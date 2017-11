Ve Finsku je hvězda, na šanci v reprezentaci čeká. Svět se neboří, říká trpělivý "raper" Hrachovina

před 1 hodinou

Dominik Hrachovina je ve Finsku zavedenou značkou. S Tapparou má v kapce dva tituly, pravidelně chytá a patří mezi špičku ligy. Reprezentace se ale brankáři z Brna zatím vyhýbá. Je téměř jisté, že před olympiádou šance nepřijde, v období po Koreji by však mohl být Hrachovina zajímavým trumfem.

Praha/Tampere - Dominik Hrachovina odešel do Finska už přes sedmi lety a vydržel tam dodnes. Ve 23 letech má již dva tituly s Tapparou Tampere, vybudoval si pozici jedničky a patří mezi nejlepší brankáře v lize. Nejen díky sportovním výkonům se stal oblíbencem fanoušků.

Na povolání do národního týmu dosud čeká marně, ale je trpělivý. Ví, že nevyrostl do nebe. V rozhovoru pro Aktuálně.cz hovoří rodák z Brna o reprezentaci, finské lize nebo reklamě, ve které si zahrál rapera.

V Tampere máte další sezonu dobře rozjetou - nyní držíte v lize šňůru osmi vítězství. Všechno klape tak, jak má?

Jak se to vezme. Na jednu stranu vítězíme, na druhou si ještě všechno trošku sedá. Před sezonou přišlo docela dost nových hráčů, je tady de facto staronový trenér (Jukka Rautakorpi vedl Tampere naposled v letech 2012 až 2014 - pozn. red.). Dá se říct, že všechno začalo nanovo.

Vy jste kromě jednoho zápasu odchytal všechno, navíc máte výborné statistiky. Zvedne vám pohled na ně sebevědomí?

Je to tak, že na práci a porci zápasů si stěžovat nemůžu. Jsem za to velmi rád, takhle mě to baví. Statistika je pořád jednou z věcí, na které se snažím tolik nedívat, ale vím, že si nevedu špatně. Ovšem vždycky může být líp nebo hůř.

Ve 23 letech jste jasnou jedničkou, dokonce máte mladší kolegy. Užíváte si tu roli "mazáka"? Nepřipadá vám to trochu zvláštní?

Nevím, jestli jsem jasnou jedničkou. Ale ano, kluci jsou mladí a perspektivní. Teď opravdu trochu jako mazák mluvím. Nevím, jestli si tu roli užívám, ono člověk musí makat minimálně pořád stejně, ne-li víc. Všichni tři chceme chytat zápasy, takže musíme pracovat, ať už je naše pozice jakákoliv. V rolích obou kolegů jsem byl taky, mají čas a před sebou velkou budoucnost.

Nezklamalo vás trochu, že vaše jméno chybělo v nominaci českého nároďáku na Karjalu?

Zklamání jsem určitě necítil. Člověk se na to musí dívat tak, že v KHL i u nás v extralize je strašně moc kvalitních brankářů.

Přeci jen máte už dva finské tituly a podle mnohých byste si šanci zasloužil. Možná ne na startu olympijské sezony, ale jindy ano…

Jasně, chápu. Byl bych lhář, kdybych řekl, že mě to nemrzí, ale jak už jsem říkal, respektuju velkou kvalitu našich gólmanů v KHL i extralize. Když to řeknu hloupě, ať to bude jakkoliv, já neovlivním, koho trenéři vezmou. Můžu jedině chytat puky nejlépe, jak dokážu, a třeba to někdy přijde. Pokud ne, svět se nezboří, stejně jako se nezbořil doteď.

Ve Finsku vám dali mezi muži šanci jako velmi mladému, což v Česku nebývá tak obvyklé. Proč myslíte, že nezkusí severskou cestu více Čechů? Aktuálně jste v Liize jen vy a nově Libor Šulák v Lahti a Radek Koblížek v Oulu…

To je těžká otázka. Ano, šanci jsem dostal brzy, ale asi k tomu nějaký důvod měli, to samé platí nepochybně u Kobly a Šuliho. Podle mě v extralize mladí hráči s perspektivou prostor dostanou, ale musí na to mít. Musíme být objektivní, nestačí říct, že Finsku, Švédsku a jinde dávají mladým více prostoru. To by byla jednoduchá výmluva. Prostě teď nemáme tolik kvalitních mladých hráčů, to je pravda.

