Máme skvělou partu. Na mistrovství světa můžeme dojít daleko, soudí hvězda osmnáctky Škarek

Sedmnáctiletý brankář Jakub Škarek bude na MS do 18 let na Slovensku patřit mezi největší české opory. V šestnácti debutoval čistým kontem na Spartě, Jihlavu pomohl dotáhnout podruhé za sebou do baráže a nyní chce s českou reprezentací navázat na úspěch z břeclavského Memoriálu Ivana Hlinky. "Když budeme hrát jako na memoriálu, bude to dobré," řekl talentovaný gólman po přípravném utkání s Finskem, ve kterém Češi v Třinci zvítězili 4:3 po prodloužení. Škarek byl vyhlášen nejlepším hráčem domácího týmu.

Jak náročné bylo utkání proti Finsku?

Bylo náročné si zvyknout zase na ten juniorský hokej. Já jsem si ten zápas užil, proti Finsku se nehraje každý den. Jsem rád, že jsme to v prodloužení urvali chvilku před koncem. Kluci hráli výborně, zablokovali hodně střel a pomohli mi. Už se těším na mistrovství, kde pokud budeme hrát takhle, můžeme dosáhnout na velký výsledek.

Můžete porovnat úroveň mezinárodního hokeje osmnáctek s první ligou?

Je to trošku jiný hokej. Tady přihrávky občas lítají, kam nemají. V první lize nebo baráži už hráči o sobě více vědí, také střely jsou tady jiné, trochu pomalejší. Myslím, že už jsem si na to zvykl. Měl jsem tři dobré tréninky a zápas, takže jsem dobře připravený. Ještě první třetinu proti Finům jsem si zvykal, ale teď už to bude lepší a lepší.

Po zápase se v šatně třikrát vyvolávalo vaše jméno, radost byla veliká. Slaví se takovým způsobem běžně vítězství v přípravném zápase?

Ne, ale tak myslím, že vyhrát proti Finsku, to je pěkná vizitka. Kluci mě začali vyvolávat, což mi nevadí, ale nutné to nebylo, protože zase tak dobře jsem nechytal (smích). Já jim děkuju, že podali dobrý výkon a zaslouženě jsme vyhráli.

Jak velké psychologické povzbuzení přinese tato výhra před šampionátem?

Takový start nám může jedině pomoct. Určitě se podíváme na video, poučíme se z chyb a budeme den ode dne lepší.

Navazujete na úspěch z Hlinkova memoriálu. Jak to bude těžké?

Bude to těžké, ale věřím, že máme dost dobrý tým a výborné trenéry na to, abychom něco podobného předvedli. Když budeme takhle dobrá parta a potáhneme za jeden provaz, tak to můžeme zopakovat.

Zrovna vy jste v Břeclavi podával vynikající výkony, a tak máte na co navazovat…

Já se vždycky snažím podávat maximální výkon. Ať už je to v Jihlavě, na Spartě nebo tady v reprezentaci. Ani v Břeclavi jsem nehrál sám, kluci tam byli výborní a pomáhali mi. Když budeme hrát jako na Memoriálu, bude to dobré.

Sezona byla z vašeho pohledu povedená, odchytal jste i čtyři zápasy za Spartu. Jak ji hodnotíte?

Já jsem byl rád za každou šanci, kterou mi na Spartě dali. Mým hlavním týmem pro tuto sezonu ale byla Jihlava. Snažil jsem se podávat co nejlepší výkony. Kdybych nechytal dobře, tak by mě asi na Spartu nebrali. Byla to taková odměna. Určitě chci poděkovat Jihlavě, že mě pouštěla, a Spartě, že mi dala šanci.

Jak jste si v závěru sezony seřadil priority? Mrzí vás, že jste Jihlavu v baráži opustil?

Samozřejmě mě mrzí, že nemůžu být v Jihlavě. Ale jsem rád, že můžu hrát tady a že můžu chytat. Já bych to stejně moc neovlivnil, bylo to o dohodě reprezentačních trenérů s těmi jihlavskými. Klukům držím palce, aby tu extraligu urvali. Mají to rozehrané výborně a letos je to pro Jihlavu hodně hratelné.

Stále se neví, jestli vás před mistrovství doplní Martin Nečas. To by byla velká ztráta, že?

Neči je hodně platný hráč jak pro nás, tak pro Kometu. Doufám, že se Kometa s reprezentací nějak domluví a snad ho pustí. Byla by pro nás velká ztráta, kdyby nejel. Ale jak říkám, on to moc neovlivní, je to na trenérech. On bude hrát, kde mu řeknou.

Celý rok se pohybujete v mužském hokeji, jak jste se těšil zpátky mezi vaše vrstevníky?

Těšil jsem se moc. V kabině je obrovská sranda, o tu není nouze. Určitě mi kluci chyběli, protože jsem se s nimi naposled viděl právě na tom Memoriálu Ivana Hlinku. Známe se už od šestnáctek a je super, že jsme spolu zase v jedné kabině.

Po zápase vyhrávaly z vaší šatny hity Michala Davida nebo Karla Gotta. Proč zrovna tahle hudba?

To je taková klasika po vítězném zápase. Takové písničky neposloucháme denně, ale na zpříjemnění atmosféry je to dobré.

autor: Ondřej Zoubek

