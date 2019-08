Brno se neschovává. Erat chce končit titulem, Plekanec ani já ho nemáme, hlásí Fiala

před 1 hodinou

Martin Erat a Tomáš Plekanec by měli táhnout Kometu a pomáhat se začleněním mladých hráčů. | Foto: ČTK

Libor Zábranský po třech letech opustil brněnskou střídačku a zaměřil se čistě na vedení klubu, strategický rozvoj Komety či splnění snu o novém stadionu. Mužstvo, které bude hájit pozici mezi extraligovou smetánkou, vede trenér Petr Fiala a k ruce by měl mít zajímavý mix mladíků s protřelými mazáky v první řadě s Tomášem Plekancem, Martinem Eratem a Ondřejem Němcem.

Bylo to v květnu docela velké překvapení, když majitel Komety představil svého trenérského nástupce. Fiala vedl v extralize jako asistent Kladno, Jihlavu a Litvínov, v roli hlavního kouče si nejvyšší soutěž vyzkoušel jen v Olomouci po postupu z první ligy před pěti lety.

Zábranského nabídku nečekal, ale životní výzvu přijal. "A ani později už jsem se v tom nepitval a nezjišťoval, proč si mě Libor vybral," říká 59letý trenér, který se od konce na lavičce olomouckého áčka v roce 2015 věnoval práci s mládeží Kohoutů.

Zato teď velí dvojnásobným extraligovým mistrům z posledních tří sezon. "Zvykáme si na sebe navzájem. Kondiční část přípravy měl na starosti hlavně Miloš Peca, kdežto nyní už s mužstvem pracujeme my trenéři," popisuje Fiala. Jeho asistenty zůstali Jiří Horáček, Kamil Pokorný a Lubomír Oslizlo, kteří tvořili i předchozí Zábranského realizační tým.

Kometa odehrála v letní přípravě zatím čtyři zápasy. Po domácích výhrách nad Trenčínem a Českými Budějovicemi podlehla v prvním utkání venku Třinci. "Je to typická příprava. Někteří hráči více bojují o triko, jiní méně. To je na nich vidět, ale v přípravě je to normální," konstatuje Fiala. Ve čtvrtek Brno doma přehrálo Olomouc 2:0.

Premiéru za dospělý tým si odbyli teprve 16letí Stanislav Svozil a Martin Snášel. Šanci dostávají také junioři Daniel Kowalczyk, Karel Plášek nebo Jan Süss. "Celkově máme v týmu typy hráčů, kteří jsou rychlostně velmi dobře vybavení. I když to hlavně v Třinci nebylo tolik vidět, doufám, že se nám před startem extraligy podaří hru zrychlit," plánuje trenér.

Přestože v přípravě dostávají mladí hráči více prostoru, je jasné, že i po odchodech Leoše Čermáka, Michala Barinky nebo Zbyňka Michálka budou hrát zkušenosti v kádru Komety prim. Čtyři třicátníci vzadu, pět třicátníků v útoku, a všechno klíčoví hráči. K tomu 29letý gólman Marek Čiliak.

"Jsou to sice starší hráči, ale s pohybem rozhodně problémy nemají," usmívá se Fiala při zmínce o Němcovi, Plekancovi a Eratovi. Čtyřnásobný olympionik a bývalý dlouholetý hráč Nashvillu se k mužstvu připojí zřejmě znovu až v průběhu extraligové sezony.

"Vloni pauzu vyhlásil, letos by asi začal dříve, kdyby to šlo, ale pokud není fit, je to pochopitelné. Záleží na zdraví, hráči jako Martin však trénují v těžkých chvílích ještě více než na sto procent. Věřím, že bude v pořádku a bude hrát," říká trenér. Erat nechtěl prozradit, jaké zdravotní problémy ho trápí, nicméně na operační zákrok drobnějšího charakteru čeká v USA.

37letý forvard, který s Kometou vyhrál extraligu v letech 2017 a 2018, původně vyhlásil po vyřazení s Libercem v semifinále letošního play off konec kariéry, ale rozhodnutí přehodnotil. Zlákala ho spolupráce s Plekancem a pomoc s rozvojem mladých nadějí Komety.

