Odepsaní se bouří. Vsetín, Havířov a Přerov poženou vyloučení klidně až k soudu

před 25 minutami

Administrativní vyřazení z juniorské extraligy nechtějí přijmout. Hokejové kluby ze Vsetína, Havířova a Přerova protestují proti zvláštnímu rozhodnutí Výkonného výboru Českého hokeje a už se obrátily na arbitráž. Když neuspějí, hodlají předat věc soudu.

Výkonný výbor Českého hokeje (dříve ČSLH) snížil nečekaně v březnu počet účastníků nejvyšší juniorské soutěže z 24 na 18 a složení určil na základě dvou kritérií. Tím prvním je status Akademie Českého hokeje, pomocným se pak stala extraligová příslušnost dospělého mužstva.

Během rozehrané soutěže, která byla v tu chvíli ve fázi play off, změnil svaz pravidla pro příští ročník a pomocí nového klíče ponechal v extralize 14 klubů hrajících nejvyšší soutěž dospělých (také Olomouc bez statusu Akademie) plus České Budějovice, Kladno, Jihlavu a Slavii Praha.

Od stolu byly škrtnuty rakouský Salcburk, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Přerov, Havířov a Vsetín. Poslední tři zmíněné kluby oznámily na středeční tiskové konferenci v Praze, že chtějí u arbitrážního orgánu Českého hokeje změnit rozhodnutí výkonného výboru. Brání se.

"Rozhodnutí v průběhu rozehrané soutěže je chybné, nekompetentní a hrubě poškozující dané kluby. Svaz likviduje mládežnický hokej, jeho kroky jsou nepromyšlené, nedotažené a nikdo za to nenese žádnou zodpovědnost," řekl prezident havířovského klubu Jaroslav Mrowiec.

"Na přímý dotaz našeho sportovního manažera řekl generální sekretář Martin Urban na lednovém hokejovém fóru, že nemusíme mít strach, že případné změny se určitě nebudou týkat další sezony," poukázal jednatel Přerova Tomáš Pluháček na nepředvídatelné chování svazu.

Svaz vůbec neví, co má dělat, poznamenal Antoš

Přerov skončil v juniorské soutěži dvaadvacátý (druhý ze čtyř ve skupině o udržení), Havířov sedmnáctý a Vsetín došel dokonce až do čtvrtfinále, v němž bojoval o postup proti Plzni v rozhodujícím pátém zápase.

Sportovní cestou se všechny kluby zachránily a plánovaly pokračování v extralize, do níž byly vloni v rámci rozšíření na 24 týmů zařazeny. Nyní čelí riziku odchodu klíčových hráčů do konkurenčních klubů, které začaly údajně hned po rozhodnutí výkonného výboru s vábením posil.

"Další kluby se nám snaží vybrakovat i dorostenecká mužstva s tím, že přetahují hráče k sobě. Že když nebudou hrát extraligu, nebudou ani v reprezentaci," uvedl Mrowiec. "Kvůli neúčasti v juniorské extralize nám město asi sníží dotace," přidal Pluháček problém finančního rázu.

Trojice klubů vyčíslila předběžné ztráty na deset milionů korun. Přitom představitelé Havířova, Přerova i Vsetína podporují myšlenku zúžení juniorské extraligy, chtějí ale, aby se tak stalo sportovní cestou a na základě předem stanovených pravidel.

"Měnit něco v únoru nebo březnu s tím, že se tak bude hrát už od příští sezony, je nešťastné," prohlásil nedávno trenér chomutovských juniorů David Kočí. Slova svazu o koncepční práci s mládeží jsou prázdná.

"Jen u extraligy juniorů se jedná o čtvrtou změnu pravidel od roku 2015. Hráčům to komplikuje hokejový rozvoj," podotkl Pluháček. "Svaz vůbec neví, co má dělat. Proč do toho sahal? Bude to zase stejný systém jako před dvěma lety," kroutil hlavou expert České televize Milan Antoš.

"Jako by lidé z výkonného výboru řekli: 'Nazdar, hledej si jiné angažmá a změň si školu. Udělej si to, jak chceš.' Absolutně nekoncepční," zlobil se jednatel Vsetína Daniel Tobola. Trojice klubů je přesvědčena, že výkonný výbor nerozhoduje s ohledem na rozvoj českého hokeje.

Podle zástupců Vsetína, Havířova a Přerova hájí primárně zájmy klubů, které vlastní. Takový dojem mohla hokejová veřejnost nabýt i potom, co výkonný výbor, jehož členem je také šéf Komety Libor Zábranský, snížil před play off trest brněnskému útočníkovi Martinu Eratovi.

Ale zpět k juniorskému případu. Všechny tři kluby podle tiskové zprávy deklarují, že pokud nezvrátí rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení prostřednictvím arbitráže, obrátí se na civilní soudy a využijí všechny dostupné právní prostředky.

Své podněty k arbitráži podali představitelé klubů na konci minulého týdne, svazový orgán by je měl začít řešit do 30 dnů.