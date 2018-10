Bulíř přečkal prázdné dny, na tribuně trpěl. Po nemoci se vrátil na led jako kanonýr

před 1 hodinou

Liberečtí Bílí Tygři se po matném startu v hokejové extralize zvedli a velkou měrou se na jejich vzestupu podílel útočník Michal Bulíř. Ve čtyřech duelech vstřelil osm branek a s parťáky Kvapilem a Lencem se stali postrachem soupeřů. Přitom v minulé sezoně Bulíř dva měsíce nehrál kvůli virovému onemocnění a jeho kariéra byla v ohrožení.

Liberec - V prvních dvou kolech letošní hokejové Tipsport extraligy byly výkony Bílých Tygrů dost možná největším zklamáním soutěže. Liberec prohrál 0:4 v Plzni, branku nedal překvapivě ani doma proti Pardubicím, kterým podlehl 0:2, a tak neměl po startu na kontě jediný bod ani gól.

Tým trenéra Filipa Pešána, jenž navzdory střeleckému trápení své hráče za první dvě utkání příliš netepal, se oklepal až v Chomutově a naskočil na vítěznou vlnu. Následovaly pohodová výhra nad Oceláři, sedm gólů do sítě Zlína a osmička na účet velkého rivala z Mladé Boleslavi.

Na čtyřech výhrách v řadě se hned osmi góly podílel útočník Michal Bulíř. To on na ledě Pirátů jako první protrhl 129 minut dlouhou smolnou sérii. "Chytil jsem se. Trenér to trochu přeházel a vrátil mě na centra, kde mi to sedí," vypráví sedmadvacetiletý liberecký rodák a odchovanec.

Chomutov zatížil dvěma góly, s Třincem přidal jeden, a proti Beranům se dokonce blýskl hattrickem. Výjimečný kousek se Bulířovi podařil po více než šesti letech. "Říkal jsem si, že by bylo pěkné zase po letech ho dát, ale teď mě to přijde draho," usmíval se po drtivém vítězství 7:2.

Rozjeté Bílé Tygry přibrzdily až v úterní předehrávce 15. kola podruhé Pardubice. Vyhrály v Liberci a také doma proti Severočechům uspěly v poměru 4:1. Bulíř u jediného gólu svého týmu asistoval a s bilancí 8+1 má podíl skoro na polovině celkového úhrnu libereckých branek.

"Padá to tam, ale je potřeba říct, že hodně toho odpracují kluci," prohlásil Bulíř a nutno podotknout, že nešlo pouze o zdvořilostní frázi. Spoluhráči z druhého útoku Marek Kvapil (4+5) a Radan Lenc (2+4) jsou v tabulce liberecké produktivity hned za Bulířem, jenž zároveň vévodí celé lize.

Ostřílený Kvapil posílil Liberec v průběhu minulé sezony a v 42 zápasech včetně play off zaznamenal stejný počet bodů. Lence přetáhli Bílí Tygři z jeho rodné Mladé Boleslavi, odkud nakoukl také do národního mužstva.

Organismus řekl dost, Bulíř nesměl trénovat

Bulíř měl mezi tahouny patřit už od začátku předešlého ročníku, vždyť ve dvou finálových sezonách z let 2016 a 2017 se mu dařilo nadmíru. Jenže větší rozlet libereckého útočníka přibrzdila nemoc, kvůli které odehrál v základní části pouze 32 utkání. Dva měsíce musel Bulíř stát.

Lépe řečeno polehávat a odpočívat. Poprvé se jeho organismus ocitl na hranici absolutního vyčerpání vloni před Vánoci. "V zápase proti Mladé Boleslaví mi doktor píchl kalciovou injekci do ruky. Pocit vyčerpání ale nezmizel, naopak jsem se ještě pozvracel," popisoval útočník.

Na testech v nemocnici odhalili lékaři virové onemocnění krve. "Měl jsem špatné výsledky jaterních testů, což souviselo s únavou," přiblížil Bulíř. A poté, co doktoři odhadovali alespoň tříměsíční pauzu od hokeje, se mu psychicky ještě přitížilo. Žádný trénink, žádná zátěž, klidový režim.

"Je to na hlavu. Dřív jsem každý den ráno vstal a šel jsem do arény. Teď sedím doma a nemůžu si zvyknout. Nebaví mě ani být na tribuně. Svrbí mě ruce i nohy, chtěl bych hrát," mrzelo tehdy Bulíře. Pochopitelně bez tréninku ochably svaly, Bulíř ztratil na váze, ale léčba šla dobře.

Unavený organismus se zmátořil, hlava měla motivace na rozdávání a proti předpokladům doktorů nastoupil Bulíř už dva měsíce po zápase s Mladou Boleslavi, kdy jeho problémy vrcholily. Po olympijské pauze byl zpět v extralize a pomohl Bílým Tygrům projít do play off.

Snad se reprezentace ozve znovu

"Cítím se ještě líp. Čekal jsem, že mi bude trochu chybět fyzička a síla, ale je to naopak. Na ledě je to lepší v bruslení i v herní aktivitě," liboval si Bulíř po návratu za scénu. První šestka Bílým Tygrům těsně unikla, ale v předkole vyřídili Spartu v nejkratším možném termínu tří zápasů.

Nicméně Hradec Králové ve čtvrtfinále už byl nad síly Liberce, přestože Severočeši vedli v sérii 3:2. Bulíř odehrál po návratu 14 utkání a svůj mateřský klub přesvědčil k uplatnění opce ve smlouvě na další sezonu.

Po čtvrtfinále mu volal reprezentační trenér Josef Jandač, ale Bulíř po domluvě s doktory a koučem Pešánem pozvánku do národního mužstva kvůli prodělané nemoci odmítl. "Rád bych se tam vrátil v příští sezoně," řekl tehdy liberecký útočník se dvěma starty v Euro Hockey Tour 2017.

V létě relaxoval Bulíř na golfu, byl se podívat na fotbale v Anglii a soudě dle rozjezdu nové sezony se připravil fyzicky i psychicky báječně. Nikdy nebyl vyhlášeným kanonýrem, nejlépe nastřílel v základní části extraligy 13 gólů v roce 2017. Teď má zářezů osm už po sedmi zápasech.

Pokud z nastoleného tempa výrazně nesleví, reprezentace by ho neměla minout. A třeba si uzdravený Bulíř vystřílí i první angažmá v zahraničí.