Reklama
Reklama
Sport

McDavid pošesté ovládl bodování NHL, dva útočníci přepsali české statistiky

Connor McDavid z Edmontonu, v závěrečném utkání sezony přidal další čtyři body a zakončil sezonu se ziskem 138 bodů.

Sport,ČTK

Kanadský hokejový útočník Connor McDavid ovládl produktivitu NHL o osm bodů před Rusem Nikitou Kučerovem a pošesté získal Art Ross Trophy.

Reklama

Devětadvacetiletý kapitán Edmontonu McDavid si připsal v 82 zápasech 138 bodů za 48 branek a 90 asistencí. Sedmý skončil Martin Nečas a osmý David Pastrňák a jako první dva Češi v jedné sezoně dosáhli na magickou stobodovou hranici.

Kučerov, který byl nejproduktivnějším hráčem minulých dvou let, se tentokrát zastavil na 130 bodech: lídr Tampy Bay nasbíral v 76 duelech 44 gólů a 86 přihrávek.

Třetí skončil Kanaďan Nathan MacKinnon z Colorada, jenž zaznamenal v 80 duelech 127 bodů a s 53 trefami získal poprvé Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra. O dvě branky předčil Američana Colea Caufielda z Montrealu.

Nečas, MacKinnonův spoluhráč, skončil v produktivitě sedmý se 100 body za 38 gólů a 62 asistencí ze 78 utkání. Kanonýr Bostonu Pastrňák si připsal 29 tref a 71 přihrávek ze 77 duelů.

Reklama
Reklama

Stobodové hranice dosáhli ve stejný den v úterních zápasech. Nečasovi se to povedlo poprvé a Pastrňákovi počtvrté. Jediným dalším českým hokejistou byl Jaromír Jágr, druhý nejproduktivnější hráč historie NHL to dokázal pětkrát.

Pastrňák není nejproduktivnějším Čechem v NHL poprvé od sezony 2017/78, kdy jej předčil Jakub Voráček z Philadelphie. Mezi střelci se Nečas zařadil na 18. místo.

Devětadvacetiletý McDavid, jenž získal Art Ross Trophy v letech 2017, 2018, 2021, 2022 a 2023, dosáhl na druhý nejlepší výkon v kariéře.

Překonal ročník 2023/24, kdy nasbíral v 76 duelech 132 bodů (32+100). O sezonu dříve si vytvořil maximum 153 body (64+89) z 82 duelů. Jeho současná bilance je 31. výkonem v historii.

Reklama
Reklama

Nahrávačům vládl McDavid o čtyři asistence před Kučerovem. Pastrňák byl se 71 asistencemi šestý. Nejproduktivnějším obráncem je Kanaďan Evan Bouchard z Edmontonu s 95 body (21+74) z 82 startů. Kanadské bodování nováčků vyhrál ruský útočník Ivan Děmidov z Montrealu s 62 body (19+43).

Nejlepší bilanci plus/minus za účast na ledě při vstřelených a inkasovaných brankách měl s 57 kladnými body MacKinnon a Nečas skončil se 47 plusovými body druhý.

Nejhorší byl se 48 zápornými body americký útočník Brock Boeser z Vancouveru. Nejtrestanějším hráčem se stal stejně jako v minulé sezoně ruský bek Nikita Zadorov z Bostonu se 152 minutami.

Mezi brankáři vládl s průměrem 2,02 inkasovaných branek na zápas i úspěšností zákroků 92,1 % Kanaďan Scott Wedgewood z Colorada, který získal spolu s Mackenziem Blackwoodem premiérově William M. Jennings Trophy pro gólmany z týmu s nejnižším počtem inkasovaných branek v základní části NHL.

Reklama
Reklama

Avalanche dostali v 82 duelech 203 gólů, o 23 méně než Dallas. Se sedmi čistými konty kraloval Rus Ilja Sorokin z New York Islanders.

Český gólman Daniel Vladař z Philadelphie skončil s průměrem 2,42 třetí. Karel Vejmelka z Utahu byl s 38 vychytanými výhrami druhý. Předčil jej pouze Rus Andrej Vasilevskij z Tampy Bay o jednu výhru.

Kanadské bodování NHL:

1.

McDavid

(Edmonton)

82

138

(48+90)

2.

Kučerov

(Tampa Bay)

76

130

(44+86)

3.

MacKinnon

(Colorado)

80

127

(53+74)

4.

Celebrini

(San Jose)

82

115

(45+70)

5.

Scheifele

(Winnipeg)

82

103

(36+67)

6.

N. Suzuki

(Montreal)

82

101

(29+72)

7.

Nečas

(Colorado)

78

100

(38+62)

8.

Pastrňák

(Boston)

77

100

(29+71)

9.

Draisaitl

(Edmonton)

65

97

(35+62)

10.

J. Robertson

(Dallas)

82

96

(45+51)

11.

Bouchard

(Edmonton)

82

95

(21+74)

12.

Connor

(Winnipeg)

82

92

(39+53)

13.

Eichel

(Vegas)

74

90

(27+63)

14.

Kaprizov

(Minnesota)

78

89

(45+44)

15.

Caufield

(Montreal)

81

88

(51+37)

16.

Guentzel

(Tampa Bay)

81

88

(38+50)

17.

C. Keller

(Utah)

82

88

(26+62)

18.

