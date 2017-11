Když ne Kubalík, tak Mertl. Plzeň válí i bez gólů kanonýra, nahoru se vyšvihly také Vítkovice

před 12 minutami

Tomáš Mertl potvrdil povolání do reprezentace třemi body v zápase s Pardubicemi. S bilancí 14+10 vede kanadské bodování extraligy a střelecky se dotahuje na spoluhráče Dominika Kubalíka. | Foto: Lukáš Filipec

Plzeňští hokejisté se před reprezentační přestávkou udrželi v čele extraligy hlavně díky bodovému příspěvku Mertla, nominovaného na Karjalu místo zraněného Hanzla. Mertl při vítězství v Pardubicích zastoupil Kubalíka, jenž v posledních čtyřech zápasech neskóroval, zároveň se Indiáni opírají o skvělé výkony brankáře Svobody. Výbornou formu nabraly také Vítkovice, které si pomalu upevňují pozici v první šestce.

Plzeň - Hokejisté Plzně zvítězili před reprezentační pauzou třikrát za sebou a zůstali na prvním místě extraligy. Mají sice stejně bodů jako druhá Kometa, ale vůči brněnskému týmu zápas k dobru. Karjala trochu přibrzdí i rozjeté Vítkovice, které vyhrály šestkrát z posledních osmi zápasů, posunuly se na pátou příčku a naplňují roli černého koně.

Plzeň není jen o Kubalíkovi

Dominiku Kubalíkovi nevyšlo angažmá v Ufě, nakonec podepsal se švýcarským Ambri-Piotta a vrátil se domů do Plzně na hostování. Za 15 kol stihl nastřílet stejný počet branek a nahlas se začalo mluvit o ataku bájné mety 40 gólů v základní části. Od té doby to ale Kubalíkovi, lidově řečeno, přestalo lepit a ze čtyř zápasů vyšel střelecky naprázdno.

Plzni to však tolik vadit nemuselo, po překvapivé porážce 0:5 v Olomouci zvítězila na Spartě, doma přehrála Hradec a odvezla tři body z Pardubic. Střelce našla v Tomáši Mertlovi. "Bylo to hlavně o štěstí. Jsme rádi, že jsme využili přesilovku pět na tři a gól v oslabení už je třešničkou," řekl Mertl po výhře 4:0, na které se podílel dvěma zásahy a nahrávkou.

Indiáni hráli po devíti dnech a podobná pauza je čeká teď kvůli Karjale. "Mluvili jsme o tom a snažili jsme se, abychom nic nezanedbali. Připravili jsme se, dobře potrénovali a v první třetině to bylo znát," hodnotil Mertl, jenž se dostal do čela bodování soutěže a gólově se dotahuje i na spoluhráče Kubalíka. V první desítce jsou ještě Gulaš se Stachem.

Útok Indiánů v repre? Možné to je

Plzeňskými hráči se to jen hemží také v reprezentačním výběru pro Karjalu. Mertl nahradil zraněného Robina Hanzla, už předtím byli v nominaci Dominik Kubalík, Milan Gulaš a obránce Michal Moravčík, kterého čeká premiéra. Mertla, Gulaše a Kubalíka by tak mohl trenér Jandač teoreticky postavit společně do klubové útočné řady.

"Mohli bychom se dočkat. Mají za sebou ještě obránce, ty vazby jsou vždycky důležité a v reprezentaci to platí také," řekl expert České televize Milan Antoš. Gulaš se do národního týmu vrací po dvou letech, Mertl dokonce po třech. Do plzeňského týmu pomalu zapadá i obránce Jakub Kindl, který zatím sice nebodoval, ale průměrně hrává přes 20 minut.

Vedle Mertla s Gulašem je další posilou, která se Plzni mimořádně vyplácí, gólman Miroslav Svoboda. Dvaadvacetiletý brankář chytá první extraligovou sezonu a patří mezi špičku. "Míra si vede opravdu výborně, můžeme se na něj spolehnout. Ale ve druhé polovině utkání jsme se uspokojili, měli jsme bránit zodpovědněji," vyprávěl Mertl v Pardubicích.

Svoboda vychytal čtvrtou nulu v sezoně, úspěšnost drží nad 93 procenty a průměr gólů pod dvěma na zápas. Navíc má v zádech tři čistá konta v řadě a 181 minut a 45 vteřin bez inkasované branky. V létě debutoval bývalý brankář Třince nebo Jihlavy za národní tým a byl u vítězství 2:1 na Slovensku. Na další nominaci si však musí počkat.

Vítkovice po dlouhé dobře vepředu

Místo Svobody a dalších kandidátů vybral Jandač z extraligy Patrika Bartošáka. Ve Vítkovicích věří, že by mohl ostravské mužstvo po dlouhých letech dotáhnout k úspěchu. Vždyť přímo do čtvrtfinále postoupily Vítkovice naposledy v roce 2012, v předminulé sezoně dokonce neprošly ani do předkola. Před Karjalou jsou páté.

"V Patrikovi máme velkou jistotu. Při oslabeních ve třetí třetině to tam dost lítalo, ale on zachytal výborně," chválil gólmana po zápase v Mladé Boleslavi útočník Ondřej Roman. Ten se zasloužil o vítězství 4:1 dvěma brankami. Se šesti góly a deseti asistencemi je Roman hlavním tahounem Vítkovic a těží zejména ze spolupráce s Davidem Květoněm.

V prvním útoku hrají s Tyborem, kterého ale kvůli zranění nahradil junior Jozef Baláž. "Dobře bruslil, neztrácel puky, navíc hned bodoval. Skvělá premiéra," řekl Roman na adresu spoluhráče. Vítkovice vyhrály pošesté z osmi zápasů a po slabším období na přelomu září a října ukazují, že nehodlají hrát druhé housle.

Bartošák a muž se zelenou helmou

Bartošák po návratu ze zámoří vyzrál ve stabilního brankáře a ve Vítkovicích zaujal reprezentačního kouče natolik, že ho s sebou bere do Finska. Synovec Radka Bonka chytal za národní tým stejně jako Svoboda v létě proti Slovákům a nepředvedl vůbec špatný výkon. Nedává šanci Dolejšovi, jeho druhým brankářem je spíš Jan Výtisk.

Důrazný bek už tradičně nastupuje v zelené helmě pro vítěze měsíčního Radegast indexu. "Výtisk by měl nosit tu helmu pořád a zbytek by měl hrát o něco jiného," nechal se nedávno slyšet expert České televize David Pospíšil. Výtisk zablokoval od začátku sezony neuvěřitelných 62 střel a pro Bartošáka je velkou pomocí.

"Každý tým má tři gólmany, ale do zápasu může obléct jenom dva. Honza je ten náš třetí," smál se Jakub Lev po zápase s Chomutovem, ve kterém Výtisk chytil střelu Lauka do prázdné branky. Právě Lev naplňuje očekávání největší posily a spolu s Romanovým prvním útokem táhne Vítkovice vpřed.