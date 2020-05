Smršť přestupů v extralize. Dres mění Čiliak i Schwarz, posily hlásí i Sparta

Extraligové kluby ohlašují jména posil na nový ročník. Liberec opustil Marek Schwarz, který bude chytat za Mladou Boleslav, České Budějovice zase hlásí příchod gólmana Marka Čiliaka a hokejová Sparta příchod Tomáše Šmerhy ze Slavie a Ladislava Zikmunda z Kladna.

Čiliak posílil českobudějovický Motor

Čiliak odešel z Komety Brno a posílil nováčka hokejové extraligy Motor České Budějovice. Vedle třicetiletého majitel zlatých medailí z české nejvyšší soutěže z let 2017 a 2018 míří na jih Čech obránce Ondřej Slováček s útočníkem Vítem Jonákem ze Vsetína. Útok posílí také Miroslav Indrák z Plzně a Daniel Voženílek, který byl v uplynulé sezoně druhým nejproduktivnějším hráčem první ligy v dresu Litoměřic.

Čiliak opustil Brno, kde chtějí sázet na Karla Vejmelku. S Motorem podepsal účastník dvou mistrovství světa tříletý kontrakt. Už v uplynulé sezoně kvůli vytížení hostoval od října do prosince ve Zlíně.

V české extralize Čiliak, který má díky stříbru (2014) a bronzu (2015) kompletní sadu medailí, odchytal 295 zápasů s průměrem 2,30 obdržené branky na zápas, s úspěšností 91,62 procenta a udržel 31 čistých kont. Odchovanec Zvolenu má za sebou také angažmá v Nitře, ve Znojmě v EBEL a v ročníku 2018/19 ve Slovanu Bratislava v KHL.

Pětadvacetiletý Slováček se může těšit na extraligovou premiéru. V dresu mateřského Vsetína byl s 39 body za šest branek a 33 asistencí z 53 utkání třetím nejproduktivnějším obráncem uplynulé sezony první ligy.

O tři roky starší Jonák už v Českých Budějovicích působil v sezoně 2017/18. V minulém ročníku první ligy nasbíral v 56 duelech 37 bodů za 13 gólů a 24 přihrávek. V extralize má plzeňský odchovanec na kontě za Liberec a Mladou Boleslav 108 utkání a 17 bodů (5+12).

Čtyřiadvacetiletý Indrák od začátku ledna hostoval z Plzně ve Vítkovicích a v uplynulé sezoně zaznamenal v 30 zápasech 11 bodů za šest branek a pět asistencí. Odchovanec Písku v extralize nasbíral v 336 duelech 160 bodů (86+74).

Stejně starý Voženílek přichází z Pardubic, které ho zapůjčily do Litoměřic. V uplynulé sezoně druhé nejvyšší soutěže si připsal 64 bodů (22+42) z 57 utkání. Lepší byl jen Petr Kafka z Frýdku-Místku se 70 body. V jednom utkání nastoupil za mateřské Pardubice. Celkem má v extralize na kontě 79 utkání a pět bodů (2+3).

Pokračovat v Motoru budou útočníci Albert Michnáč a Adam Raška. Jednadvacetiletý Michnáč bude nadále hostovat na jihu Čech ze Sparty. O čtyři roky starší Raška podepsal s klubem novou smlouvu.

V Českých Budějovicích, které se vrátily do nejvyšší soutěže po sedmi letech, už nebudou pokračovat útočníci Jakub Babka, Lukáš Endál, Jan Kloz a Jan Veselý. Brankář Milan Klouček se vrátil do Pardubic a útočník Jiří Šimánek ukončil kariéru.

Boleslav potvrdila příchod Schwarze

Novými posilami hokejistů Mladé Boleslavi se stali brankář Marek Schwarz z Liberce, obránce Petr Šidlík z Vítkovic a útočníci Jakub Strnad z Kladna, Kanaďan Brandon Alderson z Trenčína, Fin Joona Jääskeläinen z Banské Bystrice a Jakub Kotala z Havířova. Nové smlouvy s Bruslařským klubem uzavřeli obránci Markek Hrbas a Ondřej Dlapa a útočníci Adam Zbořil, Maris Bičevskis a Jan Grim.

Vedle Pavola Skalického (Lukko Rauma) a Radima Zohorny (Pittsburgh) odchází další útočník Lukáš Pabiška, který v Mladé Boleslavi působil 11 sezon, Slovinec Žiga Jeglič a kanadský brankář Justin Peters. Smlouvy skončily také útočníkům Jakubu Klepišovi, Lukáši Kašparovi a obráncům Jiřímu Kurkovi a Františku Hrdinkovi. Jejich odchody ještě nejdou definitivní.

"S kluky i jejich agenty zůstáváme v kontaktu. Do září je ještě dlouhá doba, takže třeba ještě naše dresy obléknou," řekl klubovému webu sportovní ředitel Radim Vrbata.

