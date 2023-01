"Finky hrály jako prasata." Juniorky vyřazení na MS oplakaly, trenér kritizoval sudí

Zase to čtvrtfinále. Pošesté za sebou od roku 2015 nedokázaly české hokejové juniorky na mistrovství světa do 18 let překonat tuto fázi turnaje a postoupit mezi nejlepší čtyřku. V Östersundu ve čtvrtek podlehly Finsku 2:3 a mrzel je především rozhodující gól z 55. minuty, podle mnohých neregulérní.

Češky hrály na osmičlenném MS ve Švédsku ve výkonnostně slabší skupině B a postupně si poradily se Švýcarkami (3:2), Japonkami (5:1) i se Slovenkami (4:3). Postoupily do čtvrtfinále z prvního místa a narazily na Finsko, které v silnější skupině neuhrálo ani bod. Po dvou třetinách prohrávaly 0:1, ale zkraje třetí části zápas brankami Terezy Plosové a Lindy Vocetkové otočily. Jenže reprezentantky Suomi sedm a půl minuty před koncem srovnaly na 2:2 a o dvě minuty později jim Pauliina Salonenová svým druhým gólem vystřelila výhru 3:2. Good goal?! WTF @IIHFHockey #U18WomensWorlds 🤬 pic.twitter.com/SFmMUET2ED — Mark Sandnes (@mark_equine) January 13, 2023 Češkám nebylo nic platné, že soupeře přestřílely 36 ku 30. Stejně jako v letech 2016, 2017, 2018, 2020 a vloni ve čtvrtfinále skončily. V roce 2019 bojovaly v elitní divizi o záchranu, v roce 2021 se kvůli covidu nehrálo. Tentokrát však české juniorky cítily při vyřazení křivdu. Při rozhodující gólové situaci totiž brankářce Michaele Hesové evidentně bránila v chytání finská kapitánka Tilli Keränenová. Švédská rozhodčí Ida Henrikssonová dlouho konzultovala gól s obsluhou videa, ale místo odpískání nedovoleného postavení Finky v brankovišti trefu uznala. Související Vrána se propadá i na farmě. Detroit už s ním do budoucna nepočítá, zní z NHL "Když jsme zápas otočily, prožívaly jsme neskutečné štěstí, které nám pak ale sebraly tím třetím gólem. Za nás neměl platit," řekla po zápase česká střelkyně Vocetková serveru Hokej.cz. "K výkonům rozhodčích se vyjadřovat nebudu, to je tragédie," kroutil hlavou trenér Dušan Andrašovský. Nakonec o Henrikssonové s další Švédkou Veronicou Lovensnovou přece jen pár slov ztratil. "Nikdo nám nic nevysvětlil, viděl jsem tam několik sporných momentů. Ten gól podle mě neměl platit, jestli jsem to dobře viděl na opakovaných záběrech. Myslím si, že když je brankářka kontaktována v brankovišti u zákroku nebo těsně před ním, gól by neměl platit," hodnotil. Nejproduktivnější Češce na šampionátu Plosové se nelíbilo ani to, že soupeřky byly v utkání na trestné lavici pouze šestkrát. "Finky hrály docela jako prasata," zmínila lakonicky v rozhovoru pro Hokej.cz. Juniorky nenavážou na loňský premiérový bronz žen ani na nedávné stříbro mužské dvacítky. Těsné vyřazení některé doslova oplakaly. "Bolí to více, než si umíte představit," líčila Vocetková. "Byly jsme hodně semknuté. Řekly jsme si, že vyhrajeme a nezažijeme to, co minulý rok se Švédskem, ale nepovedlo se to. Je to tady znova," připomněla Plosová loňskou čtvrtfinálovou porážku 1:2. Související Čtrnáctiletá dívka pobláznila Slovensko. Po drzé fintě zírá i hokejový svět Odchovankyně Liberce tehdy s třemi góly a sedmi asistencemi ovládla produktivitu celého MS, ale tým se musel po výhře se Slovenkami smířit s konečným pátým místem. Letos čeká na svěřenkyně kouče Andrašovského v sobotním duelu o umístění stejný soupeř. "Vůbec nechápu, proč se ten zápas hraje," odpovídal trenér na otázku, jak těžké bude najít motivaci. "Nebaví mě to s nimi. Chtěla jsem hrát semifinále, ne o páté místo," prohlásila upřímně Plosová. O medaile si to však rozdá čtveřice USA, Švédsko, Kanada a Finsko.