W. Johnston

(Dallas)

82

86

(45+41)

19.

Boldy

(Minnesota)

76

85

(42+43)

20.

DeBrincat

(Detroit)

82

85

(41+44)

21.

Panarin

(Los Angeles)

78

84

(28+56)

22.

Stützle

(Ottawa)

80

83

(34+49)

23.

T. Thompson

(Buffalo)

81

81

(40+41)

24.

Werenski

(Columbus)

75

81

(22+59)

25.

Aho

(Carolina)

79

80

(27+53)

26.

Marner

(Vegas)

81

80

(24+56)

27.

W. Nylander

(Toronto)

65

79

(30+49)

28.

C. Makar

(Colorado)

75

79

(20+59)

29.

Zibanejad

(NY Rangers)

81

78

(34+44)

30.

L. Hutson

(Montreal)

82

78

(12+66)

31.

J. Hughes

(New Jersey)

61

77

(27+50)

32.

Rantanen

(Dallas)

64

77

(22+55)

33.

Raymond

(Detroit)

80

76

(25+51)

34.

Q. Hughes

(Minnesota)

74

76

(7+69)

35.

F. Forsberg

(Nashville)

82

75

(40+35)

36.

Bedard

(Chicago)

69

75

(30+45)

37.

Hagel

(Tampa Bay)

71

74

(36+38)

38.

Schmaltz

(Utah)

82

74

(33+41)

39.

Crosby

(Pittsburgh)

68

74

(29+45)

40.

R. O'Reilly

(Nashville)

81

74

(25+49)

41.

Dahlin

(Buffalo)

77

74

(19+55)

42.

Guenther

(Utah)

79

73

(40+33)

43.

A. Kempe

(Los Angeles)

81

73

(36+37)

44.

Slafkovský

(Montreal)

82

73

(30+43)

45.

Mark Stone

(Vegas)

60

73

(28+45)

46.

Barzal

(NY Islanders)

81

72

(19+53)

47.

Batherson

(Ottawa)

79

71

(33+38)

48.

Tavares

(Toronto)

82

71

(30+41)

49.

Ehlers

(Carolina)

82

71

(26+45)

50.

Bratt

(New Jersey)

82

71

(22+49)

68.

Zacha

(Boston)

78

65

(30+35)

93.

Hertl

(Vegas)

82

58

(24+34)

143.

Hronek

(Vancouver)

82

49

(8+41)

Další čeští hokejisté:

Klapka

(Calgary)

79

18

(6+12)

Faksa

(Dallas)

58

17

(2+15)

Palát

(NY Islanders)

80

15

(5+10)

Gudas

(Anaheim)

56

13

(2+11)

Chmelař

(NY Rangers)

28

6

(4+2)

Kämpf

(Washington)

40

6

(2+4)

Kulich

(Buffalo)

12

5

(3+2)

Tomášek

(Edmonton)

22

5

(3+2)

Nosek

(Florida)

21

4

(2+2)

Chytil

(Vancouver)

12

3

(3+0)

Alscher

(Florida)

4

3

(0+3)

Vejmelka

(Utah)

64

2

(0+2)

Hovorka

(Florida)

4

1

(0+1)

Ivan

(Colorado)

9

1

(0+1)

Vaněček

(Utah)

22

1

(0+1)

Dostál

(Anaheim)

56

1

(0+1)

Patera

(Vancouver)

1

0

(0+0)

D. Špaček

(Minnesota)

2

0

(0+0)

Blümel

(Boston)

4

0

(0+0)

Mrázek

(Anaheim)

10

0

(0+0)

D. Jiříček

(Philadelphia)

26

0

(0+0)

Rittich

(NY Islanders)

30

0

(0+0)

Dobeš

(Montreal)

43

0

(0+0)

Vladař

(Philadelphia)

52

0

(0+0)

Reklama
Reklama

Čeští brankáři:

Daniel Vladař (Philadelphia) odchytal v 52 zápasech 2995:13 minut, inkasoval 121 branek, měl průměr 2,42 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 90,6 procenta.

Jakub Dobeš (Montreal) odchytal ve 43 zápasech 2525:35 minut, inkasoval 117 branek, měl průměr 2,78 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 90,1 procenta.

Karel Vejmelka (Utah) odchytal v 64 zápasech 3692:45 minut, inkasoval 169 branek, měl průměr 2,75 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 89,7 procenta a dvakrát udržel čisté konto.

David Rittich (NY Islanders) odchytal v 30 zápasech 1651:21 minut, inkasoval 76 branek, měl průměr 2,76 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 89,4 procenta a dvakrát udržel čisté konto.

Lukáš Dostál (Anaheim) odchytal v 56 zápasech 3267:56 minut, inkasoval 169 branek, měl průměr 3,10 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 88,8 procenta.

Vítek Vaněček (Utah) odchytal v 22 zápasech 1206:15 minut, inkasoval 59 branek, měl průměr 2,93 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 88,3 procenta a jednou udržel čisté konto.

Petr Mrázek (Anaheim) odchytal v 10 zápasech 515:53 minut, inkasoval 35 branek, měl průměr 4,07 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 85,8 procenta.

Jiří Patera (Vancouver) odchytal v jednom zápase 56:49 minut, inkasoval sedm branek, měl průměr 7,39 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 82,5 procenta.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama