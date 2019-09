Outsideři? Kalhoty si nestahujeme, říká Jágr. Jeho výdrž nemá ve světě obdoby

Sázkové kanceláře a mnozí experti mají zkraje extraligové sezony jasno: obětí nově zavedeného přímého sestupu bude Kladno. Majitel a stále aktivní hokejista Jaromír Jágr by prognózy rád rozbil, jenže mužstvo oproti prvoligovému působení výrazně neposílil.

Možná by šlo říct, že Rytíři jsou ještě slabší. Ztratili totiž hvězdu Tomáše Plekance, jenž dal po postupu přednost Kometě. Zmizel také talent Adam Kubík.

Proto ani nepřekvapí, že Kladenští prohráli osm z jedenácti přípravných duelů. Od Karlových Varů navíc dostali sedm gólů, od Plzně dokonce osm.

"Takhle jsme si přípravu nepředstavovali," uznal Jágr. "Když se ale zpětně podívám na obdržené góly, nemyslím si, že výsledek vždy ukazuje poměr sil. Je znát, že jsme nezkušené mužstvo a někdy hrajeme dost naivně. Zabere nám trošku času, než se přizpůsobíme jinému stylu a tempu."

"Ale že bych si stahoval kalhoty, ještě než sezona začne, takový jsem nikdy nebyl," dodala legenda.

Snad i kvůli trpké přípravě vylepšovalo Kladno kádr na poslední chvíli. Přišel zkušený bek Michal Barinka a - na hostování - forvard Jakub Valský. Jiné ofenzivní posily Martin Réway a Brendan O'Donnell jsou velkou neznámou. Na rozdíl od Davida Stacha, který v extralize umí sbírat body.

Nejdůležitějším mužem Rytířů v každém případě bude sám Jágr.

Když v minulém ročníku konečně překonal zdravotní trable, opět rozjel Jágrmánii. Stal se nejlepším střelcem baráže. Dohromady v 11 kláních nastřádal 13 bodů (10+3). V létě absolvoval plnohodnotnou přípravu, jenže pak ho zradily pánevní svaly. Proto neví, kdy poprvé nastoupí.

Významné změny v kádru Odchody: Jiří Říha (Litvínov), Linus Svedlund (Köping/Švédsko), Adam Kubík (Hradec), Tomáš Plekanec (Kometa), Petr Vampola, Petr Hořava (oba Slavia). Příchody: Ladislav Romančík (Litvínov), Brady Austin (Esbjerg/Dánsko), Ondřej Smetana (Ústí nad Labem), David Stach (Plzeň), Brendan O'Donnell (Dornbirn/EBEL), Martin Réway (Tingsryds/Švédsko), Michal Barinka (Kometa), Jakub Valský (Liberec). Aktuální k 12. září 2019.

Extraliga doufá, že brzy. Její šéf Josef Řezníček prohlásil: "Jarda má neskutečnou vitalitu a já mu přeju, aby se mu dařilo a drželo mu zdraví, určitě by tak nalákal diváky na stadiony."

"Také jsem hrál do pozdního věku, ale tohle už je opravdu něco jiného," dodal rozesmátý ligový boss.

Fanoušci Kladna jsou zvyklí, že tleskají veteránům. Není to tak dávno, co sledovali spolupráci Petra Tona, Jiřího Burgra a Petra Tenkráta. Netradiční lajně bylo dohromady 121 let. Jágr by ovšem vyčníval i v takovém uskupení. V sezoně mu bude už 48 let, což v elitních soutěžích nemá obdoby.

"Jarda je někde jinde. Možná jediný člověk, který v tomhle věku hraje na takovéhle úrovni," kroutí hlavou sportovní manažer Hradce Jaroslav Bednář.

Druhým nejstarším hokejistou extraligy je 41letý Viktor Hübl z Litvínova.

Žádného čtyřicátníka nemají ve Švédsku, Finsku, Švýcarsku, Německu a ani v EBEL. Výjimkou je Kontinentální liga, kde stárnutí vzdoruje 41letý kouzelník Pavel Dacjuk.

Za Atlantikem má ještě větší výdrž Slovák Zdeno Chára, kterému je 42 let. Jágr hrál NHL téměř do šestačtyřiceti. Z hráčů do pole nepředstihl akorát Gordieho Howea a Chrise Cheliose.

Teď ho čeká úplně jiná mise. Extraligu naposledy okusil před sedmi lety, kdy skončil třetí v bodování, přestože ve druhé půlce základní části odešel za oceán, kde končila výluka. Je otázka, jestli znovu spustí takovou mánii, aby si Kladno trouflo vyprodat pražskou O2 arenu.

Injekci do klubové kasy by Rytíři uvítali, neboť mají nejnižší rozpočet v lize. Alespoň podle tvrzení Karlových Varů. Během minulého ročníku přiznával Jágr rozpočet mezi 50 a 60 miliony. Na výplaty hokejistů prvního týmu jde ale jen část peněz. A poměr je u každého klubu jiný.

Není vyloučené, že Kladno sežene ještě jednu velkou posilu. Na svém ledě nechává trénovat zkušeného brankáře Alexandera Saláka. "Čeká na zahraniční angažmá. Když mu nevyjde, je reálné, že se s ním domluvíme my," uvedl Jágr.

Sám nevylučuje, že sezonu odstartuje v prvoligovém Ústí nad Labem, s nímž Rytíři spolupracují. Rozehrál by se tam po zranění, než by konečně vkročil do extraligy. A spustil další Jágrmánii?