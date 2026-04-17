McDavid pošesté ovládl bodování NHL, dva útočníci přepsali české statistiky

Connor McDavid z Edmontonu, v závěrečném utkání sezony přidal další čtyři body a zakončil sezonu se ziskem 138 bodů.
Kanadský hokejový útočník Connor McDavid ovládl produktivitu NHL o osm bodů před Rusem Nikitou Kučerovem a pošesté získal Art Ross Trophy.
Devětadvacetiletý kapitán Edmontonu McDavid si připsal v 82 zápasech 138 bodů za 48 branek a 90 asistencí. Sedmý skončil Martin Nečas a osmý David Pastrňák a jako první dva Češi v jedné sezoně dosáhli na magickou stobodovou hranici.
Kučerov, který byl nejproduktivnějším hráčem minulých dvou let, se tentokrát zastavil na 130 bodech: lídr Tampy Bay nasbíral v 76 duelech 44 gólů a 86 přihrávek.
Třetí skončil Kanaďan Nathan MacKinnon z Colorada, jenž zaznamenal v 80 duelech 127 bodů a s 53 trefami získal poprvé Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra. O dvě branky předčil Američana Colea Caufielda z Montrealu.
Nečas, MacKinnonův spoluhráč, skončil v produktivitě sedmý se 100 body za 38 gólů a 62 asistencí ze 78 utkání. Kanonýr Bostonu Pastrňák si připsal 29 tref a 71 přihrávek ze 77 duelů.
Stobodové hranice dosáhli ve stejný den v úterních zápasech. Nečasovi se to povedlo poprvé a Pastrňákovi počtvrté. Jediným dalším českým hokejistou byl Jaromír Jágr, druhý nejproduktivnější hráč historie NHL to dokázal pětkrát.
Pastrňák není nejproduktivnějším Čechem v NHL poprvé od sezony 2017/78, kdy jej předčil Jakub Voráček z Philadelphie. Mezi střelci se Nečas zařadil na 18. místo.
Devětadvacetiletý McDavid, jenž získal Art Ross Trophy v letech 2017, 2018, 2021, 2022 a 2023, dosáhl na druhý nejlepší výkon v kariéře.
Překonal ročník 2023/24, kdy nasbíral v 76 duelech 132 bodů (32+100). O sezonu dříve si vytvořil maximum 153 body (64+89) z 82 duelů. Jeho současná bilance je 31. výkonem v historii.
Nahrávačům vládl McDavid o čtyři asistence před Kučerovem. Pastrňák byl se 71 asistencemi šestý. Nejproduktivnějším obráncem je Kanaďan Evan Bouchard z Edmontonu s 95 body (21+74) z 82 startů. Kanadské bodování nováčků vyhrál ruský útočník Ivan Děmidov z Montrealu s 62 body (19+43).
Nejlepší bilanci plus/minus za účast na ledě při vstřelených a inkasovaných brankách měl s 57 kladnými body MacKinnon a Nečas skončil se 47 plusovými body druhý.
Nejhorší byl se 48 zápornými body americký útočník Brock Boeser z Vancouveru. Nejtrestanějším hráčem se stal stejně jako v minulé sezoně ruský bek Nikita Zadorov z Bostonu se 152 minutami.
Mezi brankáři vládl s průměrem 2,02 inkasovaných branek na zápas i úspěšností zákroků 92,1 % Kanaďan Scott Wedgewood z Colorada, který získal spolu s Mackenziem Blackwoodem premiérově William M. Jennings Trophy pro gólmany z týmu s nejnižším počtem inkasovaných branek v základní části NHL.
Avalanche dostali v 82 duelech 203 gólů, o 23 méně než Dallas. Se sedmi čistými konty kraloval Rus Ilja Sorokin z New York Islanders.
Český gólman Daniel Vladař z Philadelphie skončil s průměrem 2,42 třetí. Karel Vejmelka z Utahu byl s 38 vychytanými výhrami druhý. Předčil jej pouze Rus Andrej Vasilevskij z Tampy Bay o jednu výhru.
Kanadské bodování NHL:
1.
McDavid
(Edmonton)
82
138
(48+90)
2.
Kučerov
(Tampa Bay)
76
130
(44+86)
3.
MacKinnon
(Colorado)
80
127
(53+74)
4.
Celebrini
(San Jose)
82
115
(45+70)
5.
Scheifele
(Winnipeg)
82
103
(36+67)
6.
N. Suzuki
(Montreal)
82
101
(29+72)
7.
Nečas
(Colorado)
78
100
(38+62)
8.
Pastrňák
(Boston)
77
100
(29+71)
9.
Draisaitl
(Edmonton)
65
97
(35+62)
10.
J. Robertson
(Dallas)
82
96
(45+51)
11.
Bouchard
(Edmonton)
82
95
(21+74)
12.
Connor
(Winnipeg)
82
92
(39+53)
13.
Eichel
(Vegas)
74
90
(27+63)
14.
Kaprizov
(Minnesota)
78
89
(45+44)
15.
Caufield
(Montreal)
81
88
(51+37)
16.
Guentzel
(Tampa Bay)
81
88
(38+50)
17.
C. Keller
(Utah)
82
88
(26+62)
18.
