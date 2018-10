I Růžičkova smlouva se dá ukončit, říká ředitel posledních Pirátů. Trenérovi ale věří

před 2 hodinami

Navzdory mizernému vstupu do extraligy má trenér Vladimír Růžička důvěru vedení chomutovských Pirátů.

Praha - Šest zápasů, nula bodů, pouhých devět vstřelených gólů a nejhorší obrana v soutěži. Hokejoví Piráti mají zkraje extraligové sezony velké potíže a jejich trenér Vladimír Růžička takhle špatný start nepamatuje.

O své místo na střídačce však strach nemá. "Zavolejte pánům Veverkovým (šéfové Chomutova) a zeptejte se jich. Důvěru od nich mám pořád," prohlásil 55letý kouč po nedělní porážce na půdě Sparty.

"Určitě to tak je," potvrzuje výkonný ředitel klubu Stanislav Mikšovic. "Ani nepřišly žádné pochybnosti, nic jsme v tomhle smyslu neřešili."

Růžička má silnou pozici i proto, že mu běží ojedinělá desetiletá smlouva. podle níž má před sebou ještě sedm let spolupráce. Na spekulace o svém konci tak reaguje s klidem: "Když vám někdo dá smlouvu na deset let, tak se pak vždycky musím smát tomu, co se píše. To tam teď asi budu sedm let dělat rolbaře, manažera a chodit koukat na počasí, jaké bude?"

Podle Mikšovice však teoreticky není vyloučené, že by Růžička u Pirátů skončil jako trenér a pokračoval na jiné pozici: "Ta smlouva je specifická, ale je to spíš o vzájemné dohodě a důvěře, kterou máme nadstandardní. Myslím, že bychom se dokázali domluvit na všem."

"Prioritou ale je, aby pan Růžička zůstal sportovním manažerem a trenérem," zdůrazňuje Mikšovic.

Růžička začal svou etapu v Chomutově už v roce 2014, kdy svými radami v roli konzultanta pomohl klubu postoupit do extraligy. Poté podepsal desetiletou smlouvu a vytáhl mužstvo do dříve nemyslitelných pater. V předminulé sezoně dokonce klapl postup do semifinále.

Po následném přiškrcení rozpočtu a odchodu mnoha opor ovšem nastalo temné období. V minulém ročníku hráli Piráti play out, letos podle všeho začíná další záchranářská mise. Příchod velkých posil je vyloučený.

"Na českém trhu moc možností není. A pokud vezmete cizince, je to trošku naslepo. Hráči do přesilovek tady nejsou, někdo z první ligy pro nás nemá moc smysl," povzdechl si Růžička.

Zůstane jeho pozice silná i v případě, že Piráti půjdou dál od porážky k porážce? "Vždycky to je o vzájemné komunikaci, ale pan Růžička určitě má naši dlouhodobou důvěru," podotýká ředitel Mikšovic. "Snažíme se, aby měl čas na svoji práci a abychom společně tým stabilizovali. Pak bychom to mohli nastartovat trošku líp, i pokud jde o příští sezonu."

Otázkou je, jestli bude extraligová. "Nechci ani spekulovat o tom, že bychom náhodou spadli," vykládá Mikšovic a odpovídá, zda Růžičkovu desetiletou smlouvu může sestup nějak poznamenat: "Nevím, s tímhle jsme totiž ani nepočítali."

"Každá smlouva se dá nějak ukončit, ale my nemáme důvod o tom přemýšlet," dodává Mikšovic. "Stejně jako pan Růžička. Ba naopak. Má rozdělanou práci a chce ji někam dotáhnout."