Pardubická snaha o vzkříšení. Životosprávu jsme řešili v první řadě, říká Kverka

před 48 minutami

S novým vedením a rázně pročištěným kádrem se vrhnou hokejové Pardubice do sezony, ve které se pokusí získat zpět ztracenou čest. Dvakrát za poslední tři roky se musely rvát o udržení v baráži, od roku 2012 se u týmu protočilo 12 trenérů. Jaromír Kverka starší chce z pozice sportovního manažera pomoct s ozdravnou kúrou stonajícího klubu a vrátit mu lesk.

Bývalý útočník a dvojnásobný mistr extraligy se Spartou pracoval od roku 2008 pro Karlovy Vary. U mládeže, u dospělého týmu a také ve vedení Energie. Po 11 letech změnil prostředí a kývl na nabídku Pardubic.

"Zvykám si na ryze hokejové město. Vůbec to nemyslím jako klišé, ale v Pardubicích opravdu z každého člověka a každého rohu cítím, jak to tady žije hokejem. Je to pro mě skvělé, protože rád dělám věci naplno a tohle člověku ještě dodá motivaci," chválí si Kverka první měsíce.

Jenže pověst Pardubic jakožto hokejové bašty v posledních letech dosti utrpěla. V roce 2016 skončilo Dynamo dvanácté, o rok později muselo do baráže. A pozitivní záchvěv v podobě šestého místa z roku 2018 byl v minulé sezoně rychle zapomenut. Pardubice hrály znovu baráž.

Dvakrát z posledních tří sezon byli Východočeši po základní části až na posledním místě. V nadcházejícím ročníku už by to znamenalo sestup do první ligy. "Minulá sezona se nepovedla, pro město to nebylo dobré. Ale já doufám, že to teď nastartujeme správným směrem," říká Kverka.

V květnu přišel k mužstvu, za které v průběhu minulé sezony nastoupilo neuvěřitelných 48 hráčů, de facto dva týmy. Výsledkem tohoto šíleného rotování bylo pouhých 36 bodů v základní části a příprava na baráž.

Vedle téměř neexistující souhry na ledě měly Pardubice problémy i mimo stadion. Navenek prosakovaly zprávy o žalostné životosprávě některých hráčů, fanoušci odvolávali generálního manažera Dušana Salfického.

Do toho všeho se řešila kokainová aféra obránce Petra Čáslavy, který sezonu dokončil na postu asistenta trenéra. S alkoholem v krvi boural trenér brankářů Adam Svoboda, za necelé čtyři měsíce spáchal sebevraždu.

"Pro mě je výhoda, že jsem nebyl do minulé sezony vtažený a přišel jsem z cizího prostředí. Signály veřejnosti se mi zatím zdají jako pozitivní, ale až výsledky ukážou, jestli je všechno dobře, nebo ne," upozorňuje Kverka.

Novým generálním manažerem se stal Martin Sýkora, Salfický pokračuje "pouze" jako člen představenstva. U týmu zůstal hlavní trenér Ladislav Lubina, nicméně spolupracuje s novými asistenty Radkem Bělohlavem a Otakarem Janeckým.

A kabina, ta prošla přes léto pořádným třeskem.

Odešlo 19 hráčů včetně osmi cizinců, naopak zpět do Pardubic se vrátili reprezentanti Jan Kolář s Robertem Kousalem a v bráně bude Dynamo spoléhat na zkušeného Jakuba Štěpánka. "Jsem rád, jak se to povedlo. Je to signál pro další hráče, že chceme, aby se vraceli domů. Postupem času chceme vybudovat silný tým i s navrátilci," plánuje Kverka.

Je zásadní, aby se hráči chovali slušně

Právě zmiňované posily nebo pokračující matador Tomáš Rolinek by měli pomoct s nastavením jasných pravidel. "Životospráva byla hned první věc, kterou jsme s hráči řešili. Musí se chovat slušně, reprezentují celý klub. Je to naprosto zásadní," zdůrazňuje 47letý sportovní manažer.

Hráče, kteří vybojovali pro Dynamo záchranu a v klubu zůstali, Kverka poznával za pomoci kouče Lubiny. "Jasně jsme se dohodli, jak budeme mančaft stavět. Láďa mi o klucích řekl všechno. V minulé sezoně poznal v krizových chvílích jejich charakter. Jsem rád, že ho mám k ruce," říká bronzový medailista z mistrovství světa juniorů v roce 1991.

Angažování Lubiny vloni zkraje prosince se ukázalo jako správná volba. Někdejší rekordman v počtu extraligových startů a trojnásobný šampion extraligy provedl Pardubice barážovou nástrahou až nečekaně hladce. Letní přípravu pak rozjel zostra, aby se propadák neopakoval.

Změny v kádru Pardubic: Odchody: Vojtěch Budík (Plzeň), Jan Kloz, Milan Klouček (oba České Budějovice), Jordan Perret (Hradec), Jan Ščotka (Litvínov), Luboš Horký (Kometa), Tomáš Vondráček (Karlovy Vary), Rostislav Marosz (Liberec), Petr Sýkora (Vrchlabí), Petr Čáslava (Dvůr Králové), Martin Bučko (Košice / Slovensko), Nicholas Schaus, Mathias Porseland, Jacob Cardwell, Ilja Děrvuk, Antonín Dušek, Marek Trončinský, Miloš Bubela (všichni neznámo). Příchody: Denis Kindl (Plzeň), Corey Locke (Linec / EBEL), Radoslav Tybor (Vítkovice), Martin Látal (Mladá Boleslav), Jakub Štěpánek (Slovan Bratislava / KHL), Jan Kolář (Chabarovsk / KHL), Robert Kousal (Brynäs / Švédsko), Michal Ivan (Drummondville / QMJHL). *aktuální k 20. srpnu 2019

Přípravné období začalo 20. května, necelý měsíc po skončení baráže. "Věnovali jsme se hlavně kondici a v zápasech je zatím vidět, že jsme neměli tolik času pracovat na všech herních činnostech. Pořád je to malinko hektické a už se těšíme, až budeme mít před startem extraligy všechno kompletně nachystané," konstatuje Kverka.

Dynamo odehrálo turnaje Mountfield Cup a Memoriál Zbyňka Kusého, přičemž vyhrálo jediné utkání ze šesti. Doma porazilo rivala z Hradce 7:2, ale mimo to třeba podlehlo Spartaku Moskva 0:8.

"Přiznám se, že tréninkový program jsme nepřizpůsobovali turnaji. I dopoledne před zápasy jsme trénovali naplno. Proto jsem rád, že jsme ve finále bojovali až do konce a utkání zdramatizovali," říkal trenér Lubina po porážce 3:5 od Košic ve finále Memoriálu. "Dopadla na nás únava, ale teď budeme mít takový kompenzační týden," doplnil kouč. Výsledkům nepřikládá velkou váhu, chtěl si ozkoušet měnící se tým.

Tři týdny před startem extraligy trénuje Dynamo jednou denně a chystá se na páteční střetnutí proti Zvolenu. Potom se utká ještě s Eisbärenem Berlín, Jihlavou a v generálce před ligou znovu s německým celkem.

A cíle pro extraligu? "Jednoznačně stabilizovat klub, abychom mohli dále budovat a tvořit. Play off by byl úspěch a tam se může stát cokoliv," věří Kverka. V prvním kole pojedou Pardubice do Mladé Boleslavi a posléze doma vyzvou Karlovy Vary. Dlouholeté Kverkovo působiště.