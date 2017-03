Přišel čas omladit Třinec? Mladíci opět bojují o titul, šancí v A týmu ale dostali minimum

před 1 hodinou

Finále hokejové extraligy juniorů nabízí souboj prvních dvou týmů ze základní části, Třince a Plzně. Oceláři, kteří obhajují mistrovský titul z loňska, však po dvou domácích zápasech prohrávají v sérii hrané na tři vítězství 0:2. "Když budeme hrát naši hru, tak máme na to, abychom v Plzni dvakrát vyhráli," burcoval po druhé prohře třinecký obránce Lukáš Doudera. Právě on je jedním z mála třineckých mladíků, kteří letos v nabitém A týmu Slezanů dostali šanci.

Třinec - Třinecký hokej vychoval v posledních letech několik hokejových talentů, ale mnoho z nich do A mužstva zabudovat zatím nedokázal.

Možná i proto dospělý tým letos skončil už ve čtvrtfinále extraligového play-off, zatímco mladíci v těchto dnech bojují proti Plzni o obhajobu titulu v juniorské nejvyšší soutěži.

Plzeňský obrat v přesilovkách

V souboji dvou nejlepších týmů základní části mají ale zatím navrch indiáni, kteří v Třinci zvítězili v prvních dvou duelech série 3:2 po nájezdech a 6:3.

Západočeši ve čtvrtečním druhém duelu série zvládli nástup do finále lépe a v prvním utkání vedli po první třetině už o dvě branky. Oceláři ale do zápasu vrátili, srovnali a rozhodovalo se v nájezdech. V nich měla více štěstí Plzeň. Nástup do druhého střetnutí však vyšel lépe Třinci. "Nastoupili jsme do první třetiny a hráli jsme výborně, ale pak jsme inkasovali hloupé góly," hodnotil třinecký obránce Lukáš Doudera.

Ve druhé části Plzeň nepříznivý stav 2:3 zvrátila na svou stranu. "Ve druhé třetině jsme dělali zbytečné fauly, čímž jsme Plzeň dostali do hry. Mohli jsme se snažit, jak jsme chtěli, ale prostě nám to tam nespadlo," hlesl Doudera. Během necelých čtyř minut se indiáni dostali do vedení 5:3, přičemž dva góly vstřelili v početní výhodě.

"Plzeň potrestala naše fauly, čekala na naše chyby a dokázala přesilovky využít," řekl devatenáctiletý bek, který musel po zápase přihlížet plzeňskému křepčení. "Sice je to 0:2, ale pojedeme do Plzně o den dříve, abychom se na zápas dokázali připravit. Když budeme hrát naši hru a nebudeme dělat zbytečné chyby, tak věřím tomu, že dvakrát vyhrajeme a vrátíme sérii do Třince," burcoval rodák z Kladna.

Složitá cesta do A mužstva

Třinecká mládež dosahuje v posledních letech na skvělé výsledky. Před dvěma lety zvítězili ve své soutěži starší dorostenci, vloni opanovala třinecká juniorka suverénním způsobem finálový turnaj v Litoměřicích. Jenže nabitý A tým dosud třineckému mládí dveře neotevřel, možná jen přivřel. Nejvíce zkušeností má v tomto ohledu právě Lukáš Doudera, který naskočil už do třiapadesáti extraligových duelů.

Doudera debutoval v třineckém áčku už v šestnácti letech, přišel z Kladna se starším bratrem Milanem jako velký příslib do budoucna, ale na konstantnější šanci v extralize zatím čeká. Ano, nějaké starty už posbíral, jenže většinou naskakoval na pozici sedmého obránce. V letošní sezoně naskočil do dvanácti extraligových duelů, v play off proti Chomutovu se na soupisku nedostal.

"Když hrálo áčko sérii s Chomutovem, tak jsem u toho nebyl, takže nevím, jaké byly ty příčiny. Celou sezonu jsme hráli v uvozovkách dobře, ale pak opravdu nevím, co se stalo," nechtěl se Doudera pouštět do větší analýzy krachu Ocelářů ve čtvrtfinále extraligy. Místo něj si v play off zahráli jeho spoluhráči z juniorky, obránce Marian Adámek a útočník Lukáš Jašek. Druhý jmenovaný nedostatkem prostoru v rozhodujících zápasech sezony netrpěl, ale v základní části nastoupil jen v šestnácti utkáních. To bylo ze strany třineckého mládí vše.

Slovenská letka čeká na povolání

Že je čas kádr omladit, to už třinecké vedení připouští několik let, ale stále bez razantnějších kroků. Ideální šanci měli v Třinci po loňském triumfu juniorů, který Ocelářům vystřílela útočná formace s bratry Ondřejem a Michalem Kovařčíkovými a zmiňovaným Lukášem Jaškem. Ten byl před dvěma lety také draftován Vancouverem. Stejně jako brankář Miroslav Svoboda, jenž nyní sice září, ale v Jihlavě, nikoli u Ocelářů.

Kovařčíkovi strávili celou letošní sezonu na farmě ve Frýdku-Místku, kde hrál prim také Jašek nebo další bratrská dvojice, Michal a Miloš Romanovi ze Slovenska. Ti pravidelně objíždějí srazy mládežnických reprezentací, a to spolu s dalšími Slováky Jakubem Lackou a Patrikem Hrehorčákem, kteří nebudou bez šance na letošním draftu NHL. Jan Hladonik je zase stabilní součástí české reprezentace do osmnácti letech, jež v létě slavně zvítězila na Hlinkově memoriálu.

Zdá se, že Třinečtí mají v rukávu spoustu es, jen je ještě světu pořádně nepředvedli. Po dvou nepovedených sezonách je tedy dost možná na čase, aby Oceláři zapracovali do kádru nové tváře, které se povětšinou úspěšně rozkoukaly v první lize ve Frýdku-Místku. A dali jim více prostoru než jen drobnou ochutnávku extraligového hokeje z pozice sedmého obránce či třináctého útočníka.

