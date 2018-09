Lapač dýchá historií, ale žije přítomností. Vsetín sbírá sílu, první liga mu sluší

před 53 minutami

Vsetín pokračuje v zabydlování mezi profesionály, druhým rokem hraje druhou nejvyšší soutěž a město zase žije hokejem. Stadion Na Lapači znovu odolává náporu tisícovek fandů, voní pálenkou a děsí soupeře. A nově vybudované mužstvo sní o úspěchu.

Vsetín - První hráč prorazí žlutou nafukovací bránu a přivede vsetínské mužstvo na led. Z reproduktorů burácí proslulá klubová hymna Dú Valaši, dú, fanoušci tleskají. Vsacané se chystají k zápasu druhé nejvyšší soutěže proti Frýdku-Místku.

Světelná show kontrastuje se zapadajícím sluncem, které na led prosvítá skrz okna pod střechou legendárního stadionu Na Lapači. Nezabrání mu ani velké plachty zelené a žluté barvy. Nálada na tribunách je po dvou výhrách v řadě pozitivní, teď by domácí příznivci šňůru milerádi natáhli.

Už se hraje, když se do hlediště stále prodírají další diváci, kteří se třeba zapomněli venku na cigaretce nebo možná až na poslední chvíli hledali místo k zaparkování. Je to vskutku těžký úkol, parkoviště v dohledné vzdálenosti jsou zcela plná, s autem musíte hlouběji do města.

Nicméně kdo přišel včas, rozhodně nelituje. Hokejisté v tmavě zelených dresech chytili začátek utkání velmi dobře, po teči Radima Kucharczyka a práci Antonína Pechance před bránou vedou domácí rychle 2:0.

Fandí se docela hlasitě, přestože uprostřed pracovního týdne a v osmém kole základní části není bůhvíjaký virvál. Na Lapači pořád platí rozdělení do dvou polovin na stání a na sezení. Chorály rozjíždějí hlavně fanoušci na nohách, protilehlá strana se občas podle vývoje na ledě přidává.

K hokeji chleba se škvarkovou pomazánkou

Interiér hokejového stánku z roku 1966 hraje klubovými barvami, žlutou a zelenou, ať se podíváte kamkoliv, dříve nebo později spatříte nápis Spolu za Vsetín. Prudce zkosená tribuna je vybavena dřevěnými sedačkami, za brankami ochozy chybí. Odnikud to k ledu není příliš daleko.

Když jdete o přestávce do bufetu, můžete nedopatřením otevřít dveře do kabiny hostujícího mužstva, tak domácké prostředí Na Lapači mají.

Vedle tradiční klobásy se na Valašsku servírují topinky s česnekem nebo chleba se škvarkovou pomazánkou, fanoušci mohou s jídlem i na tribunu. Typicky k zápasu popíjejí pivo, někteří si občas dopřejí ostřejšího nápoje z plastové lahve. Decentní vůně slivovice se line vzduchem.

V září je na stadionu ještě příjemně, to v zimě budou promrzlí fanoušci sahat do kapes pro zahřátí ještě častěji. V zápase proti Frýdku-Místku jim náladu mírně zkazilo snížení Erika Hrni, kmenového útočníka Třince, ale vsetínského odchovance. Také proto Hrňa gól nijak zvlášť neoslavuje.

Právě Frýdek-Místek připravil Vsetín o postup z druhé ligy na jaře 2016, nicméně o rok později už se Valaši zpět mezi profesionály probili. Dnes Lapač bezesporu stále dýchá historií a zlatou érou se šesti tituly, ovšem naplno žije přítomností. Rozhořela se tu touha po nových úspěších.

Vsetínští fanoušci si našli nové hrdiny

Pamětníci vítězné sklizně Jiří Dopita a Luboš Jenáček stojí na střídačce, Radim Tesařík má kancelář sportovního manažera. Z hráčů už pouze osmatřicetiletý Kucharczyk pamatuje poslední zlato z roku 2001.

Dnes se chodí na Jakuba Tepera, Ondřeje Holomka, Davida Březinu či Martina Podešvu. Z Českých Budějovic sem pláchli David Gába, Luboš Rob a Vít Jonák, ve Vsetíně hrají také dva Finové, jeden Kanaďan nebo běloruský brankář Jan Šelepněv na inzerát. A fanoušci přivykají.

Věří, že nově budovaný tým by do Vsetína jednou mohl vrátit extraligu. Ne snad už příští rok, možná ani za dva, ale jednou snad. Na ochozech je vidět, že se vsetínští příznivci s novou identitou sžívají. Šály, dresy a čepice z přelomu tisíciletí pomalu vyměňují za modernější.

Za klubem stojí silný partner, výrobce osvětlovací techniky ROBE, hledí se na udržitelný rozvoj, podporu mládeže nebo rekonstrukci Lapače. Ve Vsetíně dělají všechno pro to, aby se po neslavném krachu a pádu vrátili zpět mezi nejlepší. Jen o tom nemluví zbytečně nahlas.

Rysy z Frýdku-Místku tentokrát Vsetín zdolal 3:2 a poprvé v první lize proti tomuto soupeři zabodoval naplno. Tribuny jásají, prozpěvují Vysoký jalovec, My jsme Valaši a na "islandský fotbalový způsob" oslavují s hráči. Děkovačka nebere konce, ještě jedno kolečko a plácání s nejmenšími.

Hrdí Valaši odcházejí z Lapače s příjemným pocitem. Jejich Valašský hokejový klub se v tabulce posunul na čtvrté místo a zdá se, že už po pomalejším začátku definitivně popadl dech.

Odvěký extraligový rival Zlín v létě přípravné derby utkání proti Vsetínu odmítl, nebylo by prý dost atraktivní. Kdo ví, možná budou Ševci už za pár let do Vsetína muset povinně. A s nimi i Sparta, Kometa nebo Plzeň. První liga Vsetínu sluší, ale sbírá síly, aby mohl výše.