Hájek: Za kemp si dávám dvojku s minusem. Chytil může být nejlepším nováčkem NHL

před 2 hodinami

Libor Hájek je jedním z mála hokejistů, kteří můžou v dalších letech doplnit prořídlou skupinku českých ofenzivních beků v NHL.

Praha/New York - Jan Rutta nečekaně zazářil v Chicagu, Michal Kempný ožil po výměně do Washingtonu. Jinak ale čeští zadáci v nejlepší lize světa loni příliš vidět nebyli. Scházeli hlavně ti, kteří kromě bránění zvládnou podpořit útok.

Výhledově můžou s neblahou situací pohnout Filip Hronek, Libor Šulák, Jakub Zbořil, Dominik Mašín nebo Libor Hájek, nejmladší z pětičlenného výčtu.

Hájek na přelomu roku zazářil na mistrovství světa dvacítek. Osmi body (1+7) hodně pomohl k jízdě za čtvrtým místem. Teď po monstrózní výměně z Tampy začíná profesionální kariéru u newyorských Rangers. "Za to, co jsem tady doteď předvedl, bych si dal tak dvojku s minusem," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Slavný klub z Manhattanu je ve fázi přestavby. Na konci minulé sezony vyměnil řadu opor včetně kapitána Ryana McDonagha. Jádro nového týmu má tvořit i útočník Filip Chytil. Hájek je ve složitější situaci, na šest hlavních míst v obraně se tlačí přes tucet uchazečů. Přesto si 20letý český bek věří.

V létě jste říkal, že do hlavního týmu Rangers se chcete prodrat už z kempu. Máte stejný cil i teď, když vrcholí příprava a vy vidíte svoji konkurenci přímo na ledě?

Určitě ano. Samozřejmě jsou tady výborní a zkušení hokejisté, takže to není lehké. Nic ale nevzdávám. Hlavní tým chci udělat už z kempu. A když se mi to nepovede, půjdu na farmu, což je taky super.

Vedení klubu nedávno přivedlo zkušeného zadáka Adama McQuaida. Překvapilo vás to vzhledem k už tak vysoké konkurenci?

Jsem tady na pokoji s jedním obráncem, který byl vytrejdovaný ve stejnou dobu jako já, akorát z Bostonu. Je to Ryan Lindgren. Takže jsme to spolu probírali. Nakonec jsme to ale hodili za hlavu a makáme dál.

Hájek a NHL Až Rangers zahájí 4. října sezonu proti Nashvillu, jejich obrana bude podle NHL.com vypadat následovně: Brady Skjei - Adam McQuaid

Brendan Smith - Kevin Shattenkirk

Marc Staal - Neal Pionk Hájek zatím odehrál dva ze čtyř přípravných duelů. Sedmkrát vystřelil, ale taky posbíral tři minusové body. Podle deníku New York Post si vedl impozantně, ale nejspíš začne sezonu na farmě.

Čtete předsezonní prognózy, kde budete hrát a jestli vůbec uděláte hlavní tým?

Musím říct, že jsem si zrušil Twitter, moc mě nebavilo tyhle věci číst. Když na něco náhodou narazím jinde, tak si to někdy přečtu, ale dál to neřeším.

Jak jste zatím spokojený sám se sebou? Jakou známku byste si dal za sledovaný turnaj mladíků v Traverse City a probíhající přípravný kemp?

V Traverse City jsme odehráli čtyři zápasy, ten poslední jsem vynechal, protože některým hráčům včetně mě dali volno kvůli přípravě na hlavní kemp. První zápas byl takový rozkoukávací, druhý super a ve třetím jsem byl takový jalový. Celkově bych si dal tak dvojku trojku. Jinak tréninky v kempu jsou těžké, s profesionály je to vážně jiný level. I tady bych zůstal u té dvojky s minusem.

Už vám šéfové naznačovali, jaké s vámi mají plány?

Nikdo se mnou o tom ještě nemluvil, takže uvidíme.

Jak zpětně berete výměnu do Rangers? V nabité Tampě jste mohl nakouknout do hry o Stanley Cup, teď jste v podstatě u zrodu nového mužstva.

Samozřejmě mě to pořád trošku mrzí, protože Tampa byla úžasný klub. Měl jsem to tam rád. Ale teď už si zvykám na New York. Začínám si to tady zamilovávat. Lidé jsou hodní, příjemní. Zázemí je parádní. Na Tampu už moc nemyslím.

V létě jste dřel v pětičlenné skupince talentů, v níž byl i Filip Chytil. Jak jste se dali dohromady a co všechno jste podnikli?

Trávili jsme spolu čas od rozvojového kempu, asi měsíc. Pak jsme letěli na dva týdny domů. Od té doby jsme tady až dodneška. Bylo to dobré. Hodně jsme trénovali. Nejdřív jednou denně, pak dvakrát. Součástí všeho byla posilovna. Trénoval nás Ben Prentiss, což je zkušený chlap, kterému prošlo rukama několik hráčů NHL, takže u sebe má vyvěšeno plno dresů s věnováním a tak dále.

Mimochodem, Chytil podle některých zámořských novinářů patří k hráčům, kteří by letos mohli zabojovat o Calder Trophy pro nejlepšího nováčka NHL. Je to reálné?

Určitě ano, Filip je šikovný, rychlý. Má dobrou střelu a dávají mu hodně prostoru. Podle mě na to má. Takový úspěch bych mu přál.

Jak to momentálně máte s bydlením?

Zatím jsem na hotelu, takže za pár dní se uvidí, jestli tady zůstanu, nebo mě pošlou na farmu. Pak si budu hledat nějaké stálé bydlení.

Na konci minulé sezony jste byl vytížený při juniorském Memorial Cupu, přesto se o vás předtím mluvilo jako o teoretické posile pro mistrovství světa. Byl jste v kontaktu s někým z reprezentačního áčka?

Ne, to jsem nebyl.

Na šampionátu dvacítek se vám každopádně dařilo. A zaujal jste prohlášením, že tentokrát má tým mnohem lepší trenéry. Čím vás Filip Pešán zaujal?

Dá se říct, že vším. Byl férový, líbilo se mi, jak trénoval a co po nás na ledě chtěl. Možná to řeknu trochu blbě, ale zároveň byl i náš kámoš, i když jsme ho samozřejmě uznávali jako autoritu. Každopádně jsme v kabině měli příjemnou atmosféru. Díky všem těmhle věcem jsme to dotáhli daleko.

A co říkáte na nového hlavního trenéra Rangers Davida Quinna, který doteď tuhle pozici zastával pouze na univerzitě?

Taky je takový přátelský. Je příjemné se s ním bavit. Momentálně poznáváme jeho taktiku. Hodně chce hrát přes obranu a má rád pohyblivé beky, za což jsem rád. Myslím, že i ostatní kluci ho mají rádi.