Sparta hlásí posilu ze Slavie

Hokejoví útočníci Ladislav Zikmund z Kladna a Tomáš Šmerha ze Slavie budou hrát za pražskou Spartu. Pětadvacetiletý Zikmund byl v uplynulé sezoně druhým nejproduktivnějším hráčem Kladna a nastupoval v útoku s majitelem Rytířů Jaromírem Jágrem. O tři roky mladší Šmerha se stal třetím nejlepším střelcem první ligy a v jednom zápase si odbyl extraligové debut za Kladno.

Zikmund má za sebou také první sezonu v extralize, v 51 zápasech si připsal 30 bodů za 15 branek a stejný počet asistencí. Rodák ze Sokolova a odchovanec Karlových Varů působil v Kladně, které po roce v nejvyšší soutěži sestoupilo, uplynulé čtyři sezony.

"Dlouho jsme ho sledovali, hrál jsem s ním svou poslední sezonu na Kladně. Dokáže skvěle pracovat před brankou soupeře, umí být velice nepříjemným soupeřem. Na druhou stranu je to vynikající kluk do kabiny a stále mladý a perspektivní hráč. Věříme, že v týmu dokáže nahradit odcházejícího Jiřího Smejkala," uvedl v tiskové zprávě sportovní ředitel Sparty Petr Ton.

"Měl jsem více nabídek, ale Sparta pro mě byla nejlepší volbou. V týmu je velká konkurence, což mě láká, bude mě to neustále motivovat. Jsem připraven si své místo vybojovat," prohlásil Zikmund, jehož předčil v kladenském týmu v produktivitě jen obránce Brady Austin.

Šmerha nasbíral v uplynulé sezoně v dresu Slavie v 58 zápasech včetně play off 61 bodů za 30 branek a 31 asistencí. V základní části nastřílel 28 gólů. V extralize nastoupil v polovině ledna za Kladno při prohře v Mladé Boleslavi 2:5.

"Tomáš je Pražák, bydlí v Holešovicích. Má za sebou vynikající sezonu a máme na něj dobré reference. Kdo dá třicet gólů v Chance lize, musí mít tvořivost v sobě. Věříme, že když bude obklopený dobrými hráči, může v podobných výkonech pokračovat. Zároveň si ale musí své místo v týmu vybojovat," podotkl Ton.

Dres Sparty už Šmerha oblékal v sezoně 2015/2016 v dorostu a v juniorce. "V O2 areně jsem si ještě nezahrál. Je to sen každého hráče, hrát v takhle skvělé hale. Zatím jsem do ní chodil jen jako divák, Spartu jsem v uplynulé sezoně viděl v několika zápasech," řekl Šmerha.

Blain posílil Hradec

Jérémie Blain ze Sparty naopak posílil defenzivu hokejistů Hradce Králové, který zároveň oznámil příchod dalšího beka Bohumila Janka z Plzně. Osmadvacetiletý Blain působí v extralize dva roky od příchodu z Innsbrucku z EBEL. O rok mladší Jank se vrací do Mountfieldu po téměř čtyřech letech poté, co na konci ledna 2016 zamířil do Třince.

Blain za dvě sezony v dresu Sparty nasbíral v extralize ve 104 zápasech 44 bodů za 15 branek a 29 asistencí. "Jérémie projevil velkou chuť hrát za náš klub, kde se dobře zná s několika hráči. Jelikož se jedná o fyzicky dobře disponovaného obránce, který má kvalitní střelu, je použitelný i na přesilové hry a velmi dobře zná českou extraligu, naše volba byla vcelku jednoznačná. Navíc jsme se poměrně rychle domluvili na všech aspektech spolupráce," řekl klubovému generální manažer Aleš Kmoníček.

Do Brna se vrací Zábranský

Hokejisty Brna posílili lotyšský obránce Ralfs Freibergs ze Zlína a rakouský útočník Peter Schneider ze švýcarského Bielu-Bienne. Ze zámoří se po třech sezonách vrací bek Libor Zábranský, syn majitele klubu.

Osmadvacetiletý Freibergs odehrál za Zlín tři extraligové sezony bez jediné absence. Ve 167 utkáních včetně play off si připsal 78 bodů za 12 branek a 66 asistencí, z toho v posledním ročníku měl účastník pěti světových šampionátů bilanci 54 startů a 23 bodů (3+20).

"Existuje mnoho důvodů, proč bylo mou prioritou dostat se do Brna a v první řadě to byli fanoušci. Upřímně, jsou to pro mě nejhlasitější a nejzajímavější fanoušci v lize. Viděl jsem je, jak čekali před brněnským stadionem více než dvě hodiny před zápasem - to je prostě vášeň. A atmosféra při zápase? V Brně vždy speciální," prohlásil Freibergs.

Třinec posílil Jaroměřský

Obránce Jan Jaroměřský se stal posilou hokejistů Třince, kam přestoupil po skončení smlouvy z Olomouce. Oceláři získal také brankáře Ondřeje Raszku z polského Jastrzebie, který ale bude nastupovat v prvoligovém Frýdku-Místku.

Nové smlouvy uzavřeli útočníci Matěj Stránský, Erik Hrňa a obránci Marian Adámek, Guntis Galvinš, Filip Haman a Ondřej Hrachovský. Klub naopak opouštějí brankář Petr Kváča, obránce Vladimír Roth a útočníci Roman Szturc a Jan Hladonik.