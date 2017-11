Takhle ne. Češi na Karjale zklamali, musí zlepšit všechny herní stránky. Zbytek Evropy uniká

před 55 minutami

Čeští hokejisté nezanechali na prvním přípravném turnaji před olympiádou dobrý dojem, na Karjala Cupu zdolali pouze Švýcary a do tabulky evropského seriálu nezapsali ani bod. Jandačova parta vstřelila při hře pět na pět jediný gól a vzadu nechávala až příliš prostoru soupeřům. Pozitiv není mnoho. Rusové nebo Finové ukázali, že jsou na cestě do Koreje o kus dál.

Komentář - Čeští hokejisté mají první test před únorovou olympiádou za sebou. Na Karjale prohráli se Švédy i Rusy a porazili pouze Švýcarsko, které nezískalo ani bod. Výběr trenéra Josefa Jandače neoslnil v útoku a místy až hořel v obraně. Podnětů k přemýšlení má dost a je na místě přiznat, že za evropskými velmocemi aktuálně zaostává.

Vzadu to neklapalo, chyběly stálice

Realizační tým vzal do Skandinávie Moravčíka s Němečkem, dva mladíky z extraligy. Jejich nominace leckoho překvapila, ale nadějní obránci ukázali potenciál do budoucna. Nebáli se hrát, nekazili a v hledáčku určitě zůstanou. Tím ale výčet plusů v defenzivě končí.

Na povedené výkony z minulé sezony se nepodařilo navázat Šulákovi. Působil nervózně, vzadu kupil chyby a nepodporoval útok tak, jak by si trenéři přáli. Účast na ledě se u něj zastavila na minus pěti. Šmíd neodehrál špatná utkání, jenže kvůli zranění musel domů. Vzhledem k tomu, že promarodil celý minulý ročník, neznamená pro Koreu žádnou jistotu.

Ostatní obránci odvedli spíše slabší standard, místy ani to ne. Soupeř měl spoustu prostoru na útočné manévry, v české hře chyběly vedle přesné rozehrávky i tvrdost a zarputilost. Tyto aspekty spolu s klidem by snad mohli přinést zkušení beci, kterým nechal Jandač volno. Řeč je o Kolářovi, Jordánovi nebo Němcovi, případně Michálkovi s Kindlem.

V obraně to neklapalo a na gólmanech leželo mnoho práce. Francouz dostal pět gólů od Švédů a ve Finsku už nechytal. Jeho prohlášení o nelichotivé situaci v Čeljabinsku navíc zaznamenali v Rusku a Traktor odmítl, že by se chystal českého brankáře uvolnit. V klubu to může mít Francouz ještě těžší než dosud, v olympijské sezoně nic dobrého.

Mazanec ukázal, že po přestupu do Slovanu nemluvil jen tak do větru, když hovořil o olympijském snu. Celkový výsledek českého mužstva mohl být ještě horší, nebýt jeho výkonu proti Švýcarům.

Marnost v rovnovážném stavu, výborné přesilovky

Češi obdrželi na Karjale 12 gólů, osm z toho ve vyrovnaném počtu hráčů. V této herní situaci naopak Jandačův tým skóroval jen jednou proti Švédsku. To je doslova alarmující. Navíc chyběl i větší počet šancí, obrana soupeřů byla silnější. Pokud nešlo o přesilovku, sluší se dodat. 13 přesilovek znamenalo sedm českých gólů z celkových osmi.

Kubalík se v početní výhodě trefil dvakrát a po roce zase skóroval na mezinárodní scéně. Jinak ale zůstala plzeňská souhra s Gulašem, napůl zraněným Mertlem, případně Kovářem, trochu za očekáváním. Kovář nepřekročil stín letošních výkonů z Magnitogorsku a s nominací na olympiádu bude mít honičku. Před rokem nemyslitelné.

Ve 33 letech potěšil a překvapil Klepiš. "Svým výkonem, co tady ukázal, se olympiádě přiblížil, ale uvidíme, co bude dál předvádět v lize," řekl o útočníkovi Jandač. Mistr světa z roku 2010 zapsal tři body stejně jako Radil. Jeho první útok s Nestrašilem a Sekáčem vlétl v prvním zápase aktivně na Švédy, ale entuziasmus postupně opadl.

Nováček Nestrašil a reprezentační smolař Sekáč parádní formu z KHL nepřenesli. Osvědčená spolupráce Birnera s Řepíkem zase přinesla jedinou branku. Ani tady však není nutno propadat panice. V záloze zůstávají Erat, Červenka nebo Koukal s Vondrkou, které český kouč pravděpodobně vezme v prosinci na Channel One Cup.

Utíkají především Rusové s Finy

Rusové se na turnaji probrali až ve třetí třetině utkání proti Švýcarsku. O den později ale český tým válcovali už bezpečně po celých 60 minut. "Soupeř nás přehrál ve všech směrech, v agresivitě, nasazení. Rusové byli lepší," hlesl Jandač. Jejich béčko s hráči jako Košečkin či Tichonov navíc ovládlo Německý pohár před druhými Slováky.

Češi podlehli sborné už pošesté v řadě, stejně jako ve čtvrtfinále posledního MS přitom neměli sebemenší šanci na bodový zisk. Pod Znarokem hraje "rudá mašina" kompaktně a dodržuje taktické pokyny, minimálně to tak bylo proti Česku. O kus dál před českým týmem se zdají být i Finové, vítězové domácího turnaje. Porazili Rusko, Švédsko i Kanadu.

Stará známá jména typu Kontiola nebo Pihlström doplnili dva výjimeční mladíci. Obránce Miro Heiskanen a forvard Eeli Tolvanen. Osmnáctiletí hokejisté letos oba prošli draftem, ale zatím zůstali v Evropě. Na Karjale vstřelili po dvou brankách, Tolvanen dokonce dostal místo v elitní pětce a rozsekl souboj s Kanadou.

Poslepovaný kanadský tým zanechal rozpačitý dojem, ale rozhodně nepropadl jako Američané v Německu. Ti schytali debakly od ruského béčka i Němců a skončili bez bodu poslední. Zámořské reprezentace bez hráčů NHL zatím na Evropany nestačí.

Za měsíc se na Channel One Cupu místo Švýcarů představí Korejci. Češi narazí v Praze na Finy a v Moskvě na Kanadu se Švédskem.