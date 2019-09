Povedla se příprava i dresy, ale kdo nahradí Kováře? Můžeme být lepší, zní z Plzně

Od roku 2016 klepala Plzeň třikrát na finálovou bránu hokejové Tipsport extraligy. Marně. Získala tři bronzové medaile, ale do bitvy o titul nepronikla. "Finále by bylo hezké, ale určitě to není náš hlavní cíl," říká šéf indiánů Martin Straka těsně před startem nové extraligové sezony. Plzeňští se na ni naladili osmi výhrami, stoprocentní letní bilancí a rychlým postupem v Lize mistrů.

Vedení západočeského klubu si doby bronzové z posledních let váží. "Pro Plzeň je to velký úspěch. Rádi bychom hráli ještě výše, ale nejdříve se musíme dostat do play-off," upozorňuje generální manažer Straka.

"Musíme respektovat sílu ostatních týmů. Obhájce titulu z Třince bude silný, stejně tak Kometa, Sparta, Mladá Boleslav nebo Hradec," jmenuje šampion z Nagana. "Známe sílu soupeřů a víme, že finanční možnosti některých jsou jinde," doplňuje sportovní manažer Tomáš Vlasák.

Plzeň sama sebe jako favorita nevnímá. "Ale rozhodně se nechceme za nic schovávat, chceme být konkurenceschopní. V minulé sezoně chyběl do finále pouze kousíček. Za určité konstelace, kdyby se nám vyhýbala zranění, bychom mohli dojít dál," pokračuje Vlasák.

Plzeň v semifinálové sérii s Třincem vedla po prvních dvou zápasech na ledě soupeře 2:0, ale náskok neuhlídala a o postup se válčilo v sedmém utkání. To pro sebe utrhli Oceláři. O rok dříve indiáni v semifinále, byť v roli vítěze základní části, podlehli brněnské Kometě jasněji 1:4.

Dosud jediný titul dobyli v roce 2013, ještě s Vlasákem a Strakou na ledě. Současný generální manažer Plzně tehdy skolil Zlín slavným gólem. Nyní by Plzeň měla spoléhat také hlavně na dvojici zkušených útočníků, po roce a půl totiž ožívá spolupráce Milana Gulaše a Tomáše Mertla.

"V sezoně 2017/18 se nám osvědčili a věříme, že i teď mančaft potáhnou a budou dělat výsledky. Jsou oba dobří charakterově, poctiví v tréninku. Ani jeden nic nevypustí," pochvaluje si Vlasák. "Je mezi nimi chemie, vypadá to, že na dřívější spolupráci nezapomněli," usmívá se Straka.

Předminulý ročník si Gulaš a Mertl podmanili. Gulaš kraloval s bilancí 23 gólů a 38 nahrávek celkové produktivitě, Mertl byl s čísly 30+27 hned za ním, a navíc vládl mezi střelci. Pak Mertl odešel do KHL, Gulaš však z tempa neslevil a v minulé sezoně zaznamenal bodový součet 30+32.

Místo Mertla mu k této bilanci pomohl Jan Kovář. "Měli jsme po první čtvrtině horší období a bylo štěstí, že se zrovna vracel Honza, který se neprosadil v NHL. Nahradit ho je teď víceméně nemožné a musí tomu pomoct všichni kluci, nejen Tomáš s Gulim," uvědomuje si Straka.

Stoprocentní start v Lize mistrů. Jako vloni

Kovář si plácl se švýcarským Zugem a shodou okolností narazí na Plzeň v říjnovém dvojzápase Ligy mistrů. V něm už ale půjde jen o první místo ve skupině, neboť Plzeň i Zug si postup zajistily předčasně v duelech proti dánskému Rungstedu a finským mistrům z Hämeenlinny.

Plzeň neztratila proti Rungstedu ani bod a Hämeenlinnu přehrála dvakrát v prodloužení. Mertl ve dvou odehraných zápasech nastřílel tři branky a jednou přihrál. Gulaš odehrál všechny čtyři duely a s bilancí 6+4 je vůbec nejproduktivnějším hráčem a nejlepším střelcem celé Ligy mistrů.

Bývalí spolužáci ze školy pomohli Plzni rozjet novou sezonu ve stejném duchu jako před rokem. Indiáni vloni dokonce v letních zápasech CHL neztratili proti Jyväskylä a Luganu ani bod a také bleskově postoupili.

"Asi je shoda náhod, že to zase tak vyšlo," krčí rameny Straka. "Kluci si zvedli sebevědomí. První zápas s Hämeenlinnou se nevyvíjel dobře, třikrát jsme prohrávali o dva góly, ale otočili jsme to. Je to nesmírně důležité pro psychiku a morálku mužstva," libuje si šéf klubu.

"Chtěli jsme si co nejrychleji zajistit postup, abychom se mohli soustředit v klidu na start extraligy. Proti Zugu můžeme zkoušet mladé kluky, je to tak příjemnější než se rvát o postup do poslední chvíle," tvrdí Vlasák. V evropské soutěži obhajují Západočeši semifinálovou účast.

