Češi mění plány, zazáří Mazanec i proti Rusům? Ti budí rozpaky navzdory olympijské sestavě

před 47 minutami

Čeští hokejisté nastoupí v závěrečném vystoupení na Karjala Cupu proti Rusku. Trenéři dají důvěru znovu brankáři Marku Mazancovi, který při premiéře v národním týmu vychytal páteční výhru se Švýcary. Rusové zatím na turnaji působí rozporuplným dojmem, ačkoliv by stávající výběr s menšími změnami měl odpovídat tomu olympijskému. I tak přinese českému týmu střetnutí s tradičním sokem další kvalitní prověrku.

Praha/Helsinky - České hokejisty čeká poslední utkání na Karjala Cupu, nedělním soupeřem bude tradičně ruská sborná. Obě mužstva mají po jedné výhře a porážce, výsledek značně promluví do konečné tabulky turnaje. Oproti původním plánům nastoupí proti Rusům Marek Mazanec.

Mazanec může přiživit olympijskou naději

Brankář Slovanu Bratislava chytal už v pátek proti Švýcarsku a na vítězství 3:2 se podílel 23 zákroky. V závěru zachránil tři body pohotovým zákrokem proti odrazu puku od Ambühlovy brusle. "Do branky půjde znovu Marek, jeho výkon nás v pátek příjemně překvapil," řekl novinářům po včerejším tréninku v Helsinkách asistent trenéra Jaroslav Špaček.

Šestadvacetiletý brankář mluví o olympijském snu od počátku sezony, přestože si debut v reprezentaci prožil až ve Finsku. V případě obdobného výkonu při utkání s Rusy může nabýt představa o nominaci do Koreje reálnějších obrysů. "Mám ze zápasu výborný dojem, kluci mi pomohli a viděl jsem snad všechny puky," chválil v pátek Mazanec.

Trenéři původně avizovali, že chtějí dát dvě utkání Pavlu Francouzovi, který nedostává dostatek prostoru v Čeljabinsku. Mazanec jim ale příjemně zamotal hlavu. Působil klidně a pomáhal bekům s rozehrávkou, jak má ve zvyku. "Kdybych jenom stál a nechával puky jezdit kolem sebe, tak zmrznu," vysvětloval majitel extraligového titulu z roku 2013.

Bez Šmída a s úkolem nefaulovat

Národnímu týmu bude chybět zraněný obránce Ladislav Šmíd. "Má zranění v horní části těla. Bohužel nás opustí a poletí domů. Ale i proto jsme na turnaj brali devět obránců," oznámil včera Špaček. Trenéři jinak do vítězné sestavy výrazně nezasahovali, pouze prohodili Horáka a Lva na centru třetí a čtvrté řady. Otazník visí nad startem Mertla.

Čechům v zápasech proti Švédsku i Švýcarsku výborně vycházely přesilovky, ale první utkání jim naopak uteklo při hře v oslabení. "Mít s Rusy sedm vyloučených, to je hodně, když to udržíme na počtu dvou až tří, věřím, že to bude dobré," řekl Špaček. Zatímco Švýcaři chodili důrazně do branky, od sborné očekávají Češi kreativitu jí vlastní.

Rusové ve čtvrtek podlehli domácímu Finsku 2:3 a včera přehráli Švýcarsko 6:2. Z devíti přesilovek využili svěřenci trenéra Znaroka jedinou. Proti hokejistům z alpské země dlouho prohrávali 1:2 a výhru jim zajistil až nevídaný obrat ve třetí části. V rozmezí mezi 47. a 52. minutou nastříleli Rusové čtyři branky a poslední přidali 13 sekund před koncem.

Silný výběr zatím tolik nešlape

Oleg Znarok převezl přes Něvský záliv do Helsinek ze "svého" Petrohradu devět hráčů, mezi nimiž nechybí Vojnov, Gusev, Kalinin nebo Plotnikov. Na Karjale jsou také Mozjakin, Ničuškin a mladík Kaprizov. "Myslím, že tady mají z 80, možná i 90 procent tým, s jakým počítají na olympiádu. Doma moc hráčů nenechali," prohlásil Špaček.

Rusové dali volno Kovalčukovi s Dacjukem, do Koreje nejspíš poletí i Šipačov, který se vrátil ze zámoří domů do Petrohradu. Za výkon proti Finům sklidila sborná kritiku a ani proti Švýcarům to po většinu zápasu nebylo ono. Na Čechy se jim však daří. Výběr trenéra Jandače uspěl naposled před více než rokem v generálce na Světový pohár.

V Praze zdolal Rusy 2:1 po nájezdech, ale pak prohrál všechny čtyři zápasy loňského Euro Hockey Tour a Rusové mu připravili také trpké vyřazení ve čtvrtfinále světového šampionátu. "Bude to jako obvykle vyhecovaný zápas a velký test. Jsou to taková ta derby, podobně jako Finsko se Švédskem," nechal se slyšet Špaček.

Větší náboj a několik minisoubojů

Díky bohaté a nejen hokejové historii obou zemí má vzájemné utkání vždy náležitý náboj. "Vyřazení bolí o to více, když je to proti Rusku," smutnil například na jaře v Paříži Radko Gudas. "Náboj sama o sobě zaručuje už jen kvalita soupeře," řekl Andrej Nestrašil, který působí prvním rokem v KHL. Určitě se chce zrovna proti Rusku vytáhnout.

Utkání nabídne i několik klubových minisoubojů. Kovář proti parťákovi z Magnitogorsku Mozjakinovi, Nakládal proti Ljubuškinovi a Kraskovskému z Jaroslavle, kazaňský Sekáč proti Tokranovovi a Tkačovovi. "Mám ta utkání proti nim vždycky rád. Hrají hokej, na který jsem celou sezonu zvyklý," prozradil Lukáš Radil ze Spartaku Moskva.

Radil dobře ví, co by mohlo Rusy, kteří obdrželi v obou utkáních na Karjale trest do konce utkání, rozhodit. "Nemáme s nimi moc dobrou bilanci, ale měli bychom hrát hodně do těla, to nemají zrovna rádi. Hodily by se rychlé góly. Co mám zkušenosti, pak přestávají dodržovat systém a každý začne hrát na sebe, což je většinou jejich problém," řekl.

Utkání začíná v Hartwall Areně v Helsinkách ve 12:30 a sledovat jej můžete buď na stanici ČT Sport, anebo prostřednictvím naší online reportáže. V případě výhry za tři body a shody dalších okolností ještě mohou Češi pomýšlet na celkový triumf, ale je to pouze v rovině teorie. Poslední slovo budou totiž mít domácí Finové proti Kanadě (16:30).