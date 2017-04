Obrovská škoda pro hráče i hokej. Růžička majitele chápe, Hertl má zase smůlu

před 1 hodinou

V českém hokejovém prostředí zaznívají jednoznačně nesouhlasné reakce na zprávu, že NHL hráče na olympiádu v Koreji nepustí. "Je to obrovská škoda a smůla. Myslím si, že není hráč, který by odmítl olympiádu. Kdo by nechtěl jet?" uvedl například Tomáš Hertl. "Olympiáda byla nejlepším způsobem propagace hokeje na planetě, protože olympiádu sledují všichni," kroutí hlavou kapitán naganských šampionů Vladimír Růžička.

Praha - Také české hokejové prostředí zaskočila zpráva, že NHL kvůli nadcházející olympiádě v Koreji nepřeruší program, a neumožní tak hokejistům z elitní soutěže startovat na prestižním turnaji.

"Jsem překvapený, protože hokej olympiádě dodával velkou sportovní úroveň. Byl to jediný čas, kdy se všechny soutěže přerušily a mohly se utkat úplně ty nejlepší týmy světa, které si vybraly ty nejlepší hráče. Od toho roku 1998, kdy k tomu v Naganu došlo poprvé, to byl vždy perfektní turnaj, takže je to škoda," řekl někdejší naganský kapitán Vladimír Růžička.

Současný trenér Chomutova ale připustil, že verdiktu, za kterým stojí především majitelé klubů, do jisté míry rozumí. "Na druhou stranu trochu chápu, že když se přeruší na skoro tři týdny NHL, během těch osmnácti dnů olympiády ucházejí majitelům zisky. Je to složité… Na jednu stranu to chápu, ale na druhou stranu to hokeji neprospívá. Olympiáda byla nejlepším způsobem propagace hokeje na planetě, protože olympiádu sledují všichni. Zápasy to budou kvalitní, ale úroveň nebude až tak vysoká, jako kdyby hráli nejlepší hráči na planetě," prohlásil Růžička.

Šlégr věří, že NHL si to ještě rozmyslí

Také olympijský vítěz z Nagana Jiří Šlégr považuje rozhodnutí NHL za krok zpátky. Stejně jako Růžička přitom z vlastní zkušenosti může posoudit, jak turnaje s a bez hráčů z NHL vypadají.

"Byl jsem na olympiádě i předtím, takže mohu říct, že ten rozdíl byl zcela dramatický. Už jen to vnímání všeho okolo příjezdu hráčů z NHL… A vnímání té výjimečnosti pak bylo samozřejmě o to hezčí, že jsme to celé vyhráli," uvedl Šlégr," sdělil ČTK Šlégr. "Teď to na té hodnotě ztratí."

Bývalý vynikající zadák, který je členem ceněného Triple Gold Clubu , nicméně ve shodě s Růžičkou chápe kluby NHL, proč se rozhodly startu hokejistů v Pchjongčchangu zamezit.

"Nahlížejí na to pouze z toho svého pohledu, především pak z hlediska byznysu, protože popularita NHL za mořem je už i tak obrovská. Takže je pro ně důležité, aby se jim hráči nezranili, navíc ekonomicky to pro ně také nemá asi zrovna přínos," říká Šlégr, jenž si ale pořád myslí, že je ještě čas a hlavně i naděje na zvrat. "

Vůbec by mě to nepřekvapilo, kdyby nakonec bylo všechno jinak a hráči z NHL by si na olympiádě příští rok zahráli. Stačí si vzpomenout, že když byly výluky v NHL, také se odpískávala sezona, ale kolikrát ještě došlo ke zvratům, ty strany se dohodly a nakonec se hrálo," připomněl Šlégr.

A pokud přece jen bude dlouhý zástup největších hvězd světového hokeje chybět v Pchjongčchangu, očekává, že už na příští hry do Pekingu 2022 se zástupci NHL zase vrátí. "Jsem o tom naprosto přesvědčený, že tohle je jen dočasné. Možná je to ze strany NHL tak trochu záměrně pauza teď na jednu olympiádu. Víme, jak to v zámoří chodí. Pauzy měl i Kanadský a teď Světový pohár. A lidé se pak na to těšili ještě o to více," konstatoval Šlégr.

Hertl má zase smůlu

Nejsmutnější jsou z aktuálního stavu věcí hráči, kteří na olympiádě hrát chtěli, ale teď se jim to téměř jistě nepodaří. Svoji nevoli už vyjádřili třeba Henrik Lundqvist či Erik Karlsson (více zde) a nadšení samozřejmě nejsou ani Češi.

"Je to obrovská škoda a smůla. Myslím si, že není hráč, který by odmítl olympiádu. Kdo by nechtěl jet? Všechny kluky, kteří měli šanci se na olympiádu dostat, to bude mrzet," říká Tomáš Hertl.

Samotného Hertla může rozhodnutí vedení soutěže mrzet dvojnásob, neboť v roce 2014 jej z olympijské nominace vyřadilo zranění kolena. "I proto jsem doufal, že se na ni podívám. Teď už to nemusí vyjít. Neudělám s tím ale nic," pokrčil rameny. Ze stejného důvodu přišel i o start na loňském Světovém poháru. "Zranění je smůla, není to v mé moci. Tohle je ale trošku něco jiného," řekl.

Přestože aktuálně žijí hráči v NHL zejména koncem základní části a blížícím se startem play off, i o olympiádě se již mezi sebou baví. "Všichni kluci říkali, že by jeli hrozně rádi. Například Brent Burns ještě na olympiádě nebyl a jel by okamžitě. Patrick Marleau nebo Jumbo (Joe Thornton) říkali, že je to úžasný zážitek být pod pěti kruhama. Pro všechny je to čest," podotkl Hertl.

Někteří hráči z NHL se podle všeho na olympiádě přesto představí. Například ruský kanonýr Alexandr Ovečkin z Washingtonu vyjádřil touhu reprezentovat a majitel Capitals Ted Leonsis avizoval, že je připraven jej pustit. Hertl však nepředpokládá, že bude uvolněn větší počet hokejistů.

"Někteří majitelé nebo manažeři možná řeknou, že někdo jet může. Nemyslím si, že jich bude moc a budou pouštět hráče, když ostatní si je nechají. Konec základní části je hodně důležitý," soud Hertl.