"Myslím, že Martin chce skončit titulem a Pleky ho ještě nemá. Ostatně ani já jako trenér ne, získal jsem ho pouze jako hráč," naznačuje Fiala, který vyhrál extraligu s Kladnem v roce 1980 coby 19letý mladík.

V Brně po posledních úspěšných letech ani nemůžou cílit níže. "Všichni ten titul chceme, ale to neznamená, že ostatní kluby ne. Třinec a Liberec mají stabilizované kádry, Sparta bude silná, do toho Plzeň nebo Hradec," jmenuje brněnský kouč největší extraligové favority.

Poprvé v trenérské kariéře si vyzkouší angažmá u mužstva s nejvyššími ambicemi. Zároveň se těší na atmosféru brněnského Ronda a pravidelné sedmitisícové návštěvy. "Pro všechny je to velká motivace. Nedovedu si představit, že by to někdo v Brně jen trochu neodehrál na sto procent," těší se Fiala na bouřlivé prostředí.

Změny v kádru Komety: Odchody: Bedřich Köhler (Zlín), Michal Barinka, Zbyněk Michálek (oba konec smlouvy), Leoš Čermák (konec kariéry), Martin Dočekal (Sparta, hostování), Tomáš Vondráček (Karlovy Vary, konec hostování). Příchody: Lukáš Kucsera, Jakub Lev (oba Vítkovice), Luboš Horký (Pardubice, konec hostování), Filip Pyrochta (Milwaukee / AHL), Pavel Jenyš (Manchester Monarchs / ECHL), Lukáš Klimeš (Přerov, konec hostování), Tomáš Plekanec (Kladno). *aktuální k 17. srpnu 2019

Při působení v Jihlavě zažil divácký tlak z řad pamětníků zlaté éry Dukly. "Místy to bylo až nepříjemné. Lidé jako by tam pořád žili v době, kdy vyhrávali tituly. Je tam náročné publikum. Jedna taková zkušenost snad stačí," věří Fiala, že fanoušci Komety budou trpělivější.

"Na druhou stranu v sobě máme každý zakořeněné, že chceme vyhrávat. I když si jdu třeba zahrát za staré pány. Diváky to bude umocněné, ale neberu to jako větší zodpovědnost," vysvětluje bývalý asistent Václava Sýkory.

Plekanec: Jsem rád, že se mě Jarda zastal

Plekanec nastoupí v české extralize od začátku sezony poprvé od roku 2012, kdy NHL zabrzdila výluka. "Zatím je to trochu těžkopádné, občas odskakuje puk, ale tak je to v každé přípravě. Letos mi začne soutěž o měsíc dříve, ale to není velký rozdíl," hlásí 36letý útočník.

V minulé sezoně Plekanec na hostování v Brně odehrál 16 zápasů a v závěru ročníku pomohl k postupu do extraligy mateřskému Kladnu. Díky vyšším ambicím a nejspíš i díky tomu, že těhotná partnerka Lucie Šafářová žije v Brně, dostala při pokračování přednost Kometa.

Někteří fanoušci to měli Plekancovi za zlé, ale šéf Rytířů Jaromír Jágr se ho zastal. "Nikdo mu přeci nemůže zazlívat, že chce hrát dál na nejvyšší úrovni. Není to žádná zrada a nikde není řečeno, že se k nám nevrátí," prohlásila legendární osmašedesátka.

"Pár lidem se to nelíbilo, ale to neovlivním. Jsem rád, že to Jarda řekl a že to bylo řečeno někým jiným než mnou. Ale jinak nemá cenu se k tomu vracet," mávne Plekanec rukou. "Pro Kometu rozhodly hlavně ambice. Chceme hrát na špici a o titul, takhle jsme nastavení," dodává.

"Druhá věc jsou mladí kluci, kterým chci pomoct. Jsou tady tři nebo čtyři extrémně šikovní hráči a je na nich, jak si to přeberou. Cítí, že to není jen o talentu, musí dodržovat jisté věci. Potenciál mají," doplňuje Plekanec.

Kometa odehraje před startem extraligy ještě pět přípravných duelů. Znovu proti Třinci i Olomouci, se Zlínem (dvakrát) a také se Slovanem Bratislava. Ligu mistrů v nadcházející sezoně brněnský klub hrát nebude.