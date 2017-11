S Rusy bylo špatně všechno, přehráli nás ve všem. Z Karjaly si ale odnáším i pozitiva, řekl Jandač

před 31 minutami

Česká hokejová reprezentace zaznamenala na turnaji Karjala dvě porážky a jedno vítězství. Po posledním zápase s Rusy byl trenér Josef Jandač hodně zklamaný. Potěšil ho ale útočník Jakub Klepiš a brankář Marek Mazanec.

Helsinky - Česká hokejová reprezentace zakončila turnaj Karjala ve finských Helsinkách vysokou prohrou s Ruskem 2:5. Reprezentační trenér Josef Jandač byl z výkonu svých svěřenců hodně zklamaný.

Jandač: Rusové jednoduše procházeli středním pásmem

"Dnes bylo od nás špatně v podstatě všechno," přiznal kouč Josef Jandač. "Hned od začátku jsme tahali za kratší konec, soupeř nás přehrál ve všech směrech, v agresivitě, nasazení," věděl český trenér.

"Rusové byli lepší. Musíme se na zápas v klidu podívat. Teď, bezprostředně po něm, jsme hodně zklamaní z toho, jak nás Rusko přehrálo. Byli jsme u všeho pozdě. Oni jsou silní na puku a my nedokázali vůbec reagovat," pokračoval v hodnocení Jandač.

S ohledem na průběh zápasu ještě vcelku lichotivá porážka 2:5 s Ruskem znamenala šestý neúspěch se sbornou v řadě. Duel, v němž ruské barvy zcela dominovaly, navíc přebil některé pozitivní momenty z předchozích utkání proti Švédsku (3:5) a Švýcarsku (3:2).

Nechtěl ale konkretizovat, zda bylo nepovedené představení více záležitostí špatné hry celého celku, nebo špatným výkonem některých jednotlivců. "To bych teď říkat nechtěl, my musíme taky respektovat sílu soupeře," poukázal Jandač na výběr sborné s několika hvězdnými jmény.

Důvodem k zamyšlení však je, že Rusko porazilo český tým už pošesté za sebou, z toho čtyřikrát tříbrankovým rozdílem. Nedělní duel navíc místy vyvolával vzpomínky na květnové čtvrtfinále mistrovství světa, které Jandačův výběr prohrál 0:3. Ani v jednom z těchto utkání čeští hokejisté sbornou na cestě za vítězstvím absolutně neohrozili.

"Až na ně narazíme příště, musíme na to už na hřišti konečně zareagovat. Hlavně je potřeba eliminovat ty dlouhé přihrávky, oni vysunou dva hráče a naši obránci si je nabírali, nebyli tak u nich. Jednoduše procházeli středním pásmem. Chtěli jsme zatáhnout útočníky, ale doháněli jsme výsledek, tak jsme se nechtěli zase úplně bránit," řekl Jandač.

Dařily se přesilovky, jinak to drhlo

Věří, že dominance, jakou ruský tým na ledě předvedl, bude velkým varováním i pro ty, kteří školení od "Rudé mašiny" podstoupili. "Když prohráváme většinu sobojů a prohráváme bruslařsky, musí to být pro každého hráče na zamyšlenou. Jde o to, abychom v příštích utkáních proti Rusům byli ve všech směrech lepší. Každý z nás," zdůraznil Jandač.

Zklamáním pro něho byla hra v rovnovážné situaci pět na pět. Oba góly Rusové inkasovali v oslabení. Celkem z osmi vstřelených branek na turnaji dal Jandačův tým sedm v početní výhodě.

"Kromě jednoho gólu Švédům nám tam všechno napadalo v přesilovkách, jinak jsme se prosazovali jen v početních výhodách. To je na jednu stranu samozřejmě dobře, ale pokud je méně vyloučených, nejsme schopni dát gól, což byl problém," přiznal Jandač.

Při ohlédnutí za turnajem měl i proto smíšené pocity. "Zápas proti Švédsku byl jak na houpačce, možná do dvou třetin to bylo dobré. Proti Švýcarsku se mi nelíbila poslední desetiminutovka. S Ruskem se mi nelíbilo vůbec nic," prohlásil Jandač.

Přesto určitá pozitiva z posledních dnů našel. "Byli tady kluci, kteří prokázali svoje kvality. Bezprostředně po zápase bych ale jmenovat moc nechtěl. Máme ještě jeden turnaj, abychom viděli další hokejisty. Někdo z tohoto týmu třeba dostane pozvánku znovu. Pak uvidíme, na koho to 15. ledna padne a vybereme ho na olympiádu," konstatoval Jandač.

Blíž olympiádě má Klepiš, zaujal Mazanec

V dobrém světle se přes odmlku v národním týmu ukázal zkušený útočník Jakub Klepiš. "Svým výkonem, co tady předvedl, se olympiádě přiblížil, ale uvidíme, co bude dál předvádět v lize. Rozhodně nás však potěšil," přitakal Jandač.

Přes pět obdržených gólů v dnešním klání předvedl výborný výkon i gólman Marek Mazanec. "V brankáři tu porážku s Ruskem hledat rozhodně nemůžeme. Prokázal svoji kvalitu. Jestli něco mohl dělat s jedním gólem, tak možná s tím druhým. Jinak hromadu věcí pochytal," řekl Jandač.

Obstála i dvojice mladých zadáků David Němeček a Michal Moravčík, který debutoval v reprezentačním dresu. "Němeček byl výš než Moravčík," nabídl svůj pohled Jandač. Nedařilo se naopak Liboru Šulákovi. "Myslím, že se pro něj trochu zatočil svět rychlým přesunem z EBEL do nároďáku, pak do kempu NHL a zpátky do Evropy. Měl navíc na začátku sezony zlomený prst. Nehrál, možná je tam u něj nějaká nerozehranost. Byl nervózní a chyboval," řekl Jandač.

Nastínil také své záměry pro skládání mužstva na příští turnaj, jímž bude za měsíc Channel One Cup. "Hrajeme tam jeden zápas doma, takže bychom toho chtěli využít a vezmeme pět pětek," uvedl Jandač.