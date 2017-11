Kometa ho budila ze sna, ale brzy se dostal do ráže. Mužstvo má charakter, těšilo Výborného

před 1 hodinou

František Výborný začínal v Brně na lavičce s bundou, ale po několika střídáních šel do trička. Spolu s Jaroslavem Nedvědem dovedli mužstvo typicky emotivním způsobem k bodu. | Foto: Lukáš Caha

Sparta odehrála pod novým trenérem Františkem Výborným první utkání na ledě brněnské Komety. Pražané podali velmi bojovný výkon a s úřadujícími mistry sehráli velmi vyrovnané utkání, ale v konečném účtování si odvezli jediný bod. Zkušený trenér přiznal, že byl před svou obnovenou premiérou hodně nervózní, ale po několika střídáních trému setřásl. První utkání za Spartu odehrál Zbyněk Michálek.

Brno - Extraligová klasika přilákala v Brně vyprodaný stadion a Kometa sehrála v úžasné atmosféře se Spartou výborné a vyrovnané utkání. Pražané dovedli zápas do prodloužení, ve kterém však o výhře domácích rozhodl Hruška. Přesto byl František Výborný po obnovené premiéře ve Spartě s výkonem týmu spokojen.

Tým není tak špatný, jak si všichni myslí

Brňané vstoupili do zápasu velmi aktivně a už v šesté minutě otevřel při přesilovce skóre nádhernou ranou pod břevno Nečas. Výborný se na lavičce Sparty jal povzbuzovat svěřence, po více než půl roce byl ve svém živlu. "Byl jsem před zápasem hodně nervózní. V noci jsem se budil a přes den jsem byl hodně napjatý," přiznal čtyřiašedesátiletý stratég, který před týdnem nahradil Jiřího Kalouse.

Sparta v první třetině ustála další šance Komety, Kudrna po úniku vyrovnal a v dalším průběhu už hráli desátí sparťané s třetím mužstvem extraligy rovnocennou partii. "Mužstvo ukázalo charakter, rozhodně není tak špatné, jak mu to v poslední době všichni předhazují. Herní obraz vůbec nebyl špatný," hodnotil Výborný. Ve druhé třetině se scénář opakoval, na gól Hynka Zohorny zareagoval Forman.

Výborného těšilo, že se sparťané vytáhli zrovna na ledě velkého rivala. "Zápas ukázal odolnost našeho týmu, jsem rád za bod proti Kometě. Ta rivalita je velká, bylo to výborné utkání," řekl trenér, který dovedl Spartu v minulosti ke třem titulům. "Říkali jsme hráčům, ať nekoukají na skóre, že tady prostě musí oddřít 60 minut, nakonec to tedy bylo víc."

Když shodím bundu, tak to začíná

Zkušený kouč prožíval utkání od začátku velmi intenzivně a teplá bunda šla hned po několika minutách dolů. Zbytek zápasu vedl Výborný v krátkém tričku. "To je taková moje specialita (smích). Je vám hned teplo. Maséři už vědí, že když shazuju bundu, tak to začíná," smál se Výborný, viditelně potěšený, že je po půlroční pauze zpět v extraligovém kolotoči. Na střídačce si padl do noty s emotivně laděným Jaroslavem Nedvědem.

Neustále sparťany poplácávali a burcovali, ani na okamžik nebylo ticho. "Jsem rád, pokud jsem emotivně vypadal, protože jsem byl opravdu nervózní. Pohltilo mě to, to je můj způsob koučování a hráči to vědí. Ale oni sami byli hodně namotivovaní a chtěli odehrát dobrý zápas," prohlásil Výborný. Před jeho nástupem Sparta třikrát v řadě nezískala ani bod.

Výborný měl díky přeházenému programu Sparty týden na to, aby mužstvo před zápasem v Brně připravil. "Musel jsem kluky podpořit psychicky, protože už se to na ně trochu valilo ze všech stran. Na ledě jsme chtěli zjednodušit hru, hlídat si disciplínu. Je třeba, aby si to hráči zautomatizovali," pokyvoval hlavou trenér, který v minulosti vedle Mladé Boleslavi a Sparty vedl i slovinskou reprezentaci.

V neděli se Výborný poprvé představí před vlastními fanoušky v O2 Aréně, kam přijede hradecký Mountfield. "Zatím jsem nad tím nepřemýšlel, soustředil jsem se stoprocentně na zápas v Brně. Na D1 trochu vypnu a ráno se do toho pustím nanovo," usmál se Výborný.

Nedvěd: Diváci nemůžou litovat

Podle očekávání bylo v DRFG Aréně vyprodáno a domácí fanoušci rozjeli od úvodních sekund pořádné peklo. "Diváci, kteří přišli, určitě nemůžou litovat. Utratili peníze za výborný hokej z obou stran. Do Brna jezdím rád, protože Kometa chce hrát hokej, nesoustředí se jen na úpornou obranu," řekl Výborného asistent Nedvěd.

Bývalý sparťanský obránce potvrdil, že u týmu zaznamenal větší emoce než v minulých zápasech. "Na střídačce bylo obrovské zapálení, hráli jsme s větším nasazením. Podali jsme dobrý výkon, i když máme jen bod. Věřím, že pokud takhle budeme pokračovat, tak se pořádně nastartujeme," prohlásil Nedvěd. Pražané zůstali po prohře v Brně na desátém místě o dva body za Mladou Boleslaví.

Zato Kometa se díky porážce Třince posunula na druhé místo. "Z úvodního tlaku jsme mohli vytěžit více, konec první třetiny jsme odehráli až v moc velké pohodě. Soupeř se dostal do zápasu a už to nepustil. V prodloužení se nám podařilo urvat to, co jsme ztratili v Chomutově," připomněl domácí asistent Kamil Pokorný nedělní porážku. Naplno nebodovala Kometa už potřetí za sebou.