Kundrátek schytal za první gól pěnu do obličeje, Svačina ocenil švýcarskou zkušenost

před 1 hodinou

Třinečtí hokejisté poprvé od návratu ze Spenglerova poháru a poprvé v novém roce zvítězili. Výhra 4:1 nad Litvínovem vrátila Oceláře do čela tabulky a obránce Tomáš Kundrátek se dočkal nevšedního zážitku. Přesná rána pod horní tyč ho přišla draho.

Kundrátek zvyšoval ve druhé třetině na 3:1 a Litvínov se po jeho brance, které předcházela pohledná akce s Robertsem Bukartsem, už na dostřel nedostal. Pro reprezentačního beka to byl v 29 letech první extraligový gól v 53. zápase v nejvyšší české soutěži.

"Pár důležitých gólů už jsem dal, třeba na olympiádě, ale tohoto si cením. Od 16 let jsem na to čekal, jsem za to vděčný," popisoval zadák. Ještě předtím ale schytal od vyhlášeného vtipálka brankáře Šimona Hrubce ránu do obličeje s ručníkem potřeným pěnou na holení.

Hrubec takto za první gól v dresu Třince tuto sezonu počastoval i jiného obránce Martina Gernáta, Kundrátka však dokonale zaskočil. "Vždyť to bylo skoro na otřes mozku," huboval bývalý obránce Washingtonu po tvrdé pecce, kterou od dobře naladěného spoluhráče inkasoval.

Později už s úsměvem Kundrátek vzpomínal, že v Americe nebo v KHL podobný rituál nikdy nezažil. "Všechno je jednou poprvé, je to taková kuriozitka," prohodil účastník dvou MS a olympijských her v Koreji.

Kundrátek tak bude znovu muset přispět do týmové kasy. "Chudák, platil strašně moc peněz za návrat z NHL, návrat z KHL a zápisné. To je dost peněz, smrdí to nějakou půjčkou," culil se útočník Vladimír Svačina na účet spoluhráče. "A škoda, že to nebyl vítězný gól," dodal.

Šance měli, ale tlak do brány přidali až proti Litvínovu

Důvodů k úsměvu měl více. Po třech zápasech na Spenglerově poháru ve Švýcarsku a pátečním utkání v Brně, kdy Třinec pokaždé vstřelil jen jednu branku, se proti Litvínovu rozstřílel. "Vrátili jsme se k tomu, co nás zdobilo, a to je tlak do branky. Musíme v tom pokračovat," řekl Svačina.

Vítězný gól zaznamenal Vladimír Dravecký, ale svými dvěma brankami orámoval zápas Martin Růžička. "V těch předchozích zápasech jsme ty šance měli, bylo jen otázkou času, kdy to zase spadne. Házeli jsme puk do prostoru před brankou, což nám pomohlo," podotkl třinecký forvard.

Rodák z Berouna bodoval v extralize už pošesté v řadě a má z těchto zápasů bilanci pěti gólů a čtyř asistencí. "Po zranění, které jsem měl na začátku sezony, se cítím s každým zápasem lépe," doplnil Růžička.

Přestože Oceláři na prestižním turnaji v Davosu neuspěli a prohráli s Magnitogorskem, Kuopiem i domácím týmem, doufá Svačina, že Třinci porovnání s evropskou špičkou pomůže. "Jsme sice první v Česku, ale bohužel to v Evropě zase tak mnoho neznamená," přiznal útočník.

Svačina si na Spenglerově poháru zahrál už dříve s Vítkovicemi, a tak poznal, že energie nabraná pod Alpami se může ve zbytku extraligové sezony projevit. "Dneska jsem se v nohách cítil výborně, všem nám to jezdilo. Na Spengleru jsme prohrávali, ale je to cenná zkušenost," řekl.

Svačina: Nejeli jsme si do Švýcarska zahrát hokej

Zároveň odmítl, že by si Třinec do Davosu přijel užít bezstarostný hokej. "Můžu dát ruku do ohně za všechny kluky, že jsme chtěli udělat výsledek. Nikdo by na takový turnaj nejel zahrát si hokej, to bychom byli za blázny. Nehráli jsme proti nazdárkům," zdůraznil jednatřicetiletý útočník.

"Oprostili jsme se od extraligového stresu, ale to neznamená, že bychom hráli lehkovážně. Věděli jsme, že reprezentujeme celou zemi. Ten turnaj má ohromnou tradici, Ethan (Werek) nám říkal, že v Kanadě to sledují pomalu podrobněji než mistrovství světa," pokračoval Svačina.

V zápasech proti soupeřům, kteří nechávali v obranném pásmu spoustu prostoru, Třinec podle Svačiny útočné akce často přehrával a zbytečně vymýšlel přihrávky navíc. V týdnu čeká Oceláře vítaná pauza, v sobotu vyzvou v derby Vítkovice na jejich ledě a v neděli přivítají Spartu.

Navíc potom v úterý 15. ledna nastoupí znovu před domácími fanoušky proti Karlovým Varům, a tak se na čas zbaví dlouhého cestování. "Je to příjemné, výjezd do Vítkovic je rozhodně lepší než 12 hodin v letadle," pousmál se Kundrátek v narážce na cestu z působiště v Číně.

"Mám to takhle rád, jsem brzo doma. Vykoupám s manželkou malou, je to pohoda," souhlasil s výhodou zápasů v kraji také Svačina. Otázkou je, zda do nich naskočí obránce Vladimír Roth a útočníci Martin Adamský s Ethanem Werekem, kteří proti Litvínovu kvůli zranění nedohráli.