Vidíme to na draftech, vidíme to v NHL, potažmo všude po Evropě kromě Ruska Čechů ubývá. Druhá věc je, že extraligové kluby jsou pod obrovským tlakem majitelů, sponzorů a můžeme pokračovat. Je v tom hodně faktorů. Zavřela se první liga, aby hráli mladí tam. Ale to je pro mě naprosto nepochopitelné, jasný krok zpět. To je na delší diskuzi.

Obecně je cizinců ve finské lize docela málo. Přitom se zdá, že minimálně nehokejový život je tam lepší než mnohde v KHL…

Už jsem to trochu naznačil. Proč dávat šance dražším cizincům, když můžu nasadit mladé hráče, kteří to odehrají minimálně stejně za méně peněz.

Když jsme u těch Čechů, do Tampere se nedávno ze Sparty vydal mladíček Martin Hugo Haš. Mluvil jste s ním?

Jasně, povídali jsme si. Je to šikovný, mladý a chytrý kluk. Hodně vysoký. Když bude makat, může mít dveře nahoru otevřené, už si dokonce zahrál za áčko (ve skupině Ligy mistrů proti Banské Bystrici - pozn. red.). Ale je z "Prahe", to se mi jako Brňákovi moc nelíbí. (smích)

Po sedmi letech ve Finsku už jste zvyklý, ale já vím, že jste se jazyk naučil už v prvním roce. Přitom finština je spolu s maďarštinou úplně mimo ostatní jazykové rodiny. Jak je to tedy možné?

Jasně, teď už je to s finštinou úplně v pohodě. Po prvním roce se to nějak rozjelo. Vždycky říkám, že když člověk něco chce, musí za tím jít.

Zpočátku jste to v kabině kvůli jazykové bariéře těžší. Ale zdá se, že teď jste hlavní hvězdou i v tomto ohledu. Narážím na reklamu, ve které jste si střihl roli rapera. Jak jste si to užil?

Určitě to zprvu nebylo lehké. Člověk zkrátka nerozuměl. Anglicky jsem v dorostu uměl já i kluci v kabině, ale mluvit se jim moc nechtělo. No a co se týče reklamy… (smích) Neřekl bych, že jsem byl hlavní hvězda, ale nějaké zkušenosti s moderováním a dalšími PR legráckami už mám.

Dominik Hrachovina si zahrál v reklamě letecké společnosti airBaltic (vystupuje s brankářskou holí, má kšiltovku a jako první začne rapovat).

Dominik Hrachovina si v reklamě zahrál rapera. | Video: Youtube kanál airBaltic Riga | 02:01

O brankářích se říká, že bývají trochu stranou mužstva, soustředí se na sebe. Máte to taky tak, anebo se kolem vás v kabině točí sranda?

Záleží, jak kdy. V den zápasu se snažím soustředit na sebe. Když je tréninkový den, tak většinou po tréninku, po "práci", přichází zábava. Ale na neustálé srandičky jsou v šatně jiní kluci.

Máte mezi spoluhráči nejblíže k Tomáši Záborskému ze Slovenska? Anebo už po letech nerozlišujete mezi Finy a ostatními?

Úplně nejblíže asi ne. Opravdu už tu jsme dlouho, takže to nerozlišuju. Už je to přeci jenom starší kluk, zkušenější. Stará se hlavně o sebe, má manželku…

Mrzí vás hodně, že se nepodařilo projít přes osmifinále Ligy mistrů? V dalším kole byste se mohl ukázat doma v Brně…

Mrzí, mrzí. Zahrát si doma, v Rondu, kde to znám odmalička, to by byla srdcovka. Těšil bych se na brněnské fanoušky, moc bych si to užil.

Jsou vaše cíle ohledně další kariéry v KHL, zámoří nebo byste klidně zůstal ještě několik let ve Finsku?

Klidně bych několik dalších let zůstal ve Finsku, ale smlouva mi končí v dubnu. Uvidím, co se stane, jaký bude plán Tappary, jestli se někde něco otevře. Samozřejmě, NHL by byla krásná, ale myslím, že tam mi vlak už ujel, jestli se vůbec někdy rozjel. Dva tituly z Finska sice mám, ale člověk chce i ten třetí, je hladový.

Případný návrat do extraligy by byl asi trochu ústupem, že?

To si zase nemyslím, ale čím déle zůstanu venku, tím lépe.