Před čtyřmi výhrami v Lize mistrů zvládla Plzeň vítězně i čtyři přípravná utkání. "Sezona se vším všudy se rozjede až zítra, proto bych o žádném klidu ještě nemluvil. Ale určitý znak o výkonnosti a síle týmu nám letní období rozhodně ukázalo," podotýká sportovní manažer indiánů.

Užší kádr obránců a těžší sezona pro Frodla

Vedle Kováře se musel Vlasák jakožto hlavní stavitel týmu potýkat také s dalšími podstatnými odchody. Plzeň opustili stabilní obránci Conor Allen, Nick Jones a Jakub Kindl, útočníci Ondřej Kratěna a Václav Nedorost zase ukončili bohaté kariéry. Bylo potřeba tyto změny vyvážit.

S Mertlem přišel třeba fantom první ligy Luboš Rob, ze zámoří se vrátil mladý Filip Přikryl a z Hradce získala Plzeň brankáře Jaroslava Pavelku. Na pozici obránců však indiáni mají zapsaných dosud jen osm hráčů.

"Rozpočet je momentálně vyčerpaný. Uvidíme, jak sezona začne a jaká budou jednání o navýšení rozpočtu, ale teď už posilovat nebudeme," říká Vlasák k užšímu kádru beků. "Na střídavý start máme Patrika Marcela z Litoměřic a poohlédneme se i po dalších takových možnostech," dodává.

Branku bude minimálně zkraje sezony hájit objev předešlého ročníku Dominik Frodl. Přechod z nižší soutěže zvládl výborně. "Podržel nás v pasážích, kdy to týmu tolik nešlo. Je pro nás hrozně důležitý a doufám, že na první sezonu, která bývá trochu jednodušší, naváže," říká Straka.

Změny v kádru Plzně: Odchody: Dmitri Miltchakov (Dinamo Minsk/KHL), Conor Allen (neznámo), Jakub Kindl (Kolín/Německo), Nick Jones (Wolfsburg/Německo), David Kvasnička (Vítkovice), Jan Kovář (Zug/Švýcarsko), Denis Kindl (Pardubice), Ondřej Kratěna, Václav Nedorost (oba konec kariéry), Miroslav Preisinger (Zvolen/Slovensko), David Stach (Kladno). Příchody: Jaroslav Pavelka (Hradec Králové), Bohumil Jank (Chomutov), Vojtěch Budík (Pardubice), Luboš Rob (Vsetín), Roman Vlach (Karlovy Vary), Filip Přikryl (St. John/QMJHL), Tomáš Mertl (Kunlun/KHL), Martin Heřman (České Budějovice). Aktuální k 11. září 2019.

"Vždycky je těžší fantastickou formu potvrdit v druhé sezoně. Ale s tím, jak je Dominik pracovitý a jak to má srovnané v hlavě, věřím, že to bude znovu fungovat," potvrzuje Vlasák. Jedním dechem však lituje zranění, které na úvod sezony vyřadilo druhého gólmana Pavelku. "Až se Jarda uzdraví, bude to opravdu vyrovnaná dvojice," věří sportovní manažer.

Nové dresy indiánů spojují historii se současností

Stejně jako Frodl prožil v minulé sezoně extraligovou premiéru také trenér Ladislav Čihák, tedy v roli hlavního kouče. U kormidla zůstává s asistenty Jaroslavem Špačkem a Jiřím Hanzlíkem i nadále. Platí, že v 38 letech je nejmladším extraligovým trenérem.

"Láďa udělal s týmem hodně práce a získal si respekt, který potřebuje každý trenér. Věříme, že v té práci bude pokračovat a že předvedená hra a výsledky budou ještě o něco lepší," přeje si Vlasák. "Musíme zvládnout začátek soutěže, rozjezd bude velmi důležitý," nabádá Straka.

Pár dní před ostře sledovaným startem na ledě Sparty (čtvrtek od 18:30, živě na ČT Sport) představila Plzeň nové dresy a vstřebává především pozitivní ohlasy. "Jsou opravdu nádherné, povedla se i propagace. Těší nás to," neskrývá radost Vlasák. "Je to krok vpřed," potvrzuje Straka.

Nové trikoty kombinují moderní design a tradiční prvky známé už z dresů Škody v minulém století. Ve společném videu uvedli novinku klubová legenda Vladimír Bednář a současný kapitán Milan Gulaš.

Zároveň Plzeň prodloužila smlouvu s generálním partnerem Škodou a na pět let podepsala změnu názvu své haly (LOGSPEED CZ Aréna). "Posouvá se to správně na obou frontách. Snad to půjde dobře i na ledě v extralize," uzavírá Straka s úsměvem.

Vladimír Bednář a Milan Gulaš představují spojení na nových dresech: