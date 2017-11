Navzdory porážce od Zlína zůstal Litvínov v kontaktu. Minimálně na měsíc ale bez Lukeše

před 2 hodinami

Litvínov v pátek doma podlehl v hokejové extralize Zlínu a poprvé po šesti zápasech nebodoval. Díky úspěšné sérii se však Verva bodově dotáhla na ostatní mužstva, na která ještě před pár týdny nabírala strašidelnou ztrátu. Nyní už jsou chemici pevně v kontaktu s našlapanou částí tabulky od šestého místa níže, ale na dlouhou dobu se budou muset obejít bez tahouna Lukeše. Ještě více tak mohou vyniknout posily Ihnacak s Vandasem.

Litvínov - Po šesti bodových zápasech v řadě se mohl Litvínov definitivně oprostit od zpackaného začátku sezony a zaklepat na dveře první desítky Tipsport extraligy. Jenže proti pevné zlínské obraně se Vervě dlouho nedaří a černožlutí to nezlomili ani v pátek. Po porážce 1:3 zůstali sami na posledním místě, situace však není beznadějná.

Chmury odehnali včas

Litvínov patřil v minulé sezoně mezi příjemná překvapení a pořádně prověřil Hradec ve čtvrtfinále. Mužstvo přes léto opustili obránci Pavlík s Pavelkou, a hlavně Robin Hanzl, ale zároveň se podařilo přivést odpovídající počet posil. Žádný velký propad se tedy nečekal. Po třech kolech měla Verva šest bodů, ale pak přišla nebývalá šňůra devíti porážek v řadě.

Po debaklu 3:7 ve Vítkovicích byla znát na týmu velká frustrace. Ztráta na chvostu tabulky se prohlubovala a sezona ujížděla. "Už nevíme, co máme dělat. Pokaždé nám zápas uteče hned v první třetině," kroutil tehdy smutně hlavou Martin Hanzl. Odhodlání změnit nelichotivé postavení, které Litvínovu dlouhodobě nepřísluší, ale v kabině zůstalo.

Litvínov se zakousl, porazil doma na nájezdy tehdy vedoucí Kometu a bodoval i proti dalším těžkým soupeřům z Plzně, Liberce a Hradce. "Konečně jsme začali dávat góly. Doufám, že u toho zůstaneme," těšilo brankáře Michaela Petráska. Ten podává od prvního kola skvělé výkony a je nutné podotknout, že obavy po odchodu Januse byly liché.

Proti Spartě pak Severočeši po dlouhých 13 zápasech bodovali naplno a tři body urvali i v Olomouci. Rázem se octli na dostřel desátého místa, a chmury tedy odehnali včas. Pokud ale chtějí výš, nesmí teď polevit.

Ztráta Lukeše a zápas blbec

V Olomouci sice Litvínov pošesté v řadě bodoval, ale také přišel o Františka Lukeše, svého nejvytíženějšího útočníka a muže s nejvíce kanadskými body. Dlouholetou oporu zasáhl do obličeje puk a následkem byla zlomená lícní kost. "Když budu velký optimista, mimo hru bude měsíc," prohlásil Darek Stránský, asistent litvínovského trenéra Rulíka.

Pro Litvínov je to k vzteku. Sotva se uzdravil Viktor Hübl a prvním gólem v sezoně rozhodl drama proti Spartě, hned je na marodce druhá z klubových ikon. "Uvidíme, jak se bude cítit, a jestli bude schopný hrát třeba s krytem," konstatoval Stránský. "Franta to má hodně nateklé, snad bude brzo fit," doufá útočník Peter Jánský.

Právě Jánský byl smutným hrdinou pátečního utkání se Zlínem. Za stavu 0:2 si položil Kašíka, ale namísto lehkého zakončení do prázdné branky trefil tyč. "Nechápu to, tohle se mi ještě nestalo," hlesl zkušený útočník. Berani přidali třetí branku a Litvínov stihl už jen korigovat na 1:3. Na neoblíbenou obranu ševců nevyzrál potřetí v řadě.

"Zlín má takovou blbou hru, ale my jsme měli dost šancí na to, abychom hráli o tři body. Bylo to od nás ospalé, takový zápas blbec," hodnotil Jánský. Mnohem ofenzivnější by mohlo být dnešní utkání proti Třinci (od 15:30), neboť souboje těchto dvou soupeřů končily v minulosti na Hlinkově stadionu nezřídka gólovými dostihy.

Výzva (nejen) pro Ihnacaka

Říjnovou krizi řešili v Litvínově s chladnou hlavou. Vedení podrželo trenéra Radima Rulíka a přivedlo posily Briana Ihnacaka s Michaelem Vandasem. "Čekal jsem na nabídku ze zahraniční soutěže, ale ta litvínovská mě oslovila," řekl Ihnacak, který se po konci ve Spartě připravoval v Itálii, ale v polovině října už nechtěl riskovat další prodlevu.

Italský reprezentant a syn bývalého československého útočníka Petera Ihnačáka se hned v prvním utkání proti Liberci uvedl gólem. Vidět byl také v dalších zápasech a s bilancí 3+2 se zařadil na sedmé místo týmového bodování. Proti Zlínu hrál dvaatřicetiletý útočník ve druhé formaci s Černým a Martinem Hanzlem. Vandas o jednu brázdu níže.

Výpadek Lukeše by měl pro Ihnacaka, Vandase, ale i ostatní litvínovské hráče znamenat výzvu. Každý příspěvek teď bude zvlášť potřeba. Kdo obvyklého vůdce zastoupí? Litvínov ztrácí na šesté místo jen osm bodů, na desátou Spartu čtyři. Po první třetině soutěže není žádné mužstvo odepsané. Extraligový ročník je mimořádně vyrovnaný a zajímavý.