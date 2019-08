Až se zima zeptá, budeme připraveni, říká Šlégr. Litvínov chce hrát o přední příčky

před 46 minutami

Před čtyřmi lety slavili v Litvínově historický extraligový titul. Od té doby hrála Verva v play off jen jednou, dvakrát se naopak namočila do barážových bojů. "Obměnil se kádr, ale tím to omlouvat nemůžeme. Jde o práci, kterou musí hráči přinést do každodenního tréninku," má jasno trenér a předseda klubu Jiří Šlégr. V letních trénincích vidí v tomto směru posun.

Hra v přípravných zápasech, v nichž chemici dvakrát nastříleli pět gólů Kladnu nebo jen těsně podlehli Spartaku Moskva, ještě hapruje, ale přístup svých hráčů si šéf Litvínova pochvaluje. "Mužstvo si uvědomilo, že poslední dvě sezony nebyly vůbec dobré," všímá si Šlégr.

"Bylo potřeba začít naplno pracovat v tréninku, každý den lpět na detailech. V tom vidím markantní změnu," pokračuje trenér, který v závěru základní části předešlého ročníku nahradil na lavičce Milana Razýma. Ani on však sezonu na poslední chvíli nezachránil.

Vervu mrzela promarněná příležitost o to více, že na startu překvapila soupeře a dlouho se držela nahoře. "Měli jsme na to, abychom hráli play off. Rozhodně nás to pořád mrzí," přiznává sportovní manažer Josef Beránek, jenž v této pozici začíná v mateřském klubu druhou sezonu.

V té minulé trápila Litvínov vedle kolísavé formy také zranění. "Potýkali jsme se s tím hlavně v zadních řadách," říká Beránek. "Tam nás nejvíce tlačilo," přikývne Šlégr. V letní pauze přivedli chemici čtyři obránce.

Přišli David Štich, Adam Jánošík, Jiří Říha a z Vladivostoku se vrátil Karel Kubát. "Jsou to vesměs kreativní a brusliví obránci. Byť od Šticha si slibujeme především fyzickou hru, převahu v soubojích a odhodlání postavit se za mužstvo," představuje Šlégr.

"Posílili jsme obranu, abychom to měli ošetřené. Aby se neopakovalo to, co vloni, kdy nám vzadu chyběli hráči. A věříme, že útok máme dobrý," tvrdí Beránek. Od připravování a střílení gólů jsou v Litvínově zejména ostřílení a léty prověření borci.

Přestože ani oni neprožili povedený rok, vsadí Litvínov znovu na Františka Lukeše, Viktora Hübla, Jakuba Petružálka, Lukáše Kašpara a Juraje Mikuše. "Pořád jsou to kvalitní hráči, kteří by měli ofenzivu utáhnout," věří Beránek. Šlégr doufá, že bude fungovat kombinace s mladými.

Zkraje loňské sezony udivoval tehdy teprve 16letý Jan Myšák, později na sebe upozornil dnes 25letý litvínovský odchovanec Lukáš Válek. "Chceme mladé hráče zabudovat a docílit toho, na co byl Litvínov zvyklý dříve, když vychovával hokejisty světové kvality," podotýká Beránek.

Se Šlégrem jsou sami produkty úspěšné naganské generace a už vloni nastolili v Litvínově vizi se zvýšeným apelem na výchovu nových lídrů. "V týmu je mezi mladými i staršími cítit zdravá konkurence. Nikdo extrémně nevybočuje a celá parta ví, za čím si jde," těší Šlégra.

"Na ledě by mohly dohromady fungovat zkušenosti s přímočarostí. Stačí, aby tomu sami hráči uvěřili," dodává bývalý obránce. "Je dobře, že je u týmu Jirka. Koncepci a vize shora může jako trenér stoprocentně přenášet na led. Hráči by měli hrát podle toho," doplňuje Beránek.

Šlégr, jenž v posledních letech scházel na lavičku z křesla pro předsedu a generálního manažera klubu zpravidla v roli zachránce, se po skončení sezony ohlížel po novém trenérovi. "Ale adekvátní náhradu jsme nenašli. Myslíme si, že takhle je to nejlepší," vysvětluje sportovní manažer.

"Bohužel se nepovedlo sehnat trenéra do nastavené koncepce. Je na mně a mých asistentech, abychom sjednotili partu 25 hráčů. Nebylo to jednoduché rozhodování, ale tu zodpovědnost jsem vzal," říká Šlégr, s nímž vedou mužstvo asistenti Jindřich Kotrla a Radim Skuhrovec.

Sezonu zpestří výlet za hranice

Hráči podstupují pod triem trenérů náročnou přípravu. "Ta nepříjemná dřina se později projeví. Hráči budou odměněni, až se jich zima zeptá, co dělali v létě," usmívá se Šlégr.

V zimě by byl Litvínov rád pevně usazen na pozicích pro play off, aby byl posléze schopný prohánět ty nejlepší. "Zavedl se přímý postup a sestup, musíme zachytit začátek, ale rozhodně nenastavujeme sezonu tak, že bychom se rádi vyhnuli spodním pozicím," hlásí Beránek.

Změny v kádru Litvínova: Odchody: Michael Petrásek (Prostějov), Roman Graborenko (Liberec), David Tůma (Vsetín), Marek Trončinský (Pardubice), Ladislav Romančík (Kladno). Příchody: David Honzík (Sparta), Karel Kubát (Vladivostok / KHL), Adam Jánošík (Slovan Bratislava / KHL), Jiří Říha (Kladno), David Štich (Chomutov). *aktuální k 9. srpnu 2019

"Máme tým, který by měl bojovat o horní příčky," dodává. "Tak s hráči mluvíme. Chceme vítězit, ne se jen udržet. Každý by měl přemýšlet tímto způsobem," nabádá Šlégr. Od euforické sezony 2015 nezažil Litvínov ani jednu vítěznou sérii v play off a šedivou bilanci hodlá změnit.

27. extraligovou sezonu v řadě odehraje na legendárním Zimním stadionu Ivana Hlinky, ale vedle tradičních výjezdů po republice ho čeká také střetnutí pod otevřeným nebem v Německu. 4. ledna vyzvou chemici na fotbalovém stadionu v Drážďanech pražskou Spartu.

"Od začátku je mezi fanoušky o utkání obrovský zájem. Extraliga se bude poprvé hrát v zahraničí, měl by se překonat rekord v návštěvě na jednom zápase. Je to velká akce pro celý český hokej a jsme rádi, že se Litvínov zúčastní," těší se Beránek.

"Pro každého to bude životní zážitek," říká Šlégr. "Jako hráč jsem zápas pod širým nebem nezažil a těším se v roli trenéra. Budou to nové emoce, utkání bude mít speciální náboj," věští.

Na lavičku by si měl stoupnout proti bývalému spoluhráči z Detroitu a německému trenérovi Sparty Uwemu Kruppovi. "Jestli tam ještě v lednu oba budeme, bude to skvělý zážitek," usmívá se litvínovský kouč.

Za pět týdnů rozjede Litvínov extraligu domácím soubojem proti Brnu.