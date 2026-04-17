„Neuvěřitelné vzedmutí.“ Český objev už je mezi adepty na prestižní trofej

Jako brankář číslo dvě zastiňoval na začátku sezony týmovou jedničku, pak mu hrozil odchod na farmu, až si nakonec vychytal jasnou pozici prvního gólmana. Jakub Dobeš vyšel z turbulentního období jako vítěz a v hlasování o cenách hokejové NHL by mohl zabodovat hned dvakrát.
Kdo by to čekal. Ještě loni oslavovaný kanadský brankář Samuel Montembeault nepovede montrealské Canadiens do play off, i když ho netrápí žádný zdravotní problém.
Dokonce teď není ani týmovou dvojkou. Do této role povýšil hned v první profesionální sezoně teprve 21letý Američan Jacob Fowler.
Jasnou jedničkou je pak o tři roky starší Dobeš. Právě o něj se bude slavný klub opírat v bojích o Stanley Cup. A nikdo to nezpochybňuje.
„V sezoně předvádí mimořádné výkony a poslední dobou je ještě působivější,“ chválil vzrostlého Čecha deník Le Journal de Montréal.
Dobešovi pomohla změna brankářského trenéra. Canadiens na konci ledna vyhodili Érica Raymonda a nahradili ho z vlastních zdrojů.
Přišel Marco Marciano, který do té doby vedl gólmany na farmě v Lavalu a s českým talentem měl vybudovaný dobrý vztah.
Že obnovená spolupráce zafungovala, se projevilo hned po olympijské přestávce. V březnu byl Dobeš jedním z absolutně nejlepších brankářů soutěže.
„Působí, že má vše pod kontrolou. Klidem v brankovišti se odpoutal od poněkud chaotického stylu z prvních čtyř měsíců sezony,“ všiml si list Montreal Gazette.
Celkem Dobeš ve 43 zápasech uplynulé základní části zastavil 90,1 procenta puků, což je vzhledem k ligovému poklesu úspěšnosti zákroků lepší číslo, než by se mohlo zdát.
Tomu odpovídá, že dle pokročilých statistik webu MoneyPuck chytil bývalý univerzitní gólman 17,3 gólů navíc, což ho v NHL řadí na vynikající sedmé místo, nejvýš z Čechů.
Podle Doma Luszczyszyna z online deníku The Athletic se tím dostal „do užšího okruhu kandidátů“ na Vezina Trophy pro top brankáře ligy, byť mezi tři finalisty téměř jistě nepronikne.
V jiném hlasování by se mu to ale povést mohlo. Jelikož v minulém ročníku do NHL spíš jen nakoukl, udržel si status nováčka. A může se tak ucházet o prestižní Calder Trophy.
Luszczyszyn má na základě svého statistického modelu za to, že díky „neuvěřitelnému vzedmutí“ v posledních týdnech je Dobeš „jasnou dvojkou“ za fenomenálním obráncem newyorských Islanders Matthewem Schaeferem.
Zřejmě to ale bude těsné. Třeba panel webu NHL.com zařadil 24letého Čecha na čtvrté místo. S odstupem za Schaeferem a dvěma útočníky: Ivanem Děmidovem z Montrealu a Beckettem Senneckem z Anaheimu.
Zatímco o Vezinově trofeji rozhodují generální manažeři, top novice seřadí novináři.
Česko mělo svého „zelenáče“ ve finální trojce naposledy před šesti lety, kdy střelec Dominik Kubalík skončil se ztrátou třetí za vyrovnanou dvojicí Cale Makar – Quinn Hughes.
Canadiens teď ale zajímá především to, jak Dobeš po skvělém závěru základní části obstojí v play off. V prvním kole proti Tampě ho čeká těžký brankářský duel s Andrejem Vasilevským, jedním z nejlepších gólmanů současné generace.
