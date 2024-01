Další juniorská senzace. České dívky vyřadily Kanadu a na MS si zahrají o zlato

České hokejistky do 18 let postoupily poprvé do finále mistrovství světa. Svěřenkyně trenéra Dušana Andrašovského nečekaně porazily v dnešním semifinále v Zugu 4:2 favorizovanou Kanadu a v nedělním zápase o zlato se střetnou s vítězem duelu USA - Finsko.

Radost českých hokejistek na MS do 18 let. | Foto: Profimedia

Mladé Češky oplatily Kanadě nedělní prohru 1:8 ze základní skupiny a zdolaly ji poprvé v historii. Zámořský tým v předchozích čtyřech zápasech turnaje nezaváhal a vyhrál je s celkovým skóre 35:1. České hokejistky se už nyní postaraly o nejlepší výsledek na MS, maximem jejich předchůdkyň byly bronzy z let 2008 a 2014.

"Jsem strašně ráda, že se nám to povedlo a že jsme to takhle ubojovaly. Daly jsme do toho všechno. Ale když už jsme došly takhle daleko, tak chceme dojít nejdál, co to jde. Bylo by skvělé, kdyby se nám povedlo zlato," řekla serveru hokej.cz kapitánka Adéla Šapovalivová, jejíž starší bratr Matyáš získal stříbro a bronz na posledních dvou šampionátech hráčů do 20 let.

Češky směřovaly za překvapením od úvodu, po brankách Šapovalivové a Anežky Čabelové vedly ve 24. minutě 2:0. Kanaďanky ale ještě do druhé přestávky díky nejproduktivnější hráčce turnaje Chloe Primeranové snížily a ve 43. minutě vyrovnala Stryker Zablocká.

"Když srovnaly na 2:2, tak byly trošku na koni, ale my jsme si pořád opakovaly, že to je náš zápas a pořád to můžeme vyhrát," řekla Šapovalivová, jež v pěti zápasech šampionátu nasbírala osm branek a dvě asistence.

Andrašovského tým se skutečně po ztrátě náskoku nezlomil a ve 47. minutě ho poslala znovu do vedení Klaudie Slavíčková. Kanaďanky přestřílely české družstvo 47:12, ale brankářku Anetu Šenkovou už nepřekonaly a teprve podruhé v historii nepostoupily do finále. V poslední minutě při kanadské power play pečetila senzační českou výhru do prázdné branky svým druhým gólem v utkání Čabelová.

Mistrovství světa hokejistek do 18 let v Zugu (Švýcarsko):

Semifinále:

Kanada - Česko 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Branky: 29. Primeranová, 43. Zablocká - 24. a 60. Čabelová, 14. Šapovalivová, 47. Slavíčková.

19:00 USA - Finsko.