S vedením Třince jsem se sešel, je to moje srdcovka. Teď mám ale MS, prozradil Varaďa

před 4 minutami

České reprezentace do 18 let porazila v přípravném utkání před mistrovstvím světa Finsko 4:3 po prodloužení. Trenér Václav Varaďa v rozhovoru přiznal, že proběhlo jednání s třineckými Oceláři, jejichž kabinu po neúspěšném ročníku opustil kouč Kýhos.

Třinec - České hokejové reprezentaci do 18 let vrcholí příprava před mistrovstvím světa na Slovensku. Starší dorostenci v přípravném zápase v Třinci porazili Finy 4:3 po prodloužení gólem Filipa Zadiny z posledních sekund. Trenéra mládežnické reprezentace Václava Varaďu mezitím vábí třinečtí Oceláři, kteří po krachu ve čtvrtfinále odvolali Vladimíra Kýhose.

Varaďa se s Oceláři sešel a trénoval by je rád

Před rokem triumfoval v extralize s třineckou juniorkou, v létě poprvé v historii s osmnáctkou ovládl Memoriál Ivana Hlinky. Nyní se Václav Varaďa s reprezentací chystá na vrcholnou akci, ale ohledně případného angažmá v Třinci leccos naznačil. "Mám teď spoustu povinností. Co můžu říct, to je, že jsem se s vedením Ocelářů sešel a proběhlo nějaké jednání. Ale teď se připravujeme na MS, takže to zase tak aktuální není."

Jako hráč strávil Varaďa v Třinci čtyři sezony a velkou měrou se v roce 2011 podílel na zisku jediného mistrovského titulu Ocelářů. O čtyři roky později je spolu s Jiřím Kalousem už z trenérské lavičky dovedl do finále play off.

"Samozřejmě mě zájem Ocelářů těší, vždy to tady pro mě byla srdcovka. Nebráním se tomu, trénování mě baví a myslím si, že mám klukům co předat," řekl otevřeně čtyřicetiletý rodák ze Vsetína.

Třinec neprožil dobrou sezonu a po vypadnutí s Chomutovem vedení odvolalo trenéra Vladimíra Kýhose. Příznivci slezského klubu by teď příchod klubové legendy rozhodně přivítali. "V sezoně s Jirkou Kalousem jsem se trenérsky učil a dalo mi to hrozně moc zkušeností. A loňský rok s juniorkou? To bylo něco parádního. Uvidíme, co bude dál," zavzpomínal Varaďa na Třinec, kam se s reprezentací do 18 let přesunul kvůli poslednímu přípravnému kempu před MS.

Nečase chceme, nominaci oznámíme v pondělí

Česká osmnáctka nad Finskem v třinecké přípravě dvakrát vedla, ale výběru Suomi se podařilo dvakrát srovnat. V posledních vteřinách prodloužení rozhodl o těsné výhře doklepnutím do prázdné branky Filip Zadina.

"Pro některé kluky to bylo utkání po dlouhé době. Bylo tam spoustu dobrých věcí, celkově mám pozitivní dojem. Měli jsme tady už třetí kemp, jsou to takové čtyřdenní cykly s dvoufázovými tréninky. Pro kluky už je to možná dlouhé, ale tím více se těší na MS," prohlásil Varaďa.

Jihlava pustila pro reprezentační účely brankáře Jakuba Škarka, Pardubice zase uvolnily Filipa Zadinu s Martinem Kautem. Největší hvězda české osmnáctky ale stále válí v semifinále play off. "Ještě čekáme na některé hráče a finální nominace bude oznámena v pondělí. Martin Nečas je jedním z nejdůležitějších hráčů a budeme rádi, pokud se stane součástí týmu. Samozřejmě o něj stojíme pořád, ale kdy bude k dispozici, to uvidíme až podle situace," řekl Varaďa na adresu brněnského útočníka.

Česká reprezentace bude na Slovensku navazovat na letní úspěch a historické vítězství na Memoriálu Ivana Hlinky. "Hrozně se na šampionát těším, protože celá sezona se nesla v pozitivním duchu a všechny turnaje jsme odehráli se ctí. Jsme rádi, že nám Hlinka vyšel, kluci jsou rádi, ale už je to daleko. Teď chceme jet na mistrovství světa a hrát tam nejlepší hokej," prohlásil Varaďa bojovně. Ve skupině ve Spišské Nové Vsi se Češi od 14. dubna postupně utkají s Běloruskem, Švédskem, USA a Ruskem.

Češi můžou pomýšlet na medaili

Trenér Varaďa očekává od bojů na mistrovství světa velmi vyrovnaná střetnutí. Zároveň se ale netají ambicemi. "S každým soupeřem jsme schopni sehrát vyrovnané utkání. Hokej je o chybách. Pokud jich uděláme co nejméně, semkneme se a bude se nám dařit, tak máme eventuálně přijet s nějakým úspěchem, na který všichni myslíme," řekl trenér, který platí v kabině dorůstajících talentů českého hokeje za velkou autoritu.

V zápase s Finskem využili Češi dvě přesilovky, zarputilostí na brankovišti přidali i třetí gól a nakonec soupeře dokonale zaskočili na konci prodloužení. Mezírky lze ale hledat vzadu. "Někteří kluci byli dlouho mimo zápasové tempo a tohle se zkrátka nedá tak dobře nacvičit. Myslím, že v dalším utkání už to bude zase lepší," podotkl Varaďa. Češi budou hrát základní skupinu ve Spišské Nové Vsi, kam už také český trenér podnikl inspekční cestu. Domácí Slováci budou nastupovat ve druhém dějišti šampionátu, Popradu.

"Je to městečko menšího rázu a věřím, že stadion bude připraven dobře. Myslím, že to všechno bude probíhat v pořádku," usmál se vítěz AHL z roku 1997. Vzápětí Varaďa zavtipkoval při porovnání dnešních mladíků s vlastní generací. "Já jsem v osmnácti letech zvedal 130 kilo na benč a teď v posilovně vidím, že za tím většina kluků zaostává. Oni jsou zase třeba lépe připraveni kondičně."

Vítěznou auru a buldočí povahu trenéra Varadi budou čeští reprezentanti na Slovensku potřebovat. A snad by to po třech letech mohlo znovu cinknout.

autor: Ondřej Zoubek | před 4 minutami