Odehrál první utkání ve Spartě a postupně si zvyká. Zatím neznám všechna jména, smál se Michálek

před 45 minutami

Zbyněk Michálek odehrál v 34 letech první extraligové utkání v kariéře a gólovou přihrávkou se přičinil o zisk jednoho sparťanského bodu na ledě Komety. Dlouhá zápasová pauza a nedostatek herní praxe byly podle bývalého obránce Arizony znát. Michálek strávil na ledě 22 minut a konec utkání už byl pro něj hodně bolestivý. Po zápase mluvil o adaptaci na nové mužstvo a široké kluziště, zároveň pochválil bouřlivou kulisu.

Brno - Vedle trenéra Výborného si prožil letošní premiéru ve Spartě také Zbyněk Michálek. V jeho případě to bylo ale vůbec první extraligové utkání v kariéře. Michálek pomohl k jednomu bodu na ledě Komety gólovou asistencí a s 22 minutami byl druhým nejvytíženějším obráncem.

Starší z jihočeské bratrské dvojice nastoupil v prvním páru s Pavelkou a stihl toho během utkání hodně. Přihrál na gól, byl vyloučen, zahrál si i prodloužení tři na tři. Zkušený bek se skoro 800 starty v NHL zanechal dobrý dojem a věří, že se bude zlepšovat. "Ale rozhodně nečekám, že bych tady měl dominovat," říká Michálek skromně.

Jak jste si v plném zápřahu zvykl na český herní styl? Ta vaše odmlka byla pořádně dlouhá…

Poslední zápas jsem hrál možná před šesti měsíci, takže to pro mě byl hodně těžké. Na konci už jsem vařil vodu a braly mě křeče. Dalo se to čekat, ale doufám, že to bude časem jen lepší. Celkově je to velká změna, na tom širším kluzišti je to něco jiného. Hraje se více pozičně, není tady takový tlak do brány, tolik střel jako za mořem. Po pár zápasech to ale bude dobré.

V extralize jste vlastně debutoval. Překvapila vás něčím?

Ani ne. Věděl jsem, že je to kvalitní soutěž a že nebude jednoduché do ní naskočit. Určitě jsem si nepředstavoval, že budu dominovat a vozit puky nahoru dolů. Hrají tady kluci, co mají za sebou skvělé kariéry, nebo to mají ještě před sebou jako Nečas. Všichni naplno makají, debut byl těžký, jak jsem čekal.

V přesilovce pět na tři jste přihrál na gól Formanovi. Byla to intuice, nebo jste něco takového stihli nacvičit?

Ne, ne. To jsme neměli čas natrénovat, byla to spíš intuice. Chtěli jsme v té přesilovce hrát něco jiného, ale otevřel se mi led a Formi se tam ukázal sám před brankou. Dal jsem tu a on se parádně trefil. Byl to důležitý gól, který nám zajistil aspoň jeden bod.

Znamená i ten bod určité povzbuzení?

Já myslím, že ano. Byl to venkovní zápas proti mistrovi, velmi těžké utkání. Ale bojovali jsme jeden za druhého, střídačka žila. S takovou morálkou se můžeme zvednout. Víme, že jsme v tabulce dole a potřebujeme sbírat body. Takže i ten bod bereme, ale myslím, že tady bylo i na dva.

V prodloužení jsme jim to trochu darovali, špatně jsme vystřídali a nechali tam úplně volného hráče. Při druhém gólu jsme si nechali ujet dva hráče proti brankáři. Když se takových chyb příště vyvarujeme, bude to lepší.

Vyhovovalo vám, že jste byl na ledě skoro pořád? Hrál jste i v přesilovkách a oslabeních…

Jak jsem říkal, měl jsem toho opravdu plné zuby. Nečekal jsem, že budu tolik hrát. Měli jsme sedm obránců, tak jsem to možná čekal trochu jednodušší. Ale asi to jinak být nemohlo, protože ještě před deseti dny jsem pořádně neměl s kým trénovat. Bruslil jsem sám, měsíc a půl před tím jsem chodil jen jednou týdně na led. Naskočit do toho kolotoče není pro nikoho sranda. Extraliga má určitě svou kvalitu.

Je těžké si zvykat také na návyky nových spoluhráčů?

To určitě. Já ještě ani pořádně neznám kluky jménem, protože jsem tady chvilku. Takže nevím, jak na ně na ledě zakřičet (smích). Ono celkově se tady hraje opravdu jiný systém, než na který jsem byl zvyklý z Ameriky. Musíme spolu více komunikovat. Když budeme mluvit, zjednoduší se to. Někdy vzadu zbytečně panikaříme, začneme lítat a měnit si místa. Tým kvalitu má, a když tohle spojíme s bojovností, půjdeme nahoru.

Jsou tyto chyby důsledkem horší formy Sparty v poslední době? Vnímáte to tak jako hráč, který přišel z venku?

Ano, určitě. Na klucích bylo tohle vidět, když jsem přišel. Byli trošku skleslí, nálada v kabině nebyla taková. Potom si hráč nevěří, což je hodně vidět na výkonu. Hokej je mentální hrou. Tlak ve Spartě je velký a na kluky to nějak působí. Všichni se navíc chtějí proti Spartě vytáhnout. Když budeme hrát jako v Brně, bude se to pomalu zlepšovat.

Co říkáte na atmosféru stadionu v Brně?

Je to paráda. Je radost tady hrát, fanoušci jsou tu bezvadní. V létě jsem tady byl na exhibici Martina Havláta a musím uznat, že něco takového člověk v Americe jen tak nezažije. Sice tam chodí dvacet tisíc lidí, ale většinou jen koukají a nefandí, maximálně v play-off. Kometa může být ráda, že to tady má každý zápas. Je to fajn pro celou extraligu.