"Ojedinělý a obrovský úspěch." Češky ukázaly světové talenty, vše směřuje k olympiádě

Po bronzovém tažení hokejových juniorů oslavilo Česko další světovou medaili. Dívky se lvem na dresu se na mistrovství světa do 18 let poprvé dostaly do finále a odvezly ze Švýcarska stříbro. Zaznamenaly přelomové výsledky proti zámořským celkům a potvrdily pokračující růst českého ženského hokeje.

"Tohle je největší chvíle v mojí hokejové kariéře," děkoval trenér Dušan Andrašovský v šatně svým svěřenkyním po senzační sobotní výhře 4:2 v semifinále MS do 18 let proti Kanadě. Jako hráč zažil třeba dva tituly ve slovenské extralize, jako trenér české ženské osmnáctky v posledních letech smolná vyřazení ve čtvrtfinále MS. Předloni chyběl v klíčovém utkání jeden gól proti Švédkám, vloni Češky oplakaly vyřazení od Finek a trenér si stěžoval na rozhodčí. Související Srdnatý boj českých juniorek. Ve finále MS vzdorovaly USA, domů povezou stříbro Letos Češky po devíti letech přes čtvrtfinále prošly a vůbec poprvé si zahrály finále. V něm vzdorovaly USA, ale celková kvalita na straně soupeřek převážila a znamenala porážku 1:5. "Po zápase jsme byli zklamaní, že se nám to nepovedlo, nicméně teď už přichází radost z toho, čeho jsme dosáhli. Jsme na holky moc hrdí. Je to ojedinělý a výborný úspěch,"" řekl Andrašovský po nedělním finále v rozhovoru pro Hokej.cz. Turnaj přitom nezačal pro český tým vůbec dobře. V úvodním zápase s Finskem ztratil náskok 2:0 a prohrál 2:3. Následně utržil debakl 1:8 od Kanady. Vyhrál až na třetí pokus proti Němkám. "Ale semkli jsme se a holky si spoustu věcí vyříkaly samy. Začali jsme jako tým věřit tomu, že ve čtvrtfinále Švédsko porazíme. Družstvo se nakoplo a v semifinále proti Kanadě pak podalo heroický výkon," zmínil kouč. Stříbrná slova hlavního trenéra českých juniorek Dušana Andrašovského. 🙏🥈 Trenére, i vám velký dík za skvělou práci, a stejně tak celému realizačnímu týmu! 👏🏻#narodnitymzen #ceskyhokej #u18womensworlds pic.twitter.com/sEvhCt7epq — Hokejový nároďák žen (@narodnitymzen) January 15, 2024 Proti velké střelecké převaze soupeře zazářila brankářka Aneta Šenková, po celý turnaj táhla reprezentaci první útočná formace s kapitánkou Adélou Šapovalivovou, Terezou Plosovou a Anežkou Čabelovou. Šapovalivová, s devíti brankami druhá nejlepší střelkyně MS, a gólmanka Šenková se dostaly dokonce do All Star týmu turnaje. Spolu s Plosovou i Čabelovou absolvovaly poslední akci v této věkové kategorii. "Byly rozhodujícím faktorem tohoto týmu. Zvládly ten obrovský tlak, jen na to bohužel místy byly samy," podotkl Andrašovský. Elitní útok trávil na ledě kvanta času a české výkony stály a padaly s ním. Zbytek týmu zatím na podobnou úroveň nedosáhl. Šapovalivová s Plosovou hrají ve Švédsku ligu dospělých žen a patří ve svých klubech k oporám. Šapovalivová, sestra úspěšného juniorského reprezentanta Matyáše Šapovaliva, má v 17 letech ve sbírce už i dva bronzy z MS 2022 a 2023 s dospělou českou reprezentací. "Je vidět, že z ní roste velká hráčka nejen pro český, ale pro světový hokej. V budoucnu by měla patřit k tomu nejlepšímu v ženské NHL," poznamenal expert České televize David Pospíšil. V nově vzniklé zámořské PWHL (Professional Women's Hockey League) působí pět českých hokejistek. Na mezinárodním poli se zase Češky v poslední době etablovaly jako třetí nejlepší tým na světě, který chce postupně stahovat ztrátu na odskočené Kanadu a USA. Související Nadějná rodinná dvojice: Ségra je větší zabiják, říká Šapovaliv. Ona mu přeje Tampu Juniorky teď ukázaly, že i proti zámořským celkům se dá hrát. V přípravě před MS porazily Američanky 4:3 na nájezdy, o semifinálové výhře proti Kanadě už byla řeč. Ženám se tohle ještě nepovedlo. "Je to historická záležitost, ale zároveň pro nás teprve začátek," řekla v rozhovoru pro deník Sport manažerka reprezentace Tereza Sadilová. "Psala jsem si po semifinále s Carlou MacLeodovou (trenérkou žen) a sama říkala, že tohle je další střípek do našeho hlavního cíle, kterým je olympiáda 2026. Všechno to do sebe krásně zapadá," doplnila. Zatímco předloni v Pekingu si Češky užívaly premiérovou účast pod pěti kruhy, za dva roky v Itálii by měly mít ty nejvyšší ambice. I díky úspěchu stříbrných juniorek. 🥈 Jsme nejpyšnější na světě, holky! ❤️#USACZE #narodnitymzen #ceskyhokej #U18WomensWorlds pic.twitter.com/RcHZSuOqcp — Hokejový nároďák žen (@narodnitymzen) January 14, 2024

