Hlavy nahoru. Makáme a zlepšujeme se, zlomíme to, burcuje Marcinko po kruté porážce

před 3 hodinami

Vloni měl Tomáš Marcinko vstup do sezony parádní, letos se trápí on i celý tým Třince. | Foto: ČTK

Vicemistři hokejové extraligy prohráli páté ze šesti střetnutí v letošní sezoně, ale v repríze jarního finále na brněnském ledě utrpěli zvlášť těžkou prohru. V 58. minutě vyrovnali na 1:1 a o remízu přišli 19 sekund před sirénou. Za Oceláři je v tabulce pouze Chomutov, i tak zůstává u Slezanů bojovná nálada.

Brno - Výkony třineckých Ocelářů jsou rozhodně největším překvapením úvodní fáze hokejové Tipsport extraligy v negativním slova smyslu. Tým, který došel na jaře až do finále domácí soutěže, nezvládl zkraje nového ročníku pět ze šesti utkání, vstřelil jen sedm branek a je předposlední.

V Brně tahali Třinečtí při pohledu na skóre dlouho za kratší provaz, avšak když v 58. minutě Krajíček v přesilovce vyrovnal na 1:1, zdálo se, že si z mistrovského ledu odvezou alespoň bod. Oceláři skórovali po dlouhých 159 minutách a 13 sekundách, jejich nemohoucnost nebrala konce.

V poslední minutě si však hostující hráči neuhlídali mladého Pláška, jenž 19 sekund před koncem strhl vítězství na stranu Komety. "Byla to těžká rána. Hodili puk před branku a padlo jim to tam," krčí rameny třinecký útočník Tomáš Marcinko po třetí porážce Ocelářů za sebou.

"Ale musíme se na zápas podívat v globále," pokračuje. "Odmakali jsme to, všichni sedíme v kabině fyzicky odrovnaní. Ani psychicky to není nic pozitivního, ale snažíme se. Pouze nedáváme góly. Když to změníme, budeme zase vítězit," říká přesvědčivě Marcinko.

V pátek v Hradci Králové neskórovali Oceláři ani jednou, přesto si tehdy pochvalovali zlepšený výkon oproti předešlé prohře v Liberci. Totéž podle Marcinka platilo v Brně. "Nezasloužili jsme si prohrát, ale takový je sport. Ke gólům se dopracujeme poctivou dřinou," ví slovenský forvard.

Marcinko: Méně přemýšlení, více jednoduchosti

"Dám ruku do ohně za to, že všichni jedou na sto procent. Povzbuzujeme se, jezdí za námi fanoušci, zlomíme to," věří Marcinko. V pátek Oceláři ukončí v Litvínově sérii pěti zápasů venku a vrátí se do Třince. "Rozpis je daný, ten vůbec neřešíme," podotýká třicetiletý rodák z Popradu.

V repríze finálového souboje z minulé sezony byli Slezané vyrovnaným soupeřem Komety, ale nepovedený začátek ročníku byl znát zejména při jejich pohybu v útočné třetině. "Někdy až příliš přemýšlíme. Dáme třeba buď o přihrávku více, nebo méně, šance nevznikají," shrnuje Marcinko.

Ani asistent trenéra Marek Zadina nebyl po zápase nikterak kritický. "Je to krutý výsledek, ale musíme jít dál. Zpočátku bylo cítit, že se nedaří, že jsme z toho nervózní, od druhé třetiny jsme se však zlepšili," tvrdí.

Ocelářům chybí pětice zraněných hráčů, vzadu Vladimír Roth a v útoku Martin Růžička, Jiří Polanský, Ondřej Kovařčík a Marek Viedenský. A tak si třinečtí trenéři vypomohli ze zásob partnerského klubu z první ligy.

Frýdek-Místek dodal forvardy Rostislava Martynka, Jana Rudovského a mladíky Davida Kofroně s Adamem Raškou. "Zranění nás ovlivňují, ale to se nedá nic dělat," říká asistent Zadina s tím, že se v dohledné době ani nerýsuje návrat některého z pěti marodů.

Ocelářům zoufale chybí větší produktivita, vždyť i poslední Piráti vstřelili o jeden gól více než vicemistři. "Musíme zůstat pozitivní, hlavy nahoru," velí Marcinko, který má na kontě jedinou asistenci. Jaký to rozdíl oproti šesti brankám, které zaznamenal vloni už v prvních čtyřech kolech.

Konec náročných víkendů pro Kometu

Zato Kometa se zásluhou těsného vítězství posunula na pátou příčku a byla ráda za zlepšený výkon po sobotní porážce v Pardubicích. "Ráno jsme si něco řekli a hráči se od začátku koncentrovali. Výborně jsme bruslili a zaslouženě vyhráli," libuje si brněnský asistent Kamil Pokorný.

"V Pardubicích to byl podprůměrný výkon, na jaký nejsme zvyklí. Proti Třinci to bylo jako noc a den," doplňuje Pokorný. Úřadující dvojnásobní mistři mají za sebou náročných šest kol, kdy hráli systémem sobota - neděle vždy venku a hned následující den na domácím ledě.

Tato kombinace už Kometu v základní části nepotká. "To jsem rád. Bylo ve všech třech případech znát, že měl soupeř o den delší odpočinek. O to cennější jsou pro nás body," hodnotí brněnský útočník Lukáš Kašpar.

Brno nejdříve po cestování z Chomutova porazilo Plzeň, o týden později už po návratu z Olomouce nezvládlo utkání proti Mladé Boleslavi a nyní vytěžilo z víkendového menu Pardubice - Třinec čtyři body.