
1. kolo play off NHL:
Západní konference:
Edmonton - Anaheim 4:6 (1:1, 2:3, 1:2)
Branky: 9. Draisaitl, 32. Murphy, 38. Hyman, 54. Samanski - 13. a 56. C. Gauthier, 36. a 59. Poehling, 23. Trouba, 26. Killorn. Střely na branku: 37:28. Dostál odchytal za Anaheim 59:20 minut, z 37 střel inkasoval čtyřikrát a úspěšnost zákroků měl 89,2 procenta. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. C. Gauthier, 2. Killorn (oba Anaheim), 3. Samanski (Edmonton). Stav série 1:1.
Minnesota - Dallas 3:4 ve druhém prodl. (1:2, 2:0, 0:1 - 0:0, 0:1)
Branky: 19. M. Johansson, 25. Eriksson Ek, 38. McCarron - 2. Rantanen, 14. J. Robertson, 51. Duchene, 93. W. Johnston. Střely na branku: 31:36. Diváci: 19.244. Hvězdy zápasu: 1. W. Johnston, 2. Duchene (oba Dallas), 3. Eriksson Ek (Minnesota). Stav série: 1:2.
Východní konference:
Philadelphia - Pittsburgh 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
Branky: 26. Zegras, 30. Ristolainen, 32. Seeler, 53. Cates, 59. Tippett - 5. Malkin, 50. E. Karlsson. Střely na branku: 29:30. Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, z 28 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 93,3 procenta. Diváci: 19.937. Hvězdy zápasu: 1. Couturier, 2. Zegras, 3. Ristolainen (všichni Philadelphia). Stav série 3:0.
