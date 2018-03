Poprvé vystřelit až v 26. minutě? Spartě zvoní budíček, musí zlepšit všechno

před 6 hodinami

Sotva zahnala hokejová Sparta myšlenky na play-out, už čelí hrozbě vyřazení v předkole proti Liberci. Pokud se hvězdami nabitému kádru Pražanů ještě nechce na dovolenou, už nesmí klopýtnout. Naopak potřebuje skolit Bílé Tygry třikrát v řadě.

Praha - Nůž na krku, poslední možnost, není cesty zpět. Takové fráze už hokejisté Sparty z dosavadního průběhu sezony dobře znají, ale nikdy to nebyla tak úplně pravda. Pražané se sice v základní části trápili, pokaždé však dostali další šanci. V předkole proti Liberci už to neplatí.

Po olympijské pauze udržela Sparta kýženou desátou příčku, o niž tak dlouho bojovala, a kdekdo věřil, že psychická nepohoda mužstvo po postupu do předkola opustí. Jenže nestalo se. Herní projev sparťanů se v prvních dvou zápasech s Bílými Tygry nijak výrazně nezlepšil.

Úvodní repríza předloňského extraligového finále sice v Liberci byla velmi vyrovnaná, ale Sparta ji ztratila v prodloužení. A sebevědomí hráčů bylo opět ušlapáno. Odveta už totiž byla o něčem jiném. Pražané začali hrát až za stavu 0:3 a rozdrážděné šelmy už nemohli zastavit.

František Výborný po zápase hřímal. "Až ve třetí třetině jsme zjistili, že se hraje play-off. Jako bychom byli zpočátku překvapení, že je Liberec agresivní," mudroval čtyřiašedesátiletý kouč, který přebral Spartu na konci října po neúspěšné misi trenéra Jiřího Kalouse.

Jenže strůjce tří mistrovských titulů nepozvedl tým do patřičné výše. Už před sezonou udělali sparťané po čtvrtfinálovém krachu v kádru mnoho změn a po nástupu Výborného ještě přišli Jarůšek, Ďaloga, Buchtele, Řepík a na poslední chvíli obránci Kulda s Tomášem Voráčkem.

Neustálé výkyvy, slabá produktivita opor Vrány s Hlinkou nebo hlavně na začátku nejistí brankáři. Tyto trable provázely Spartu po celou dobu základní části, ale důležité bitvy zvládla. Do předkola ji dostaly vítězné zápasy nad Zlínem a Mladou Boleslaví, oba hrané v hlavním městě.

Teď Sparta věří, že ji domácí prostředí zase vrátí do hry. "Prohráváme, ale ještě jsme neprohráli," říká odhodlaně útočník Lukáš Pech. "Ve druhém zápase jsme byli hrozní, slabí na puku, málo agresivní. Musíme zlepšit všechno," je si vědom vítěz extraligy z roku 2009 s Karlovými Vary.

Tlak nemusí být sparťanům na škodu, třeba v loňském předkole otočily nepříznivý stav 0:2 jak Chomutov, tak Plzeň. "Máme nůž na krku, ale to jsme měli i v základní části a zvládli jsme to. Proč ne teď," věří Pech.

Sparta bez klíčových útočníků

V úterý skončila sezona pro Miroslava Formana, který si zlomil ruku a bude muset na operaci, disciplinární trest za zbytečné sekání na konci druhého zápasu zase postihl Petra Vránu. Dvě důležité osobnosti mimo. Vrána má stopku na jedno utkání, ovšem do čtvrtého zápasu už by případně naskočit mohl.

Absence klíčových útočníků vadí Spartě o to víc, přihlédne-li k faktu, že ve druhém zápase Liberce vystřelila na branku poprvé až ve 26. minutě. To je rarita, která pokud by se měla opakovat, zlomí sparťanům vaz. Bílí Tygři by mohli hrát za stavu série 2:0 v klidu, ale tuto možnost prudce popírají.

"Klidní nejsme. Pojedeme ven a v O2 aréně to bude zase těžké. Určitě to bude nádherný hokej plný osobních soubojů," předpokládá liberecký obránce Filip Pyrochta. V Liberci to pořádně jiskřilo už ve středu, kdy se dvakrát porvali Richard Jarůšek s Dominikem Lakatošem.

Útočník Bílých Tygrů prohlásil, že výzvu protivníka klidně přijme i na pražském kolbišti, nicméně přehnaný důraz a agrese se od sparťanů nečekají. Vyloučení bylo z její strany v prvních dvou zápasech až až.

Třetí zápas předkola mezi Spartou a Libercem začíná dnes v 18:30, Zlín hostí ve druhé sérii Olomouc od 17:00. Zatímco na moravském poli je stav vyrovnaný, sparťané už z utkání neutečou. Buď dostanou šanci ještě v sobotu, anebo jako první extraligové mužstvo ukončí sezonu.