NHL je soukromý cirkus, co kouká jen na peníze, komentuje absenci hvězd na olympiádě Lener

Zažil zlatý triumf na olympijských hrách s těmi největšími hvězdami. Nyní někdejší asistent Ivana Hlinky v roce 1998 v Naganu Slavomír Lener kritizuje rozhodnutí NHL o neuvolnění hokejistů na hry v Pchjongčchangu 2018.

Praha - Za rozhodnutím vedení NHL neuvolnit hokejisty na olympijské hry v Pchjongčchangu jsou podle Slavomíra Lenera hlavně ekonomické důvody. Asistent Ivana Hlinky na zlaté olympiádě v roce 1998 v Naganu byl na posledních hrách v Soči 2014 generálním manažerem české reprezentace a má za sebou i angažmá v NHL. Situaci v zámoří tak dobře zná.

"Dalo se to čekat. Nejsme naivní, abychom byli zaskočení nebo překvapení. Od roku 1998 to byla určitá tradice, takže z toho pohledu je to škoda a mrzí mě to. Současně je to realita a NHL je soukromý cirkus. Je to organizace, která se hlavně dívá na finance," řekl Lener ČTK.

Zástupce NHL v záporném rozhodnutí neobměkčil ani návrh mezinárodní hokejové federace, že uhradí částku až 20 milionů dolarů (zhruba půl miliardy korun) na cestovní náklady a pojištění hráčů. "Je vidět, že ani tohle nehrálo roli. Nejsou to tak dostatečně velké peníze, aby zvrátily myšlení NHL. Točí se tam úplně jiné peníze. Když s tím přišli, bylo už pozdě," podotkl Lener.

Dalšími důvody pro NHL podle něj byly nezajímavá lokalita her v Koreji, termín turnaje, jeho formát nebo obnovení Světového poháru. "Kdyby byla olympiáda naplánovaná do Toronta, tak by se určitě rozhodovali jinak. Navíc pauza je pořád dlouhá. Najít jiný formát turnaje je ale složité a zkracováním by vznikl hybrid, který by nebyl sportovní," uvedl jedenašedesátiletý trenér a manažer, který pracuje v Českém svazu ledního hokeje.

Někteří hráči z NHL by se na olympiádě přesto mohli představit. Například ruský kanonýr Alexandr Ovečkin z Washingtonu vyjádřil touhu reprezentovat a majitel Capitals Ted Leonsis avizoval, že je připraven jej pustit. Lener ale předpokládá, že všechny kluby nakonec budou postupovat jednotně. "Byl bych pro, aby to bylo černobílé. Ať jedou (všichni), nebo ne (nikdo)," řekl Lener.

Absence hráčů z NHL by mohla zvýšit šance české reprezentace na úspěch, Lener to ale příliš nepředpokládá. "Když se podíváte na poslední mistrovství světa, jak se umisťujeme, a na Světový pohár, tak jsme zhruba na stejných pozicích," poukázal na fakt, že národní tým na předešlých čtyřech MS na medaili nedosáhl a ani na Světovém poháru nedokázal postoupit do semifinále.

