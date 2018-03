Pozitivní cizinci, strhující gólman. A euforie nekončí, vzkazuje pardubická legenda Janecký

před 1 hodinou

Šesté místo Pardubic po základní části je dost možná největším překvapením hokejové extraligy. Po matném začátku přišel zlom s formou brankáře Ondřeje Kacetla, který podle trenéra Otakara Janeckého vyburcoval celý tým. Dynamo se pak stabilně drželo na pozicích kolem předkola a nakonec si vytáhlo šťastnou kartu.

Pardubice - Po devíti kolech hokejové extraligy měly Pardubice pouze šest bodů, čímž Východočeši výrazně oživili vzpomínky na baráž. Tam byli jen krůček od obrovského průšvihu. Aktuální sezonu rozjeli obdobně, vždyť za sebou v první čtvrtině základní části nechali jen Litvínov.

O pět měsíců později jsou pocity hráčů z města perníku zcela opačné. Vybojovali šesté místo a přímou vstupenku do čtvrtfinále. "Kdyby nám to někdo na začátku řekl, ťukali bychom si na hlavu. Ale ukázalo se, jak je základní část dlouhá," říká pardubický asistent trenéra Otakar Janecký.

V neděli sice Pardubice podlehly v prestižním derby Hradci, nicméně kyselé tváře rychle rozjasnila euforie. "Díky Vítkovicím, které vyhrály v prodloužení, jsme se nakonec dostali do šestky, ale derby je derby. Nevyšlo to, přesto jsme potom měli velkou radost," pokračuje kouč.

O vytoužené čtvrtfinále bojovaly do samého konce ještě Liberec, Zlín a Olomouc. Konec základní části byl tradičně vyrovnaný. "Je to ta nejlepší pozice. Jsme šťastní, že to padlo na nás. Přálo nám štěstí a souhra ostatních výsledků," uvědomuje si Janecký. Pardubice se do čtvrtfinále vrátily po třech letech, na přímý postup čekaly ještě o tři roky déle.

Velmi dobře se Dynamu povedl vstup do nového roku, ale předkolo nemělo jisté ani tři kola před koncem. V dohrávce před olympijskou pauzou totiž padlo v Olomouci. "Naštěstí nám pak hned vyšel zápas s Litvajzem. Nedařilo se nám, ale vyhráli jsme 2:1. Byl to důležitý krok," potvrzuje parťák trenérů Miloše Holaně a Pavla Marka.

Trápení zlomil Kacetl, Trončinský jako Schaus

Vybaví si Janecký okamžik, který na podzim špatně rozjetou sezonu otočil? "Zlom nastal, když se začalo dařit Kácovi (Ondřej Kacetl). Ani on neměl ideální začátek, ale pak se to sešlo a velice dobře hrála celá obrana. Mužstvo se nechalo strhnout a rázem to šlo lépe," usmívá se legendární útočník.

Trenéři dlouho hledali správného brankáře, zkoušeli juniora Milana Kloučka, zachytal si Martin Růžička. Ondřej Kacetl, který patřil poslední čtyři roky největšímu rivalovi z Hradce, si o post jedničky řekl v polovině listopadu po výhře v Brně. Šanci už potom nepustil, stal se jistotou.

A přidávali se ostatní. Obránce Marek Trončinský prožil bodově nejlepší základní část v kariéře, nasbíral šest gólů a třicet nahrávek. "Nějaká práce je u nás vidět. Vloni vyhrál kanadské bodování obránců Šauzík (Nicholas Schaus), teď Tronča. Vybíráme si dobré hráče, daří se jim hlavně v přesilovkách, ale i při hře pět na pět," zmiňuje Janecký.

Útočně laděného Trončinského doplňují naopak defenzivní a zkušení beci Petr Čáslava s Tomášem Mojžíšem, před Vánoci přišel Josef Hrabal. "Různě se to skládá, ale je pravda, že obrany i útoky byly složené dobře. Fungovalo to," těší účastníka tří mistrovství světa.

Své si splnila také početná zahraniční legie útočníků z Francie a kanadských obránců. "Bylo velké štěstí, že jsme angažovali Sachu Treilleho, Jordiho Perreta nebo Tye Wisharta. Ti hráči si sedli a byli hodně pozitivní v kabině. Nic neflákali, měli skvělý přístup k zápasům a jsou součástí úspěchu," uvádí Janecký, který hrál deset let ve Finsku.

Na to všechno dohlíželi matadoři Tomáš Rolinek a Petr Sýkora, kteří se spolu s Trončinským dostali přes třicet kanadských bodů. "To jsou velcí tahouni," pokyvuje hlavou člen trenérského triumvirátu,který se těšil důvěře generálního manažera Dušana Salfického celý rok. Jaká to změna oproti trojnásobným rošádám z předešlých dvou sezon.

Jen žádné uspokojení

Ve čtvrtfinále se Pardubice utkají s Třincem, který v základní části dvakrát porazily a dvakrát mu podlehly na nájezdy. "V play-off je každý zápas jiný, je to jiný hokej. Postupem do šestky jsme udělali velký boom, ale nesmíme se uspokojit. Třinec je favorit, musíme se pokusit mu to ztížit a dojít co nejdál," prohlašuje sedmapadesátiletý Janecký.

Poslední vzájemné utkání se odehrálo před pěti dny v Třinci. Dynamo vyhrálo 6:2 a připravilo Ocelářům nejtěžší porážku v sezoně. "Teď to bude náročnější a důslednější. Uvidíme, jak se nám podaří první dva zápasy v Třinci. Play-off si chceme užít, ale zároveň budeme bojovat."

Bohaté zkušenosti s třineckým hokejem mají v Pardubicích zmiňovaní zadáci Hrabal s Trončinským, na hostování z Třince je zde útočník Rostislav Marosz, asistent Pavel Marek působil ve vedení slezského klubu dokonce patnáct let. "Snad je to vyhecuje," doufá Janecký.

Čtvrtfinálová série začne příští týden v úterý na ledě Ocelářů.