W. Johnston
(Dallas)
82
86
(45+41)
19.
Boldy
(Minnesota)
76
85
(42+43)
20.
DeBrincat
(Detroit)
82
85
(41+44)
21.
Panarin
(Los Angeles)
78
84
(28+56)
22.
Stützle
(Ottawa)
80
83
(34+49)
23.
T. Thompson
(Buffalo)
81
81
(40+41)
24.
Werenski
(Columbus)
75
81
(22+59)
25.
Aho
(Carolina)
79
80
(27+53)
26.
Marner
(Vegas)
81
80
(24+56)
27.
W. Nylander
(Toronto)
65
79
(30+49)
28.
C. Makar
(Colorado)
75
79
(20+59)
29.
Zibanejad
(NY Rangers)
81
78
(34+44)
30.
L. Hutson
(Montreal)
82
78
(12+66)
31.
J. Hughes
(New Jersey)
61
77
(27+50)
32.
Rantanen
(Dallas)
64
77
(22+55)
33.
Raymond
(Detroit)
80
76
(25+51)
34.
Q. Hughes
(Minnesota)
74
76
(7+69)
35.
F. Forsberg
(Nashville)
82
75
(40+35)
36.
Bedard
(Chicago)
69
75
(30+45)
37.
Hagel
(Tampa Bay)
71
74
(36+38)
38.
Schmaltz
(Utah)
82
74
(33+41)
39.
Crosby
(Pittsburgh)
68
74
(29+45)
40.
R. O'Reilly
(Nashville)
81
74
(25+49)
41.
Dahlin
(Buffalo)
77
74
(19+55)
42.
Guenther
(Utah)
79
73
(40+33)
43.
A. Kempe
(Los Angeles)
81
73
(36+37)
44.
Slafkovský
(Montreal)
82
73
(30+43)
45.
Mark Stone
(Vegas)
60
73
(28+45)
46.
Barzal
(NY Islanders)
81
72
(19+53)
47.
Batherson
(Ottawa)
79
71
(33+38)
48.
Tavares
(Toronto)
82
71
(30+41)
49.
Ehlers
(Carolina)
82
71
(26+45)
50.
Bratt
(New Jersey)
82
71
(22+49)
68.
Zacha
(Boston)
78
65
(30+35)
93.
Hertl
(Vegas)
82
58
(24+34)
143.
Hronek
(Vancouver)
82
49
(8+41)
Další čeští hokejisté:
Klapka
(Calgary)
79
18
(6+12)
Faksa
(Dallas)
58
17
(2+15)
Palát
(NY Islanders)
80
15
(5+10)
Gudas
(Anaheim)
56
13
(2+11)
Chmelař
(NY Rangers)
28
6
(4+2)
Kämpf
(Washington)
40
6
(2+4)
Kulich
(Buffalo)
12
5
(3+2)
Tomášek
(Edmonton)
22
5
(3+2)
Nosek
(Florida)
21
4
(2+2)
Chytil
(Vancouver)
12
3
(3+0)
Alscher
(Florida)
4
3
(0+3)
Vejmelka
(Utah)
64
2
(0+2)
Hovorka
(Florida)
4
1
(0+1)
Ivan
(Colorado)
9
1
(0+1)
Vaněček
(Utah)
22
1
(0+1)
Dostál
(Anaheim)
56
1
(0+1)
Patera
(Vancouver)
1
0
(0+0)
D. Špaček
(Minnesota)
2
0
(0+0)
Blümel
(Boston)
4
0
(0+0)
Mrázek
(Anaheim)
10
0
(0+0)
D. Jiříček
(Philadelphia)
26
0
(0+0)
Rittich
(NY Islanders)
30
0
(0+0)
Dobeš
(Montreal)
43
0
(0+0)
Vladař
(Philadelphia)
52
0
(0+0)
Čeští brankáři:
Daniel Vladař (Philadelphia) odchytal v 52 zápasech 2995:13 minut, inkasoval 121 branek, měl průměr 2,42 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 90,6 procenta.
Jakub Dobeš (Montreal) odchytal ve 43 zápasech 2525:35 minut, inkasoval 117 branek, měl průměr 2,78 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 90,1 procenta.
Karel Vejmelka (Utah) odchytal v 64 zápasech 3692:45 minut, inkasoval 169 branek, měl průměr 2,75 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 89,7 procenta a dvakrát udržel čisté konto.
David Rittich (NY Islanders) odchytal v 30 zápasech 1651:21 minut, inkasoval 76 branek, měl průměr 2,76 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 89,4 procenta a dvakrát udržel čisté konto.
Lukáš Dostál (Anaheim) odchytal v 56 zápasech 3267:56 minut, inkasoval 169 branek, měl průměr 3,10 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 88,8 procenta.
Vítek Vaněček (Utah) odchytal v 22 zápasech 1206:15 minut, inkasoval 59 branek, měl průměr 2,93 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 88,3 procenta a jednou udržel čisté konto.
Petr Mrázek (Anaheim) odchytal v 10 zápasech 515:53 minut, inkasoval 35 branek, měl průměr 4,07 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 85,8 procenta.
Jiří Patera (Vancouver) odchytal v jednom zápase 56:49 minut, inkasoval sedm branek, měl průměr 7,39 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 82,5 procenta.